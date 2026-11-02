নতুন ৰূপত প্ৰাণ পাব শত বছৰ গৰকা কামপুৰ পৰিদৰ্শন বঙলাই
পৰিদৰ্শন বঙলা এটা ঘৰ নহয়; এটা অঞ্চলৰ আন্তুগাঁথনি উন্নয়ন আৰু প্ৰশাসনিক কাম-কাজৰ আস্থান । নতুনত্ব পাব শতবছৰীয়া কামপুৰৰ পৰিদৰ্শন বঙলাই ।
Published : November 2, 2026 at 8:20 PM IST
বঢ়মপুৰ : এখন ঠাইৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত কৰি প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো আগুৱাই নিবৰ বাবে ব্ৰিটিছসকলে পৰিদৰ্শন বঙলাসমূহ (Inspection Bungalow বা IB) নিৰ্মাণ কৰিছিল । ব্ৰিটিছসকলে কৰা এই চিন্তাধাৰাৰে নিৰ্মাণ কৰা পৰিদৰ্শন বঙলাবোৰেও আজিও গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে ।
পৰিদৰ্শন বঙলাবোৰ কেৱল এটা ঘৰ নহয়, ই এখন ঠাইৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু প্ৰশাসনিক কাম-কাজৰ আস্থান হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে । এনে উদ্দেশ্যৰে ১৮৮৬ চনত ব্ৰিটিছসকলে কামপুৰত এটি পৰিদৰ্শন বঙলা নিৰ্মাণ কৰিছিল ।
কামপুৰ পৰিদৰ্শন বঙলা আৰু ঐতিহ্য
জানিব পৰা মতে, সেই সময়ত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ঘন জংঘললৈ যোৱাৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা নাছিল । ব্ৰিটিছসকলে আহি এই বঙলাতে জিৰণি লৈ কাৰ্বি আংলং তথা দক্ষিণ নগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাত্ৰা কৰিছিল । এই পৰিদৰ্শন বঙলাতে ১৯৩১ চনত আশ্ৰয় লৈ ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰ উইনে কপিলীৰ দক্ষিণ পাৰে চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিল বুলি জানিব পৰা যায় ।
এই পৰিদৰ্শন বঙলাটো অতীজৰে পৰা কামপুৰৰ সীমামূৰীয়া কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যোগাযোগ আৰু প্ৰশাসনিক দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কামপুৰ অঞ্চলটো জিলাখনৰ দক্ষিণ অংশত অৱস্থিত । কামপুৰ অঞ্চলটো কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দুৱাৰমুখ বুলি কোৱা হয় । পূৰ্বতে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ গড়কাপ্তানী আৰু বন বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আহি এই পৰিদৰ্শন বঙলাটোত আশ্ৰয়স্থল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
তাৰ উপৰি পূৰ্বতে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বহু স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই পৰিদৰ্শন বঙলাতে থাকি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল বুলিও জনা যায় ।
খেৰ-বাঁহৰ পৰা উন্নীত হৈছিল পকীঘৰলৈ
পূৰ্বতে ব্ৰিটিছসকলে এই পৰিদৰ্শন বঙলাটো বাঁহ-খেৰৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও ১৯৮৫ চনত কামপুৰত অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভাৰ সময়ত ইয়াৰ পকীকৰণ কৰা হয় । কামপুৰৰ এই ডাক বঙলাটি প্ৰশাসনে জৰুৰীকালীন নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । নগাঁও জিলাৰ দক্ষিণ অংশত অৱস্থিত কামপুৰ অঞ্চলটোক বিভিন্ন সময়ত কপিলী, নিশাৰী আৰু বৰপানী নৈয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰি ইয়াৰ ৰাস্তা-ঘাটসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰি পেলায় । তেনে সময়ত নগাঁও জিলা প্ৰশাসন তথা কামপুৰৰ প্ৰশাসনে এই ডাক বঙলাক নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশাসনৰ কাম-কাজসমূহ পৰিচালনা কৰে ।
কামপুৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ডাক বঙলা
ইয়াৰ উপৰি এই ডাক বঙলাটোতে কামপুৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে সভা-সমিতি আয়োজন কৰি আহিছে । গতিকে এই ঐতিহ্য বহনকাৰী কামপুৰৰ ডাক বঙলাটো জাকতজিলিকা কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে । এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে প্ৰচেষ্টা লৈ ডাক বঙলাটো নকৈ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছে ।
শতবৰ্ষীয় এক স্মৃতি
পৰিদৰ্শন বঙলাটো সম্পৰ্কত কামপুৰৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তথা কামপুৰ মহাবিদ্যালয় প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সভাৰাম মজুমদাৰে কয়, "এইটো এশ বছৰৰ অধিক পুৰণি । অতীতত ঘৰটো বাঁহ-খেৰৰ আছিল । আমি যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ আহোঁ, ১৯৫৬-৫৭ চনত সেইটো বাঁহ-খেৰৰ ঘৰ আছিল । তেতিয়া ইয়াত আজিৰ দৰে ফেন নাছিল । পাখা আছিল । পিছত অৱশ্যে ফেন লগালে । ফেনবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ । সেই ফেনবোৰ বেয়া হোৱা নাছিল । ফেনবোৰ খুব বেগত ঘূৰে । এতিয়াৰ ফেনবোৰে যেনেকৈ শব্দ কৰে; তেতিয়া শব্দ কৰা নাছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াত দুখন চকী আছিল । সেই চকী দুখনত শুব পাৰি । ইংৰাজসকল আহিলে পুৰুষ-মহিলাই শুবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল । এখন কোনে নিলে নাজানো । এখন অভিযন্তা এগৰাকীয়ে লৈ গৈছে বুলি জানিছোঁ । ঐতিহ্য বহনকাৰী এই চকীখন আনিব পাৰিলে ভাল । পৰিদৰ্শন বঙলাৰ এলেকাটোত সেই সময়ত কামপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ অধ্যক্ষ দীননাথ শৰ্মা ছাৰে ঘৰ বনাই আছিল । তেখেতৰ ওচৰে-পাজৰে বিভিন্নজনে ঘৰ বনাই আছিল । কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ধনীৰাম ৰংপি পৰ্যায়ৰ মানুহবোৰে ইয়াত থাকি পঢ়িছিল । তেতিয়া আজিৰ দৰে ইয়াত পকীৰ বেৰা নাছিল । ঘৰটো খেৰৰ আছিল আৰু খেৰৰ হোৱা বাবে বহুত ঠাণ্ডা আছিল ।"
১৯৩১ চনত ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল ইয়াতে আছিল
আনহাতে, কামপুৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নলিনী বৰঠাকুৰে কয়, "ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই পৰিদৰ্শন বঙলাটো । এই পৰিদৰ্শন বঙলাটোত ১৯৩১ চনত ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰ উইন ডাঙৰীয়া আছিল । তেওঁলোকে কপিলীৰ সিপাৰে (সেই সময়ত কপিলী দলং নাছিল) চিকাৰ কৰিবলৈ যায় । সেই মুহূৰ্তত তেওঁ আহি কামপুৰৰ কামেশ্বৰ বৰঠাকুৰ মজলীয়া বিদ্যালয়ত পদাৰ্পণ কৰিছিল । তেওঁ আদৰণি জনোৱা হৈছিল । ১৯৩১ চনৰ সেই ফটোখন মোৰ হাতত আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমানৰ বিধায়ক মহোদয়ে এতিয়া নতুনকৈ বঙলাটো বনোৱাৰ যি চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে তাৰ বাবে আমি তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ । নিশ্চয়কৈ কামপুৰৰ ৰাইজে আটকধুনীয়া পৰিদৰ্শন বঙলা এটা লাভ কৰিব ।"
কামপুৰৰ পৰিদৰ্শন বঙলাৰ আধাৰশিলা স্থাপন বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ
উল্লেখ্য যে সোমবাৰে নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সংযোগস্থল হিচাপে পৰিগণিত ইংৰাজৰ দিনতেই নিৰ্মাণ কৰা কামপুৰৰ ঐতিহাসিক পৰিদৰ্শন বঙলাৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এটি ভৱনৰ শিলান্যাস কৰে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে । ডিষ্ট্ৰিক মিনাৰেল ফাউণ্ডেশ্যন ট্ৰাষ্ট আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰায় ১ কোটি ৪০ লাখ টকা ব্যয়সাপেক্ষে কামপুৰৰ পৰিদৰ্শন বঙলাটো অত্যাধুনিকভাৱে নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি হাতত লৈছে ।
জিলাখনৰ ভিতৰতে অতিকে পুৰণি এই পৰিদৰ্শন বঙলাটো আধুনিকীকৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে । এই সন্দৰ্ভত বিধায়কগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমাৰ এইটো পুৰণা আইবি । ব্ৰিটিছৰ দিনত এই আইবিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ইয়াত এটা আইবিৰ অতি প্ৰয়োজন আছিল । মিনাৰেল ফাণ্ডৰ অধীনত ইয়াত এটা নতুনকৈ আইবি বনাবৰ বাবে শিলান্যাস কৰিলোঁ ।"
পৰিদৰ্শন বঙলাোৰ ইতিহাস এই সন্দৰ্ভত বিধায়কগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয়, "পৰিদৰ্শন বঙলাবিলাকৰ ইতিহাস আছেই । 'ইন্সপেকশ্যন বাংলো' এইটো ব্ৰিটিছৰ শব্দ আছিল । ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া কোনোবা এডোখৰ ঠাইলৈ আহিছিল তেতিয়া তাত থাকি তেওঁলোকৰ কাম-কাজবিলাক কৰিছিল । এইবোৰ পুৰণা বাংলো । এতিয়া এইবোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ ভালকৈ কৰিব লাগিব । জহি-খহি গৈছে, পুৰণা হৈছে ।"
এই পৰিদৰ্শন বঙলাটোৱে কামপুৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত যোগসূত্ৰ অনা বুলি ভাবে নেকি বুলি সোধাত বিধায়ক গোস্বামীয়ে কয়, "কামপুৰখন অতি পুৰণি ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই । বৃহত্তৰ কপিলীৰ পাৰত এখন অনুভৱৰ সমাজ পূৰ্বৰ পৰা আছে । ইয়াত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি আছিল । বৰ্তমান যোগাযোগ, যাতায়াত ভাল হ'ল । বিশেষকৈ ৰে'ল ব্যৱস্থা । বহুকেইটা ৰাস্তা ভাল হ'ল । কামপুৰ-যমুনামুখ-ডবকা; কামপুৰ-চাপৰমুখ; কামপুৰ-নগাঁৱৰ পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ কামপুৰ এটা কেন্দ্ৰ । এই কেন্দ্ৰটোক আমি ভৱিষ্যতে বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ হিচাপে, ঔদ্যোগিক কামপুৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্যৰে কামবোৰ কৰি আছোঁ । প্ৰথমতে ৰাস্তা ডাঙৰ হ'ব, তাৰ পিছত মানুহ থকাৰ ব্যৱস্থা হ'ব, তাৰ পিছত উদ্যোগ আহিব ।"