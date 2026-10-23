ETV Bharat / state

ঐতিহাসিক বাৰপূজীয়া সাৰ্বজনীন গণেশ মন্দিৰ: ইতিহাস, ঐতিহ্য আৰু সমন্বয়ৰ এক অমলিন সুবাস

নগাঁও-মৰিগাঁৱৰ সীমান্ত বাৰপূজীয়াত অৱস্থিত আহোম স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহৰ ৰাজত্বকালত স্থাপন কৰা শিলত কটা এটি গণেশ মন্দিৰ ৷ এই ঐতিহাসিক মন্দিৰটোৰ প্ৰসংগত মোহন হাজৰিকাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন...

historic monolithic rock-cut Ganesha Temple located Barapujia in Morigaon District
বাৰপূজীয়া সাৰ্বজনীন গণেশ মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2026 at 9:45 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও : অসমৰ সমৃদ্ধিশালী ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক ইতিহাসৰ এক অনন্য নিদৰ্শন হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ বাৰপূজীয়া অঞ্চল ৷ এই অঞ্চলতে আছে বাৰপূজীয়া সাৰ্বজনীন গণেশ মন্দিৰ । নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সীমান্ত বাৰপূজীয়াত অৱস্থিত এই ঐতিহাসিক শিলত কটা গণেশ মন্দিৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এক ইতিহাস ৷

জনশ্ৰুতি মতে, ১৬৪৮ ৰ পৰা ১৬৬৩ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত আহোম স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহৰ ৰাজত্বকালত সৰা, খাইগড়, তুপাকুছি, বাৰপূজীয়া আৰু মিকিৰ এই সৰু সৰু ৰাজ্যকেইখন স্থাপন হৈছিল ৷ সেই তেতিয়াই এই গণেশ মন্দিৰভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ।

ঐতিহাসিক বাৰপূজীয়া সাৰ্বজনীন গণেশ মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)

এই ঐতিহাসিক মন্দিৰটোৱে কেৱল এটা উপাসনা স্থলীয়েই নহয়, বৰঞ্চ ই অসমৰ বহু জাতি-জনজাতিৰ মাজৰ ঐতিহাসিক সোণালী সম্প্ৰীতিৰো সাক্ষ্য বহন কৰি আহিছে ।

লোকবিশ্বাস অনুসৰি, কাৰোবাৰ ঘৰত যদি অপায়-অমংগলে দেখা দিয়ে, তেন্তে এই মন্দিৰ ভাগত এখনি শৰাই আগবঢ়ালে সকলো অপায় অমংগল দূৰ হয় । বাৰপূজীয়া অঞ্চলবাসীৰ আন এক লোকবিশ্বাস অনুসৰি, ব’হাগ মাহত এই গণেশ মূৰ্তিভাগত তেল ঢলাৰ এক পৰম্পৰা আছে । ভক্তই শ্ৰদ্ধাৰে ঢলা তেলখিনি যদি বাওঁফালে ঢাল খাই তেন্তে অঞ্চলটোত আগন্তুক সময়ত খৰাং হয় আৰু সোঁফালে ঢাল খালে বানপানী হয় বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে ।

আনহাতে এই গণেশ মূৰ্তিভাগৰ লগতে এজোপা প্ৰকাণ্ড বটগছো আছে ৷ এই বটগছজোপাত বহু বছৰৰ পৰা গণেশ বাবাৰ এক আকৃতি বিৰাজমান হৈ আছে ।

historic monolithic rock-cut Ganesha Temple located Barapujia in Morigaon District
ঐতিহাসিক বাৰপূজীয়া সাৰ্বজনীন গণেশ মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)

​১. ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমি আৰু প্ৰতিষ্ঠা :-

​১৬৪৮ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহই ৰাজ সিংহাসনত আৰোহণ কৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনিক দিশ সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিকাশতো মনোনিৱেশ কৰিছিল ।

historic monolithic rock-cut Ganesha Temple located Barapujia in Morigaon District
ঐতিহাসিক বাৰপূজীয়া সাৰ্বজনীন গণেশ মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)

সেই সময়তে মৰিগাঁও জিলাৰ বাৰপূজীয়া অঞ্চলত মিকিৰ (কাৰ্বি) ৰজাৰ সহযোগ আৰু সক্ৰিয় প্ৰচেষ্টাত এই পবিত্ৰ গণেশ মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।

historic monolithic rock-cut Ganesha Temple located Barapujia in Morigaon District
আহোম স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহৰ ৰাজত্বকালত স্থাপন কৰা মন্দিৰটো (ETV Bharat Assam)

আহোম ৰাজশক্তি আৰু স্থানীয় কাৰ্বি ৰজাৰ এই যৌথ প্ৰচেষ্টাই অসমীয়া সমাজত জনজাতীয় আৰু অ-জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত থকা গভীৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক মৈত্ৰীৰে পৰিচয় দিয়ে ।

historic monolithic rock-cut Ganesha Temple located Barapujia in Morigaon District
ঐতিহাসিক বাৰপূজীয়া সাৰ্বজনীন গণেশ মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)

২. নামৰ অৰ্থ আৰু ভৌগোলিক গুৰুত্ব :-

​নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী এক ঐতিহাসিক আৰু সেউজ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত বাৰপূজীয়াৰ এই গণেশ মন্দিৰটো অৱস্থিত । 'সাৰ্বজনীন' শব্দটোৱেই মন্দিৰভাগৰ প্ৰকৃত উদাৰভাৱ প্ৰকাশ কৰে, য'ত জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ আৰু সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে প্ৰত্যেকৰে বাবে এই মন্দিৰৰ দুৱাৰ উন্মুক্ত । স্থানীয় গাঁওবাসীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দূৰ-দূৰণিৰ ভক্তসকলৰ বাবে এই মন্দিৰ আধ্যাত্মিক শান্তি আৰু ভক্তিৰ এক মূল প্ৰাণকেন্দ্ৰ ।

historic monolithic rock-cut Ganesha Temple located Barapujia in Morigaon District
বাৰপূজীয়া সাৰ্বজনীন গণেশ মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ (ETV Bharat Assam)

​৩. স্থাপত্যশৈলী আৰু ধৰ্মীয় বিশ্বাস :-

​মন্দিৰৰ মূল গৰ্ভগৃহত সিদ্ধিদাতা গণেশৰ বিগ্রহ স্থাপন কৰা হৈছে । প্ৰাচীন অসমীয়া কাৰিকৰী শিল্প আৰু থলুৱা ভাস্কৰ্য শৈলীৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই মন্দিৰে ইতিহাস অনুৰাগীসকলকো আকৰ্ষণ কৰে । শতিকা ধৰি চলি অহা এই ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ ধাৰাটোৱে বাৰপূজীয়াৰ বাসিন্দাসকলক এক সুদৃঢ় সামাজিক বান্ধোনত বান্ধি ৰাখিছে ।

historic monolithic rock-cut Ganesha Temple located Barapujia in Morigaon District
আহোম স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহৰ ৰাজত্বকালত স্থাপন কৰা শিলত কটা গণেশ মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)

​৪. উৎসৱ-পাৰ্বন আৰু বৰ্তমান পৰিচালনা :-

​প্ৰতি বছৰে গণেশ চতুৰ্থীত মন্দিৰৰ চৌহদত ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনাৰে এক ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় ।

  • ​বিশেষ উৎসৱ : গণেশ চতুৰ্থীৰ উপৰিও শিৱৰাত্ৰি আৰু বাৰ্ষিক বিশেষ পূজা-অৰ্চনাত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটে ।
  • ​সামাজিক ভূমিকা : স্থানীয় পৰিচালনা সমিতি আৰু ৰাইজৰ যৌথ উদ্যোগত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগতে বিভিন্ন সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি সম্প্ৰীতিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অহা হৈছে ।

​৫. যাতায়াত আৰু পথ নিৰ্দেশনা :-

​ভ্ৰমণকাৰী তথা ভক্তসকলৰ বাবে মন্দিৰলৈ অহা-যোৱা কৰাটো অতি সহজ :-

  • ​মৰিগাঁও চহৰৰ পৰা : মৰিগাঁও সদৰৰ পৰা বাৰপূজীয়ালৈ পথ যোগাযোগ সুচল (প্ৰায় ২০-২৫ কিলোমিটাৰ) ।
  • ​নগাঁও দিশৰ পৰা : নগাঁও-মৰিগাঁও সংযোগকাৰী পথটোৰে বাৰপূজীয়া বজাৰৰ সমীপতে থকা মন্দিৰলৈ সহজেই আহিব পাৰি ।

লগতে পঢ়ক : শিৱ সিংহই স্থাপন কৰা লখিমপুৰৰ এখন ৩০০ বছৰীয়া দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজা

লগতে পঢ়ক : ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি প্ৰাণ আহুতি দিয়া কৃষকৰ তেজেধোৱা কাহিনীৰ সাক্ষী 'ফুলগুৰি ধেৱা'

লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটীৰ দুৰ্গা পূজা : ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শক্তিপীঠ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ কথাৰে...

লগতে পঢ়ক : ঐতিহাসিক শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়ত ২৮১ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজা

TAGGED:

বাৰপূজীয়াৰ সাৰ্বজনীন গণেশ মন্দিৰ
আহোম স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহ
গণেশ মূৰ্তিত তেল ঢলাৰ পৰম্পৰা
প্ৰাচীন অসমীয়া থলুৱা ভাস্কৰ্য শৈলী
HISTORIC BAROPUJIA GANESH TEMPLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.