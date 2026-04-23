ঐতিহাসিক ৰাইডঙীয়া দ'ল : সংৰক্ষণৰ অভাৱত ধ্বংসৰ গৰাহত আহোম যুগৰ সমল

আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰাইছিল ৰাইডঙীয়া দ'ল । দেৱ-দেৱীৰ বহু পুৰণি ভাস্কৰ্য আছে দ'লত । সংৰক্ষণৰ বাবে কোনো গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ ।

Historical Raidongia Doul
ঐতিহাসিক ৰাইডঙীয়া দ'ল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 23, 2026 at 4:11 PM IST

ডিব্ৰুগড়: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমল আৰু দ'ল-দেৱালয়ে ৬০০ বছৰীয়া আহোম ৰাজ শাসনৰ সোণোৱালী ইতিহাস আজিও জীপাল কৰি ৰাখিছে । বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ কিছু ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ বা সমল সকলোৰে পৰিচিত যদিও আন বহুতো ঐতিহাসিক সমল আছে যি আজিও বিভিন্ন কাৰণত জন চক্ষুৰ পৰা আঁতৰত আছে । ইয়াৰ ভিতৰত আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰা ৰাইডঙীয়া দ'ল অন্যতম । ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা আঠকোণীয়া ৰাইডঙীয়া দ'লে সজীৱ কৰি ৰাখিছে আহোম শাসনৰ ইতিহাস ।

ৰাইডঙীয়া দ'ল

ঐতিহাসিক ৰাইডঙীয়া দ'ল (ETV Bharat)

এই ঐতিহাসিক দ'লটো ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কলাখোৱাত অৱস্থিত । ডিব্ৰুগড়ৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চেঁচা দলঙৰ পৰা প্ৰায় ১৩ কিলোমিটাৰ ভিতৰত অৱস্থিত এই দ'ল । বুৰঞ্জী মতে আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই ১৭৪৪-১৭৫১ চনৰ ভিতৰত এই দ'লটো নিৰ্মাণ কৰাইছিল । স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই নিজৰ ভগ্নীক এই দ'লটো নিৰ্মাণ কৰি উপহাৰ দিছিল বুলি বিভিন্নজনে দাবী কৰে । সম্পূৰ্ণ ইটাৰে নিৰ্মিত দ'লটোৰ দেৱালত আজিও খোদিত হৈ আছে বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ ভাস্কৰ্য । কিন্তু সঠিকভাৱে দ'লটো সংৰক্ষণ নোহোৱাত দেৱালৰ কিছু দেৱ-দেৱীৰ ভাস্কৰ্য কোনো লোকে চুৰি কৰি লৈ গৈছে । প্ৰতি বছৰে মহা শিৱৰাত্ৰি অতি ধুমধামেৰে অনুষ্ঠিত কৰা এই দ'লটোৰ প্ৰাংগণত আজিও অসংখ্য দেৱ-দেৱীৰ ভাস্কৰ্য, শিৱলিংগ আদি সিঁচৰতি হৈ আছে । দ'লটোৰ কাষতে আছে ৰাইডঙীয়া পুখুৰী ।

Historical Raidongia Doul
আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰাইছিল ৰাইডঙীয়া দ'ল (ETV Bharat)

জানিব পৰা মতে দ'লটো নিৰ্মাণৰ বাবে খনন কৰা পুখুৰীটোৰ পানী আজিও শুকাই যোৱা নাই । বিভিন্নজনে দাবী কৰে যে পুখুৰীটোত আছে আহোম ৰাজ শাসনৰ বিভিন্ন সম্পত্তি । ৰাইজে এই কথা বিশ্বাস কৰে যদিও আজিলৈকে কোনেও পৰীক্ষা কৰি চোৱা নাই । আনকি পুৰাতত্ত্ব বিভাগে দ'লটোৰ সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰাৰ লগতে পুখুৰীটোক লৈ কোনো ধৰণৰ গৱেষণাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বুলিও অভিযোগ কৰে স্থানীয় ৰাইজে । প্ৰতি বছৰে মহাশিৱৰাত্ৰিত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত এই ৰাইডঙীয়া দ'ললৈ আহি মনৰ কামনা পূৰণৰ বাবে সেৱা লয় । স্থানীয় ৰাইজে একত্ৰিত হৈ মহাশিৱৰাত্ৰি অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে দ'লটো সংৰক্ষণৰ বাবে চেষ্টা চলাই আহিছে যদি বিয়াগোম পুৰাতত্ত্ব বিভাগে আজিও দ'লটোৰ সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধনত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ সচেতন ৰাইজৰ ।

Historical Raidongia Doul
ঐতিহাসিক ৰাইদঙীয়া দ'ল (ETV Bharat)

স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰাইছিল দ'লটো

দ'লটোৰ কাম-কাজ পৰিচালনা কৰিবলৈ ৰাইজে এখন সমিতি গঠন কৰিছে । এই সমিতিৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি তথা সমাজকৰ্মী হিতেশ গগৈয়ে কয়, "কলাখোৱা অঞ্চলত আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই ১৭৪৪-১৭৫১ ভিতৰত ৰাইডঙীয়া দ'লটো নিৰ্মাণ কৰিছিল । স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই নিজৰ ভনীয়েকক ৰাইডঙীয়া বৰুৱালৈ বিয়া দিছিল । সেয়ে এই দ'লটো ভনীয়েকক উপহাৰ হিচাপে দিছিল । সেয়ে দ'লটো ৰাইডঙীয়া দ'ল হিচাপে আজিও পৰিচিত হৈ আছে ।"

Historical Raidongia Doul
১৭৪৪-১৭৫১ চনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ হৈছিল ৰাইডঙীয়া দ'ল (ETV Bharat)

দ'লটোৰ দেৱালত আছিল বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ ভাস্কৰ্য

১৭৪৪-১৭৫১ ভিতৰত নিৰ্মাণ হোৱা এই ৰাইডঙীয়া দ'লটো পুৰণি কালৰ ইটাৰে নিৰ্মিত কৰা হৈছে । এই কথা জানিবলৈ দিয়ে দ'ল সমিতিৰ সভাপতি হিতেশ গগৈয়ে । তেওঁ লগতে কয়, "দ'লটো সম্পূৰ্ণ ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা আছে । কিন্তু ৫০ চনৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত দ'লটোৰ কিছু অংশ তললৈ বহি যায় । দ'লটোৰ দেৱালত ২৪ টা বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ ভাস্কৰ্য আছিল যদিও বহু বছৰ পূৰ্বে ১০ টা ভাস্কৰ্য কোনো লোকে এৰুৱাই লৈ গৈছে । বৰ্তমান ১ বিঘা ৩ কঠা ৭ লেচা মাটি দ'লৰ চৌহদত আছে । লগতে ৩ বিঘা ৪ কঠা ১৮ লেচা মাটিকালিৰ এটা পুখুৰী আছে । এই পুখুৰীটো দ'লটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ খনন কৰা হৈছিল । মানৰ আক্ৰমণৰ আগলৈকে দ'লটোত বহু সামগ্ৰী আছিল যদিও কালক্ৰমত সেইসমূহ নোহোৱা হ'ল । দ'লটোৰ চৌহদত থকা পুখুৰীত বহু আহোম ৰাজ শাসনৰ সা-সামগ্ৰী পুতি থোৱা আছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । এবাৰ এজন পূজাৰীয়ে পুখুৰীৰ পৰা সামগ্ৰী আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদি তেওঁ পাৰলৈ উঠাৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল । সেয়ে পুখুৰীত কি আছে আজিলৈ কোনেও পৰীক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই ।"

Historical Raidongia Doul
ৰাইডঙীয়া পুখুৰী (ETV Bharat)

প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত হয় মহাশিৱৰাত্ৰি

ঐতিহাসিক দ'লটোত পূৰ্বে বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী বিশেষকৈ ভাওনা অনুষ্ঠিত হৈছিল । কিন্তু সময়ৰ লগে লগে ভাওনাৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত নকৰা হ'ল । কিন্তু ২০০০ চনৰ পৰা ৰাইজে দ'লটো সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰে সভাপতি হিতেশ গগৈয়ে । তেওঁ কয়, "বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিবছৰে মহাশিৱৰাত্ৰি দ'লত অনুষ্ঠিত কৰা হয় । শিৱৰাত্ৰিত প্ৰতিবছৰে দূৰ- দূৰণিৰ পৰা ৰাইজ আহে ।"

Historical Raidongia Doul
পুৰাতত্ত্ব বিভাগে সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ (ETV Bharat)

ঐতিহাসিক দ'লটোৰ সংৰক্ষণত গুৰুত্ব নাই পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ

অসম চৰকাৰৰ লগতে পুৰাতত্ত্ব বিভাগে দ'লটো সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ বিশেষ চেষ্টা নকৰাৰ গুৰুত্ব অভিযোগ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ । এই সম্পৰ্কে দ'লটোৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক হৰ্ষজিৎ সন্দিকৈ কয়, "ঐতিহাসিক ৰাইডঙীয়া দ'লটো সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিবলৈ চৰকাৰ আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । দ'লটোৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক বহুবাৰ আবেদন কৰা হ'ল যদিও বিষয়টোত অলপো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে । ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে বিভাগৰ বিষয়াক দ'লটোৰ উন্নয়নৰ বাবে আহ্বান জনোৱাৰ পাছতো উন্নয়ন নহ'ল । পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ বিষয়াসকলে কেৱল মাজে সময়ে পৰিদৰ্শন কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে । সেয়ে আমি চৰকাৰক দ'লটো উন্নয়ন, সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰি পৰ্যটনক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"

Historical Raidongia Doul
আঠকোণীয়া ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৰাইডঙীয়া দ'ল (ETV Bharat)

এতিয়া সময়ে ক'ব আহোম শাসনৰ ইতিহাস সমৃদ্ধ এই দ'ল সংৰক্ষণত কেনেধৰণে গুৰুত্ব দিয়ে চৰকাৰে ? নে এনেদৰে অৱহেলিত হৈ এদিন অস্তিত্বৰ সংকটত পৰি দ'লটো ধ্বংস হৈ যাব ?

