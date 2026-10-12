সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন মূৰ্কংচেলেক লক্ষী নেপালীবস্তি দুৰ্গা মন্দিৰ

সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন মূৰ্কংচেলেক লক্ষী নেপালীবস্তি দুৰ্গা মন্দিৰ
বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শনস্থলী জোনাইৰ মূৰ্কংচেলেকৰ ঐতিহাসিক লক্ষী নেপালীবস্তি দুৰ্গা মন্দিৰ । লালী নদীৰ পানীৰে ঘট স্থাপন মূৰ্কংচেলেক লক্ষী নেপালী দুৰ্গা মন্দিৰত ।
Published : October 12, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 4:51 PM IST
জোনাই : অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জোনাইৰ লক্ষী নেপালীবস্তিস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত মূৰ্কংচেলেক দুৰ্গা মন্দিৰত বিগত বছৰসমূহৰ দৰে এইবছৰো ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে দুর্গাপূজা উদযাপনৰ দিহা কৰিছে । প্ৰায় ৭ দশকৰো পুৰণি দুৰ্গা মন্দিৰটোত অতীজৰে পৰি চলি আহিছে বলি-বিধান । এই দুর্গাপূজা সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু তথা বিশ্বাসৰ থলী ।
মন্দিৰ সমিতিৰ এগৰাকী সদস্য জানিবলৈ দিয়া মতে, দেওবাৰে নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিন l মা দুৰ্গাক আদৰিবলৈ সকলো ব্যস্ত থকাৰ সময়তে জলযাত্ৰাৰে আৰম্ভ হয় ঐতিহাসিক জোনাই মূৰ্কংচেলেক নেপালীবস্তি দুৰ্গা মন্দিৰত শাৰদীয় দুৰ্গাপূজা l
পুৱাতেই মূৰ্কংচেলেক লক্ষী নেপালী দুৰ্গা মন্দিৰৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ তিনিমাইল বিট অফিচৰ কাষৰ লালী নদীৰ পৰা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অনুসৰি জল সংগ্ৰহ কৰি আনি মন্দিৰত ঘট স্থাপন কৰা হয় l
এই মন্দিৰৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে এগৰাকী সদস্যই জানিবলৈ দিয়া মতে, "জোনাই অঞ্চলৰ এই দুৰ্গা মন্দিৰত তাহানিকালৰ পৰাই বলি প্ৰথা চলি আহিছে । জ্যেষ্ঠসকলে কোৱা মতে, ১৯৫২ চনত এই দুৰ্গা মন্দিৰটো স্থাপন কৰা হৈছিল । পূৰ্বে এই মন্দিৰত ম'হ বলি দিয়া বুলিও জানিব পৰা গৈছিল । বৰ্তমান ম'হ বলি দিয়া নহয় । নিয়মটো কৰি ম'হটো এৰি দিয়া হয় । কিন্তু বৰ্তমানো ছাগলী, হাঁহ, পাৰ আদি বলি প্ৰথা চলি আহিছে ।"
এই বিশেষত্ব লৈ সমগ্ৰ জোনাই অঞ্চলকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্ত-ৰাইজে আহি পূজা-পাঠ আৰু বলি দিয়া দেখা যায় । তদুপৰি এই মন্দিৰত কুমাৰী পূজা কৰা হয় আৰু ৯ ৰূপৰ পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় । অৰ্থাৎ ৯ দিন প্ৰতিদিনে পুৱা-সন্ধিয়া এই মন্দিৰত আৰতি-পুষ্পাঞ্জলিৰে পূজা-পাঠ কৰা হয় । এই মন্দিৰত মিচিং, গোৰ্খা, বড়ো, নেপালী, বিহাৰীকে ধৰি সকলো হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে আহি নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে পূজা-পাঠ কৰি আহিছে ।
ইফালে এগৰাকী ভক্তই এই মন্দিৰত পূজা কৰি পুত্ৰৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হোৱা বুলি এখন ৰূপৰ তৰোৱাল বনাই দেৱী দুৰ্গাৰ নামত দান কৰে ।
আনহাতে, মন্দিৰৰ পূজাৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, পূৰ্বে এই দুৰ্গা মন্দিৰটো নেপালীবস্তিৰ ভিতৰ অঞ্চলত আছিল । পিছলৈ ৰাইজে মিলি ৫১৫ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষলৈ আনি স্থাপিত কৰে । প্ৰথমে এই মন্দিৰটোত টেগলাৰ নামৰ এগৰাকী পুৰোহিত আছিল । মন্দিৰটো প্ৰথমে খেৰেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । লাহে লাহে ৰাইজে মিলি মন্দিৰটো পকী কৰে ।
জোনাইৰ এই মন্দিৰটোত মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে । সেইবাবেই এই মন্দিৰত দুৰ্গাপূজাত প্ৰতিবছৰে বলি প্ৰথা চলি আহিছে । ইয়াৰ উপৰি এই মন্দিৰত দীঘলীয়া কীৰ্তন পাঠ কৰা হয় বুলি পুৰোহিতগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।