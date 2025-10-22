ETV Bharat / state

বৰপেটা আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান: পত্নী-কন্যাহন্তাক ফাঁচিৰ হুকুম

বৰপেটাৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ দীপক ঠাকুৰীয়াৰ আদালতে দিলে ঐতিহাসিক ৰায় ।

Historic verdict of Barpeta court
পত্নী-কন্যাহন্তাক ফাঁচিৰ হুকুম আদালতৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 4:17 PM IST

বৰপেটা: বৰপেটাৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান । হত্যাৰ অভিযুক্তক আদালতে দিলে মৃত্যুদণ্ড । প্ৰায় ২ বছৰ ধৰি চলা গোচৰৰ অন্তত ন্যা‌য়াধীশ দীপক ঠাকুৰীয়াৰ আদালতে কৰিলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান । দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোকজন হৈছে ঋষভ দাস । উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনৰ ১৩ অক্টোবৰত সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ড ।

ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি অভিযুক্ত ঋষভ দাসে পত্নী বিনীতা দাস আৰু কন্যা হিয়া দাসক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ।‌ বৰপেটা চহৰৰ গান্ধীনগৰত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । সেইদিনাই নিশা অভিযুক্ত ঋষভ দাসক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।

বৰপেটা আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান (ETV Bharat)

লোক অধিবক্তা খিতাপ ভূষণ দাসে কয়, "এই হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগনামা ২০২৪ ৰ আৰম্ভণিতে দাখিল কৰা হৈছিল । তাৰ পিছত আৰম্ভ হোৱা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত যোৱা ১৬ অক্টোবৰত ঋষভ দাসক দোষী সাব্যস্ত কৰা হয় । যদিও শাস্তিৰ ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখিছিল আদালতে । আজি জিলা আৰু সত্ৰ ন্যা‌য়াধীশ দীপক ঠাকুৰীয়াৰ আদালতে আই পি চি ৩০২ ধাৰাৰ অধীনত হত্যাকাৰীক মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় প্ৰদান কৰে ।"

উল্লেখ্য যে হত্যাকাৰী ঋষভ দাসে পত্নী আৰু কন্যাক হত্যাৰ পূৰ্বে এবাৰ নিজৰ ভগ্নীকো হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল । কিন্তু ভগ্নীয়ে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে । লোক অধিবক্তাগৰাকীয়ে সদৰী কৰে যে বৰপেটা জিলা গঠনৰ পিছত এইটোৱেই হ'ল মৃত্যুদণ্ড ঘোষণাৰ প্ৰথমটো ৰায় ।

ইফালে বৰপেটা জিলা আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিদ্যুৎ বিকাশ বৰা ভূঞাই কয়, "বৰপেটা সদৰ আৰক্ষী থানাত ঘটনাটোক লৈ এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল । তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত কৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত অভিযোগনামা দাখিল কৰে । তাৰ পাছত প্ৰায় দুবছৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাৰ অন্তত আজি আদালতে হত্যাৰ গোচৰটোৰ ৰায় প্ৰদান কৰে ।

