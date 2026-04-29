ৰজা-প্ৰজাৰ অপূৰ্ব মিলনেৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত সীমা গোঁসাই পূজা: ভক্তি আৰু পৰম্পৰাৰ অপূৰ্ব সংগম

ডিমৰীয়া ৰজাৰ উপস্থিতিত ঐতিহাসিক সীমা গোঁসাই পূজা উলহ-মালহৰে সম্পন্ন হয় । পৰম্পৰাগত নৃত্য-গীতেৰে মুখৰিত টোপাতলী ।

Published : April 29, 2026 at 2:51 PM IST

সোণাপুৰ : ডিমৰীয়া আৰু গোভা ৰাজ্যৰ সীমান্তত ঐতিহাসিক 'সীমা গোঁসাই' পূজা সম্পন্ন । ৰজা-প্ৰজাৰ অপূৰ্ব মিলন আৰু কেইবা শতিকা পুৰণি পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে মঙলবাৰে পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পূব প্ৰান্তৰ টোপাতলীৰ সীমান্ত অঞ্চল । অতীজৰ প্ৰাচীন ডিমৰীয়া আৰু গোভা ৰাজ্যৰ সীমা নিৰ্ধাৰণকাৰী ঐতিহাসিক 'সীমা গোঁসাই থান'ত ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি আৰু বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত পঞ্চবাৰ্ষিক পূজ ভাগ উলহ-মালহৰে সম্পন্ন হয় ।

ইতিহাস আৰু জনবিশ্বাস : ৰাজ্যৰ সীমা আৰু 'ফটা শিল'ৰ কাহিনী

অঞ্চলটোৰ নিহাং-দিকচাক গাঁৱৰ ৰাইজৰ সক্ৰিয় উদ্যোগত প্ৰতি পাঁচ বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে এই পূজাভাগ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ কাঁহিকুছি গাঁৱৰ ওচৰত থকা এটা প্ৰকাণ্ড স্তম্ভ আকৃতিৰ সুউচ্চ শিলক (প্ৰায় ২০ ফুট) ডিমৰীয়াৰ ৰাইজে অতীজৰে পৰা দেৱতাৰ মৰ্যাদা দি 'সীমা গোঁসাই' হিচাপে পূজা কৰি আহিছে । এই সীমা গোঁসাই ডিমৰীয়াৰ পঞ্চদেৱতাৰ অন্যতম ।

এই প্ৰকাণ্ড শিলটোক লৈ এক জনশ্রুতি আছে । কোৱা হয় যে অতীজতে গোভা আৰু ডিমৰীয়া ৰাজ্যৰ সীমাবিবাদ দূৰ কৰিবলৈ ডিমৰীয়া ৰজাই সপোনত দিয়া নিৰ্দেশমৰ্মে পাহাৰৰ পৰা খহি পানীত ভাহি অহা এটি শিল যি ঠাইত স্থিতি লৈছিল, তাকেই দুই ৰাজ্যৰ স্থায়ী সীমা হিচাপে মানি লোৱা হৈছিল । সেই দিন ধৰি এই শিলটোৱে সীমান্তৰ প্ৰহৰীৰ দৰে থিয় দি আছে ।

আনহাতে, ঐতিহাসিক নথি অনুসৰি ১৮৩৭ চনত ব্ৰিটিছ বিষয়া চি কে গডচন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ১৮৪০ চনত কেপ্টেইন নেয়মাচ আৰু লেফটেনেণ্ট বিগিয়ে দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমা স্থায়ীভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল । মৰিয়াপাৰা (বৰ্তমানৰ কাঁহিকুছি) গাঁৱৰ পাহাৰৰ নামনিত থকা এই 'ফটা শিল'টোৰ পৰাই সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল । কাৰ্বি পৰম্পৰা অনুসৰি পূজা দি এই কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ বাবেই কালক্ৰমত ই 'সীমা গোঁসাই' থান হিচাপে জনমানসত পৰিচিত বুলিও ৰাইজে বিশ্বাস কৰে ।

উৎসৱৰ তিনিটা দিন : ৰজা-প্ৰজাৰ মিলনভূমি

এইবেলিও ১৩ ব’হাগৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা তিনিদিনীয়া উৎসৱত ডিমৰীয়াৰ বৰ্তমানৰ ৰজা হলিসিং ৰংহাং তেওঁৰ পাৰিষদবৰ্গৰ সৈতে উপস্থিত থাকে ।

প্ৰথম দিন : বাংঠে ঘৰত ৰাইজৰ সমাৱেশ ঘটাৰ অন্তত দুৱাৰী থানত পূজাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । আনহাতে, এই পূজাত নতুনকৈ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বিষয়ববীয়াসকলক ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে ৰাইজে সোণ-ৰূপৰ পানীৰে নোৱাই-ধুৱাই নতুনকৈ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে ।

দ্বিতীয় দিন : ডিমৰীয়া ৰজাক স-সন্মানে ৰাজভৱনলৈ আদৰি আনি বিশাল শোভাযাত্ৰাৰে সীমা থানলৈ যাত্ৰাৰ অন্তত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে ৰজা-প্ৰজা সকলোৱে নেদেখা জনৰ ওচৰত পূজা-অৰ্চনা আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰে ।

তৃতীয় দিন : বামফৰস্থিত চ’কিত থানত পূজাৰ সামৰণি আৰু ৰাইজৰ সামূহিক আহাৰ গ্ৰহণ ।

সাংস্কৃতিক বৈভৱ

পূজাৰ সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটো কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য-গীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰে । শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৱে পৰম্পৰাগত সাজ-পাৰ পিন্ধি আনন্দত আত্মহাৰা হয় ।

চৰকাৰলৈ আহ্বান

অঞ্চলটোৰ অপায়-অমংগল নাশ আৰু কৃষিৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে আয়োজিত এই পূজাস্থলীটোৱে এতিয়াও উপযুক্ত চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাৰ পৰা বঞ্চিত বুলি অভিযোগ উঠিছে । ৰজাদিনীয়া এই ঐতিহাসিক স্থানখন সংৰক্ষণ কৰি ইয়াক এক পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰৰ ওচৰত কাতৰ আহ্বান জনাইছে ।

স্থানীয় ব্যক্তিৰ মন্তব্য

গাঁৱৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে কয়, "এই পূজাভাগ আচলতে ডিমৰীয়া ৰজাৰ এক ঐতিহাসিক পূজা । এই পূজাভাগ সীমা গোঁসাই হিচাপে আমি প্ৰতি পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে পালন কৰি আহিছোঁ । এই পূজাভাগ ডিমৰীয়া ৰজাৰ যি পঞ্চদেৱতা তাৰে এটা অংশ ।"

সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শন

ইতিহাস, ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ এক সুন্দৰ সমন্বয়ৰ মাজেৰে টোপাতলীৰ এই সীমান্ত অঞ্চলত পুনৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল ভাতৃত্ববোধৰ এক অনন্য নিদৰ্শন ।

