ঐতিহাসিক বাৰপূজীয়া সাৰ্বজনীন গণেশ মন্দিৰ: ইতিহাস, ঐতিহ্য আৰু সমন্বয়ৰ এক অমলিন সুবাস
নগাঁও-মৰিগাঁৱৰ সীমান্ত বাৰপূজীয়াত অৱস্থিত আহোম স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহৰ ৰাজত্বকালত স্থাপন কৰা শিলত কটা এটি গণেশ মন্দিৰ ৷ এই ঐতিহাসিক মন্দিৰটোৰ প্ৰসংগত মোহন হাজৰিকাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন...
Published : October 23, 2026 at 9:45 AM IST
মৰিগাঁও : অসমৰ সমৃদ্ধিশালী ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক ইতিহাসৰ এক অনন্য নিদৰ্শন হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ বাৰপূজীয়া অঞ্চল ৷ এই অঞ্চলতে আছে বাৰপূজীয়া সাৰ্বজনীন গণেশ মন্দিৰ । নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সীমান্ত বাৰপূজীয়াত অৱস্থিত এই ঐতিহাসিক শিলত কটা গণেশ মন্দিৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এক ইতিহাস ৷
জনশ্ৰুতি মতে, ১৬৪৮ ৰ পৰা ১৬৬৩ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত আহোম স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহৰ ৰাজত্বকালত সৰা, খাইগড়, তুপাকুছি, বাৰপূজীয়া আৰু মিকিৰ এই সৰু সৰু ৰাজ্যকেইখন স্থাপন হৈছিল ৷ সেই তেতিয়াই এই গণেশ মন্দিৰভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ।
এই ঐতিহাসিক মন্দিৰটোৱে কেৱল এটা উপাসনা স্থলীয়েই নহয়, বৰঞ্চ ই অসমৰ বহু জাতি-জনজাতিৰ মাজৰ ঐতিহাসিক সোণালী সম্প্ৰীতিৰো সাক্ষ্য বহন কৰি আহিছে ।
লোকবিশ্বাস অনুসৰি, কাৰোবাৰ ঘৰত যদি অপায়-অমংগলে দেখা দিয়ে, তেন্তে এই মন্দিৰ ভাগত এখনি শৰাই আগবঢ়ালে সকলো অপায় অমংগল দূৰ হয় । বাৰপূজীয়া অঞ্চলবাসীৰ আন এক লোকবিশ্বাস অনুসৰি, ব’হাগ মাহত এই গণেশ মূৰ্তিভাগত তেল ঢলাৰ এক পৰম্পৰা আছে । ভক্তই শ্ৰদ্ধাৰে ঢলা তেলখিনি যদি বাওঁফালে ঢাল খাই তেন্তে অঞ্চলটোত আগন্তুক সময়ত খৰাং হয় আৰু সোঁফালে ঢাল খালে বানপানী হয় বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে ।
আনহাতে এই গণেশ মূৰ্তিভাগৰ লগতে এজোপা প্ৰকাণ্ড বটগছো আছে ৷ এই বটগছজোপাত বহু বছৰৰ পৰা গণেশ বাবাৰ এক আকৃতি বিৰাজমান হৈ আছে ।
১. ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমি আৰু প্ৰতিষ্ঠা :-
১৬৪৮ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহই ৰাজ সিংহাসনত আৰোহণ কৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনিক দিশ সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিকাশতো মনোনিৱেশ কৰিছিল ।
সেই সময়তে মৰিগাঁও জিলাৰ বাৰপূজীয়া অঞ্চলত মিকিৰ (কাৰ্বি) ৰজাৰ সহযোগ আৰু সক্ৰিয় প্ৰচেষ্টাত এই পবিত্ৰ গণেশ মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।
আহোম ৰাজশক্তি আৰু স্থানীয় কাৰ্বি ৰজাৰ এই যৌথ প্ৰচেষ্টাই অসমীয়া সমাজত জনজাতীয় আৰু অ-জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত থকা গভীৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক মৈত্ৰীৰে পৰিচয় দিয়ে ।
২. নামৰ অৰ্থ আৰু ভৌগোলিক গুৰুত্ব :-
নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী এক ঐতিহাসিক আৰু সেউজ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত বাৰপূজীয়াৰ এই গণেশ মন্দিৰটো অৱস্থিত । 'সাৰ্বজনীন' শব্দটোৱেই মন্দিৰভাগৰ প্ৰকৃত উদাৰভাৱ প্ৰকাশ কৰে, য'ত জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ আৰু সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে প্ৰত্যেকৰে বাবে এই মন্দিৰৰ দুৱাৰ উন্মুক্ত । স্থানীয় গাঁওবাসীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দূৰ-দূৰণিৰ ভক্তসকলৰ বাবে এই মন্দিৰ আধ্যাত্মিক শান্তি আৰু ভক্তিৰ এক মূল প্ৰাণকেন্দ্ৰ ।
৩. স্থাপত্যশৈলী আৰু ধৰ্মীয় বিশ্বাস :-
মন্দিৰৰ মূল গৰ্ভগৃহত সিদ্ধিদাতা গণেশৰ বিগ্রহ স্থাপন কৰা হৈছে । প্ৰাচীন অসমীয়া কাৰিকৰী শিল্প আৰু থলুৱা ভাস্কৰ্য শৈলীৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই মন্দিৰে ইতিহাস অনুৰাগীসকলকো আকৰ্ষণ কৰে । শতিকা ধৰি চলি অহা এই ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ ধাৰাটোৱে বাৰপূজীয়াৰ বাসিন্দাসকলক এক সুদৃঢ় সামাজিক বান্ধোনত বান্ধি ৰাখিছে ।
৪. উৎসৱ-পাৰ্বন আৰু বৰ্তমান পৰিচালনা :-
প্ৰতি বছৰে গণেশ চতুৰ্থীত মন্দিৰৰ চৌহদত ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনাৰে এক ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় ।
- বিশেষ উৎসৱ : গণেশ চতুৰ্থীৰ উপৰিও শিৱৰাত্ৰি আৰু বাৰ্ষিক বিশেষ পূজা-অৰ্চনাত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটে ।
- সামাজিক ভূমিকা : স্থানীয় পৰিচালনা সমিতি আৰু ৰাইজৰ যৌথ উদ্যোগত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগতে বিভিন্ন সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি সম্প্ৰীতিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অহা হৈছে ।
৫. যাতায়াত আৰু পথ নিৰ্দেশনা :-
ভ্ৰমণকাৰী তথা ভক্তসকলৰ বাবে মন্দিৰলৈ অহা-যোৱা কৰাটো অতি সহজ :-
- মৰিগাঁও চহৰৰ পৰা : মৰিগাঁও সদৰৰ পৰা বাৰপূজীয়ালৈ পথ যোগাযোগ সুচল (প্ৰায় ২০-২৫ কিলোমিটাৰ) ।
- নগাঁও দিশৰ পৰা : নগাঁও-মৰিগাঁও সংযোগকাৰী পথটোৰে বাৰপূজীয়া বজাৰৰ সমীপতে থকা মন্দিৰলৈ সহজেই আহিব পাৰি ।