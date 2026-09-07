ETV Bharat / state

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ ইতিহাসৰ আঁৰৰ কিছু কথা...

ৰক্তপাতহীন সংগ্ৰামৰ ফলশ্রুতিত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন হৈছিল । ২০০৫চনৰ ৪মাৰ্চত গঠন হোৱা পৰিষদৰ বৰ্তমান ১১খন জিলাক সামৰি ৩২টা সমষ্টি আছে, জীৱন গোস্বামীৰ প্ৰতিবেদন

HISTORY OF ABOUT SKAC
সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2026 at 7:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : সোণোৱাল কছাৰী হৈছে অসমৰ অন্যতম প্ৰাচীন থলুৱা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী । আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ ৰাজত্বকালত নদীৰ বালিৰ পৰা সোণ সংগ্রহ কৰা কাৰ্যত নিয়োজিত থকাৰ বাবে এইসকল কছাৰীক ‘সোণোৱাল’ নাম দিয়া হয় বুলি জনা যায় ।

সময় পৰিৱৰ্তন হ’ল ৷ সময়ৰ লগে লগে সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, শৈক্ষিক, নৃগোষ্ঠীয় আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশ তথা স্থানীয়ভাৱে স্ব-শাসনৰ অতি প্ৰয়োজন আহি পৰিল ৷ সোণোৱাল কছাৰী ৰাইজ তথা বিভিন্ন সংগঠনৰ এক দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ ফলশ্রুতিত ২০০৫ চনৰ ৪ মাৰ্চত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন হ’ল ।

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ইতিহাস (ETV Bharat Assam)

ডিব্ৰুগড়ৰৰ মিলন নগৰত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা পৰিষদখনৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা হ’ল ৩২ টা । ৰাজ্যৰ ১১ খন জিলাক সামৰি এই সমষ্টিসমূহ আছে । এই পৰিষদৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন ২০১৩ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷

  • কেতিয়া গঠন হৈছিল পৰিষদখন ?

সোণোৱাল কছাৰী সমাজৰ এজন সচেতন যুৱক মজিন সোণোৱালে পৰিষদখনৰ ইতিহাস ব্যাখ্যা কৰি কয়, ‘‘এক ৰক্তপাতহীন আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন গঠন হৈছিল । এটা দীঘলীয়া আন্দোলনৰ পাছত ২০০৫ চনৰ ৪ মাৰ্চত পৰিষদখন গঠন হয় । সোণোৱাল কছাৰী ছাত্র সন্থা, সোণোৱাল কছাৰী জাতীয় পৰিষদ, সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসন দাবী সমিতি আৰু সোণোৱাল কছাৰী যুৱ পৰিষদৰ লগত চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা চুক্তি অনুসৰি পৰিষদখন গঠন হৈছিল ।’’

মজিন সোণোৱালে কয়, ‘‘প্ৰথমতে পৰিষদখনৰ ২৬ টা সমষ্টি আছিল, সামৰি লৈছিল ৯ খন জিলাক । পৰৱৰ্তী সময়ত চৰাইদেউ আৰু মাজুলী জিলা হিচাপে স্বীকৃতি পোৱাৰ বাবে পৰিষদখনে সামৰা জিলা সংখ্যা ১১ খন লৈ বৃদ্ধি হয় । তেনেদৰে সমষ্টিৰ সংখ্যাও ২৬ ৰ পৰা ৩২ টালৈ বৃদ্ধি হয় ।’’

HISTORY OF ABOUT SKAC
সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘বৰ্তমান ভোটাৰৰ সংখ্যা হ’ল ১ লাখ ৬৩ হেজাৰ ৯৬৪ জন । সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ দাবী অনুসৰি যতদূৰ সম্ভৱ সোনকালে পৰিষদখনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে ।

পৰিষদৰ সাধাৰণ পৰিষদখনত নিৰ্বাচিত আৰু অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা মনোনীত সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে । কাৰ্যবাহী পৰিষদখন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ (Chief Executive Councillor) নেতৃত্বত ই পৰিচালিত হয় ।

  • পৰিষদখনৰ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি ?

সোণোৱাল কছাৰী লোকসকল আৰু পৰিষদৰ এলেকাত বসবাস কৰা অন্যান্য অনুসূচিত জনজাতি (ST) সম্প্রদায়সমূহৰ অৰ্থনৈতিক আৰু শৈক্ষিক বিকাশ সাধন কৰা, স্বকীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি সুৰক্ষিত কৰা আৰু স্থানীয় স্বশাসন সুদৃঢ় কৰাই এই পৰিষদৰ মূল লক্ষ্য । ইয়াৰ শিক্ষা বিভাগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষাৰ জলপানী আৰু কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে ।

  • লখিমপুৰত হ’ব লাগিছিল পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় :-

মজিন সোণোৱালে পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘চুক্তি অনুসৰি পৰিষদখনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে লখিমপুৰত হ’ব লাগিছিল । কিন্তু সেই সময়ত কিছু অসুবিধাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়তে পৰিষদখনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল । আজিও তাতেই মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ কাম-কাজ চলি আছে ।’’

HISTORY OF ABOUT SKAC
সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)
  • লখিমপুৰত আছে তিনিটা সমষ্টি :-

ইতিমধ্যে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে । খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্রকাশৰ পাছত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পাছত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাও প্ৰকাশ কৰা হয় । লখিমপুৰত জিলা আয়ুক্তই যোৱা ২ ছেপ্টেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ কৰে ।

জিলা আয়ুক্তই সদৰী কৰা মতে, লখিমপুৰ জিলাত থকা পৰিষদখনৰ তিনিটা সমষ্টিত ১৩ হেজাৰ ২১ জন ভোটাৰ আছে । ইয়াৰে ২৫ নং বিহপুৰীয়া সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ হ’ল ৪ হেজাৰ ২৮২ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ২ হেজাৰ ৮৫ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ২ হেজাৰ ১৯৭ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোত ভোটকেন্দ্রৰ সংখ্যা ১১ টা ।

তেনেদৰে ২৬ নং তেলাহী কেকুৰি সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৪ হেজাৰ ২৬৬ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ’ল ২ হেজাৰ ১৬২ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ হ’ল ২ হেজাৰ ১০৪ গৰাকী । সমষ্টিটোত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রৰ সংখ্যা হ’ল ১১ টা ।

২৭ নং বগীনদী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ হ’ল ৪ হেজাৰ ৪৭৩ জন । তাৰে পুৰুষ ভোটাৰ ২ হেজাৰ ২০৯ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ২ হেজাৰ ২৬৪ গৰাকী । সমষ্টিটেত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রৰ সংখ্যা হ’ল ১৩ টা ।

উল্লেখ্য যে, এই তিনিটা সমষ্টিত এইবাৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত ৩৫ টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত ৬ হেজাৰ ৪৫৬ গৰাকী পুৰুষ আৰু ৬ হেজাৰ ৫৬৫ গৰাকী মহিলা ভোটাৰে ভোটদান কৰিব । এই তথ্য সদৰী কৰে লখিমপুৰৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ৷

‘‘খচৰা ভোটাৰ তালিকাতকৈ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত ৬৩ জন ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় । এই চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাখন সকলো নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ক বিষয়া, ৰাজহ চক্রৰ কাৰ্যালয়, গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়, জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ উপৰিও OERMS ৰ ৱেবচাইটৰ লিংক https://ermssec.assam.gov.in/skac/ যোগেও ভোটাৰ ৰাইজে চাব পাৰিব ৷’’ এই বুলিও আয়ুক্তগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ।

লগতে পঢ়ক : সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটাৰ তালিকাত ব্যাপক বিসংগতি !

লগতে পঢ়ক : সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

লগতে পঢ়ক : সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : তিতাবৰৰ দুটা সমষ্টিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

TAGGED:

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ
SKAC ৰ ইতিহাস
SKAC ৰ নিৰ্বাচন
লখিমপুৰৰ সোণোৱাল কছাৰী
HISTORY OF ABOUT SKAC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.