ETV Bharat / state

দেৱীদৌলৰ মূধচত গজিছে জৰী গছ, পৰিছে শেলুৱৈ... নিৰ্বিকাৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগ !

এলাগী হৈ ৰৈছে নেকি গৌৰীসাগৰৰ দেৱীদৌল ! পৰ্যটকৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আহোম যুগৰ কৃতিচিহ্ন গতি কৰিছে নেকি ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ?

Devidol in Gaurisagar
দেৱীদৌলৰ মূধচত গজিছে জৰী গছ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 29, 2026 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আমগুৰি : বৰ্তমানৰ শিৱসাগৰক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে ১২২৮ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ৬০০ বছৰীয়া আহোম সাম্রাজ্য গঢ় লৈ উঠিছিল ৷ অবিভক্ত শিৱসাগৰৰ ভিন্ন স্থানত আছে আহোম সাম্রাজ্যৰ বহু কৃতি চিহ্ন ৷ বৰ্তমান পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আহোম যুগৰ সেইসমূহ কৃতি চিহ্নসমূহ ৷ তাৰ ভিতৰত চৰাইদেউ মৈদাম ইউনেস্ক'ই স্বীকৃতি দিছে ৷ একেদৰে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে গৌৰীসাগৰৰ দেৱীদৌল ৷

গৌৰীসাগৰ পুখুৰীৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত এই ঐতিহাসিক দেৱীদৌল ৷ ১৭১৪-৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বৰৰজা ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে দেৱীদৌল নিৰ্মাণ কৰাইছিল ৷ কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা যে, আহোম যুগৰ দেৱীদৌলটো শেলুৱৈ চানি ধৰিছে । দৌলৰ মূধচত গজিছে জৰী গছ । বৰগছৰ শিপাই দৌলৰ গৰ্ভত প্ৰৱেশ কৰাত ফাঁট মেলিছে দৌলৰ মজিয়া । দৌলৰ মজিয়াত ভেঁকুৰ উঠিছে । ইমানৰ পাছতো নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগ ৷

আনহাতে, দেৱীদৌলৰ ফঁটা অংশ মেৰামতিৰ নামত চিমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰি পুৰাতত্ত্ব বিভাগে দেৱীদৌলৰ আয়ুস কমাইছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সচেতন মহলে ৷ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, ঐতিহাসিক সমলেৰে পৰিপূৰ্ণ শিৱসাগৰ জিলাত সুৰক্ষিত নহয় নেকি ৰজাদিনীয়া সম্পদ । কেন্দ্ৰীয় প্ৰত্নত্ত্বিক বিভাগৰ চূড়ান্ত অৱহেলাৰ বাবেই অসমৰ অন্যতম কাৰুকাৰ্যখচিত দেৱীদৌল সংকটৰ গৰাহত নেকি ? কিয়নো পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ গৌৰীসাগৰৰ দেৱীদৌল পৰ্যবেসিত হৈছে ঠিকাদাৰৰ গুদামঘৰলৈ ।

এই সন্দৰ্ভত সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি গৌতম দিহিঙীয়াই কয়,"ঐতিহাসিক সম্পদৰাজিৰ সংৰক্ষণ তথা সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে বছৰি লাখ লাখ খৰচ কৰা হয় ৷ কিন্তু বিভাগটোৱে দৌলটোৰ ভিতৰতে বাঁহ, কাঠ মজুত কৰি গুদাম ঘৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে । গৌৰীসাগৰৰ পুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থিত দৌলকেইটা কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ অধীনত আছে যদিও সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়,"চৰাইদেউৰ মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ সময়তো গৌৰীসাগৰৰ দেৱীদৌল আৰু পুখুৰী সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ নোহোৱাটো লজ্জাজনক হৈ উঠিছে ।পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ এলাগী মনোভাৱৰ বাবেই বৰগছৰ শিপাই দৌলৰ পকীৱাল ভাঙি ভূ-গৰ্ভত প্ৰৱেশ কৰিলে । কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ত্ব বিভাগে এই কথাটো আজিও গম নাপালে । বিভাগটোৰ দায়িত্ব আছিল, দৌলসমূহৰ উপযুক্ত সংৰক্ষণ কৰাৰ ৷ কিন্তু তেওঁলোকে দায়িত্ব পালনত হেমাহি কৰিছে ৷"

যদিহে কেন্দ্ৰীয় প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগে এইক্ষেত্ৰত যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে ৷

TAGGED:

শিৱসাগৰ
দেৱীদৌল
গৌৰীসাগৰ পুখুৰী
গৌৰীসাগৰৰ দেৱীদৌল
DEVIDOL IN GAURISAGAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.