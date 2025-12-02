আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক সমল সামৰি সম্ভ্ৰমেৰে কলিয়াবৰ: সংৰক্ষণৰ কিবা ব্যৱস্থা হৈছেনে ?

আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক সমল সামৰি সম্ভ্ৰমেৰে কলিয়াবৰ: সংৰক্ষণৰ কিবা ব্যৱস্থা হৈছেনে ?
সময়ৰ সোঁতত হেৰাই যাবলৈ লৈছে আহোম যুগৰ সমল । কলিয়াবৰৰে আছে আহোম যুগৰ বিশেষ সম্পৰ্ক ৷
Published : December 2, 2025 at 4:20 PM IST
কলিয়াবৰ: বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োতা ৬০০ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰথমগৰাকী স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাক স্মৰণ কৰি অসমবাসীয়ে আজি পালন কৰে চ্যুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস । আহোম ৰাজত্বকালত যিদৰে উজনি অসমৰ বিশেষ ভূমিকা আছে ঠিক তেনেকৈয়ে মধ্য অসমৰ কলিয়াবৰেও স্বাক্ষৰ বহন কৰি আহিছে আহোম ৰাজত্বকালৰ বহু স্মৃতি ।
আহোম যুগৰ ৰণথলী, ঐতিহাসিক সমলেৰে গৰ্বিত শৌৰ্য্য-বীৰ্যৰ প্ৰতীক কলিয়াবৰ । পিছে আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক সমলসমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব ল'ব কোনে ? মোমাই তামূলীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে কলিয়াবৰৰ গাঁওসমূহক নতুন ৰূপ দিয়া এইখন কলিয়াবৰ আছিল আহোমৰ ৰণথলী, বৃটিছ আহি প্ৰথমে ছাউনি পতা ঠাই আছিল কলিয়াবৰ । মূলাগাভৰুৱে তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আত্ম বলিদান দিছিল এই কলিয়াবৰতেই ।
অসমৰ দ্বিতীয় শক্তিপীঠ শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰ, হাতীমূৰাৰ দশভূজা মহিষমৰ্দ্দিনী মন্দিৰ, আহোম ৰাজ্য সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা চামধৰা গড়, ৰাঙলু গড়, ফ্ৰাছেংমুং বৰগোঁহাইৰ মৈদাম, জয়া মৈদাম, আহোমৰ নৌ বাহৰ জয়সাগৰ, কমলা কুঁৱৰী স্মৃতি সম্বলিত ভঁৰালী বৰুৱা পুখুৰীয়ে কলিয়াবৰক কৰি ৰাখিছে মহিমামণ্ডিত ।
উভতি চাওঁ তাহানিলৈ:
তুৰ্বক খানে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল ১৫৩২ খ্ৰীষ্টাব্দত । তুৰ্বক খানৰ আক্ৰমণ স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালৰ আটাইতকৈ ভয়াৱহ মুছলমান আক্ৰমণ আছিল । তুৰ্বকে তিনিশতাধিক হাতী, এহেজাৰ ঘোঁৰা আৰু লক্ষাধিক সৈন্য লৈ আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল । প্ৰথমে কলিয়াবৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কলংমুখৰ ৰণত তুৰ্বকৰ সেনাপতি হায়াত খান নিহত হৈছিল ।
কিন্তু পিছুৱাই যোৱা তুৰ্বকৰ সৈন্যৰে কপিলীৰ পাৰত হোৱা যুদ্ধত সেনাপতি ফ্ৰাচেংমুঙৰ মৃত্যু হয় । পিছত কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ দুইমুনি শিলাৰ পাৰত কনছেঙৰ নেতৃত্বত তুমুল যুঁজৰ অন্তত তুৰ্বকৰ বিশাল সেনাক পৰাস্ত কৰে, তুৰ্বক খান নিহত হয় । এই যুদ্ধত আগভাগ লৈছিল মূলাগাভৰুৱে । তেতিয়াৰে পৰা আহোম ৰাজ্যৰ বাবে কলিয়াবৰৰ গুৰুত্ব বাঢ়িল । পৰৱৰ্তী সময়ত স্বৰ্গদেউ চুক্লেংমুঙৰ দিনত কলিয়াবৰৰ শাসনকৰ্তা সলাল গোঁহাই পদবী সৃষ্টি কৰি কলিয়াবৰক অসম বুৰঞ্জীত মান বঢ়ালে ।
বুৰঞ্জীৰ পাতত সোণালী আখৰেৰে জিলিকি আছে কলিয়াবৰৰ নাম:
স্বৰ্গনাৰায়ণ প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালতে অসম বুৰঞ্জীৰ পাতত কলিয়াবৰৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰিলে সোণালী আখৰেৰে ৷ শত্ৰুৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ কৰা চেষ্টাৰ প্ৰমাণ এতিয়াও সুস্পষ্ট কলিয়াবৰত ৷ কলিয়াবৰত নিৰ্মিত চামধৰা গড়, ৰাঙলু গড়, শ্যামলা গড়, চটাই আলি, ৰাঙলু বাহৰ আদিয়ে ৰিঙিয়াই আহোম যুগৰ ইতিহাস ৷
আহোম ৰাজত্বকালত কলিয়াবৰৰ ভিন্ন স্থানতে সুদৃঢ় কৰি তোলা হৈছিল প্ৰতিৰক্ষাৰ সকলো দিশ ৷ ১৫৩২ চনৰ তুৰ্বকৰ আক্ৰমণৰ পৰা ১৮২৬ চনত মানক ইংৰাজে খেদি পঠিওৱাৰ পিছত আহোম ৰাজত্বৰ বেলি ডুবাৰ মুহূৰ্তলৈকে, কলিয়াবৰ পৰিগণিত হৈ আহিছিল আহোম যুগৰ ৰণথলী হিচাপে ৷
তদুপৰি, কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধা সত্ৰতে ল'ৰাৰজাৰ অত্যাচাৰৰ পৰা পলাই ছদ্মবেশত আহি থিতাপি লৈছিল গদাপাণি কোঁৱৰে ৷ কলিয়াবৰৰ চামধৰা গড়ৰ কাষৰ সৰিয়হতলিতে কৰোৱা হৈছিল গদাপাণিৰ ৰাজ অভিষেক ৷ শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত কলিয়াবৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল সৌভাগ্য মাধৱ, দুলাল মাধৱ, বাসুদেৱ দেৱালয়কে আদি কৰি কেবাটাও দৌল-দেৱালয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত শ্ৰীপ্ৰমত্ত সিংহৰ ৰাজত্বকালত শিলঘাটত শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয় আৰু হাতীমূৰাৰ মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি কলিয়াবৰক দিয়া হ'ল আন এক নতুন ৰূপ ৷
কেৱল ইমানেই নহয়, কলিয়াবৰতে তুৰ্বকৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ফ্ৰা-চেং-মুং বৰগোহাঞিয়ে ৷ তেওঁৰ পত্নী মূলাগাভৰুৱে স্বামীৰ মৃত্যুৰ পোটক তুলিবলৈ কলিয়াবৰতে তুৰ্বকৰে ৰণ লাগি নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিছিল ৷ যিটো হয়তো মধ্য যুগৰ ইতিহাসতেই এক বিৰল ঘটনা ৷
ৰাজ পৰিয়ালৰ মৈদামে বঢ়াইছে গৰিমা:
মূলাগাভৰুৰ লগতে প্ৰাণ ত্যাগ কৰা আন কুৰিগৰাকী আহোম সেনানীৰ মুণ্ডহীন গাঁৰি বা দেহ মৈদাম দিয়া হৈছিল কলিয়াবৰৰ গাঁৰিকুৰি গাঁৱত ৷ আহোম ৰাজত্বকালৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ বহু লোকৰে মৈদাম আছে কলিয়াবৰত ৷ যিয়ে যুগে-যুগে বহন কৰি আহিছে ইতিহাসৰ স্বাক্ষৰ ৷
সম্প্ৰতি ধূসৰিত হোৱাৰ দিশে সেই ইতিহাসৰ স্বাক্ষৰ:
ইতিমধ্যেই সংৰক্ষণৰ অভাৱত জহি খহি গৈছে কলিয়াবৰৰ কেইবাটাও ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আহোম যুগৰ সমল ৷ ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰৰ অন্যতম ঐতিহ্য ভঁৰালী বৰুৱা পুখুৰী, কমলা কুঁৱৰীৰ ত্যাগৰ চানেকী, আহোম যুগৰ বিভিন্ন স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য, দৌল, গড়সমূহ আজি বেদখলৰ গৰাহত নিচিহ্ন হোৱাৰ পথত ৷
এই কীৰ্তি চিহ্নসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে ওলাই অহা আহোম ৰয়েল ছ'চাইটি কলিয়াবৰ জিলা সমিতিয়ে বহু চেষ্টা কৰি বেদখলৰ পৰা বহু স্থান মুক্ত কৰিছে ৷ লগতে স্থানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্তৰ তৎপৰতাত কলিয়াবৰৰ হাটবৰত মূলাগাভৰুৰৰ স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ কৰিছে ৷
স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত ৰাইজে আহ্বান জনাই আহিছে যদিও বৰ্তমানো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই সেই কাম ৷ স্থানীয় লোকৰ বিশ্বাস জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে দিয়া আশ্বাসৰে তেওঁলোকে এই ঐতিহাসিক সমল ৰক্ষাৰ্থে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ৷ বিশেষকৈ কলিয়াবৰৰ গড়-প্ৰঞ্চিসমূহ বেদখলৰ কবলত পৰাৰ পিছত সেইসমূহ উদ্ধাৰ বা সংৰক্ষণৰ বিশেষ কোনো ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দেখা নাযায় ।
আনহাতে, আহোম জনগোষ্ঠীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গঠন হোৱা দল-সংগঠনসমূহক আহোম যুগীয় কীৰ্তিচিহ্ন, সমলসমূহ ৰক্ষণা-বেক্ষণৰ বাবে যিধৰণে সৰৱ বা সক্ৰিয় হ'ব লাগে, তাৰ বিপৰীত ৰূপ এটাহে দেখা যায় । জনপ্ৰতিনিধিয়েও চকু মুদা কুলিৰ ভাও লোৱাত ব্যস্ত । শেহতীয়াকৈ বাতৰিত প্ৰকাশ পোৱা মতে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত নিৰ্মিত নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকোৰ দুৰৱস্থা দেখি জাৰ্মানীৰ পৰ্যটকে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰাটো অতি পৰিতাপৰ বিষয় ।
অসমৰ আহোম ৰাজবংশৰ প্ৰথম স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ স্মৃতিত প্ৰতিবছৰে অসমত পালন কৰা এটা দিৱস । ১২২৮ চনৰ এই দিনটোতে তেখেতৰ লগতে আহোমসকল সৌমাৰত উপস্থিত হৈ আহোম ৰাজ্য বা মুং ডুন চুন খাম স্থাপন কৰিছিল । সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে ১৯৮৭ চনৰ পৰা ‘অসম দিৱস’ হিচাপে পালন কৰি আহিছে ।
১২২৮ চনৰ ২ ডিচেম্বৰ, অসমীয়া লেখেৰে ১৬ আঘোণ তাৰিখে চাওলুং চ্যুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ সৌমাৰ খণ্ডত ভৰি থোৱা ঐতিহাসিক দিনটোক চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰখাৰ মানসেৰে ছৈখোৱা অঞ্চলৰ ভীমকান্ত বুঢ়াগোঁহাই নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ১৯৭২ চনত আৰম্ভ কৰা এক প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এই দিৱসৰ আৰম্ভণি ঘটে ।
এতিয়া বছৰৰ মূৰত বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োতা চাওলুং চুকাফাক সুঁৱৰি 'অসম দিৱস' পালন কৰিলে বৰ বেছি সুফল পোৱা নাযাব । আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ বাবে সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিব লাগিব, সকলোকে বিশ্বাসত ল'ব লাগিব । য'ত অসমৰ প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকে সহযোগ কৰিবলৈ আন্তৰিকতাৰে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে ।
কি কয় বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে:
কলিয়াবৰত আহোম ৰাজত্বৰ সময়, এতিয়াও কিদৰে আহোম যুগৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আছে কলিয়াবৰে সেই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰৰ ইতিহাসবিদ, শিক্ষক, নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি নবীন বৰঠাকুৰে কয়,"১২২৮ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ চ্যুকাফাই আহোম সাম্ৰাজ্যৰ পাতনি মেলিলেও, তাৰ প্ৰায় তিনিশ বছৰৰ পাছতহে কলিয়াবৰত আহোমে থিতাপি লয় ।"
তেওঁ লগতে কয়,"১৫২৭ খ্ৰীষ্টাব্দত মৰঙিত হোৱা আহোম আৰু কছাৰীসকলৰ মাজত হোৱা যুদ্ধৰ পাছত কলিয়াবৰ অঞ্চলটো কলঙৰ কাজলীমুখলৈকে চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালত আহোমৰ দখললৈ আহে আৰু অঞ্চলৰ প্ৰকাণ্ড বৰগছ বিলাকক টাই ভাষাত 'টুন ৰুং ডাম' বুলি কৈছিল । যাক পৰৱৰ্তী কালত কলীয়া বৰগছৰ ঠাই বুলি ক'বলৈ লয় আৰু কালক্ৰমত 'কলিয়াবৰ' হয় ।"
কিদৰে কলিয়াবৰে লাভ কৰিলে গুৰুত্ব, সেই সন্দৰ্ভত কয়,"১৫৩২ খ্ৰীষ্টাব্দৰ তুৰ্বকৰ ৰণৰ পাছত কলিয়াবৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মৰ্যাদা লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী প্ৰায় তিনিশ বছৰ কাল ২৯ গৰাকী আহোম স্বৰ্গদেউৰ শাসনকালত কলিয়াবৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰণথলী ৰূপে পৰিগণিত হয় । চুহুংমুঙৰ দিনতেই জখলাবন্ধা সত্ৰ আৰু দেৱৰ সত্ৰ স্থাপন হয় । য'ত নৃসিংহ দেৱালয় প্ৰতিষ্ঠা হয় জয়ধ্বজ সিংহৰ দিনত ।"
বৰঠাকুৰে আৰু কয়,"শিৱসিংহ ৰজাৰ ৰাজত্ব কালটো কলিয়াবৰৰ বাবে উল্লেখযোগ্য । কলিয়াবৰত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বেছিভাগ দৌল-দেৱালয়ে এই ৰজাৰ দিনত স্থাপন হৈছিল । তাৰ পিছত প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত কামাখ্যা দেৱালয়, হাতীমূৰাৰ দুৰ্গা দেৱালয় পুনৰ নিৰ্মাণ হয় । গদাধৰ সিংহৰ দিনত কলিয়াবৰত ভঁৰালী বৰু পুখুৰী খন্দোৱা হৈছিল । চীনৰ প্ৰাচীৰ ৰূপে খ্যাত চামধৰা গড় আৰু মিছা কোঠ এই দুটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সামৰিক সমল নিৰ্মাণ হৈছিল, প্ৰতাপসিংহৰ দিনত ।"
আনহাতে, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়তো কলিয়াবৰৰ এক বিৰল অৱদান আছিল । ইয়াৰ ব্যাখ্যা কৰি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে কয়,"শৰাইঘাট যুদ্ধৰ সময়ত বৰ্তমানৰ যি জয়সাগৰ দলনি, সেয়া আহোমৰ নৌসেনা বাহিনীৰ বিশেষ ঘাটি আছিল । ইয়াৰ পৰাই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ নৌসেনাৰ দল যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । সেই বাহিনীটো গৈ পোৱাৰ পাছতহে শৰাইঘাট ৰণৰ গতি সলনি হৈছিল ।"
সময়ৰ সোঁতত হেৰাই যাবলৈ লোৱা এই সমলসমূহৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"এই ঐতিহাসিক সমলসমূহে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু বেদখলৰ কবলত পৰি নিজৰ স্থিতি হেৰুৱাইছে । বিশেষকৈ চামধৰা গড়, মিছা কোঠ ভয়ানকভাৱে বেদখলৰ কবলত । আনকি চৰকাৰী পট্টালৈও এই ঐতিহাসিক সমলসমূহ দখল কৰিছে এচাম সন্দেহজনক লোকে ।" গতিকে, আজিৰ দিনটোত কলিয়াবৰৰ আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক সমলসমূহৰ সংৰক্ষণ আৰু উদ্ধাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ আৰু প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি কয় বৰঠাকুৰে ।