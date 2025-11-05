ETV Bharat / state

কি অৱস্থাত আছে ঐতিহাসিক বাপুজী মন্দিৰ ?

দেৰগাঁৱৰ এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান বাপুজী মন্দিৰ । য'ত পদধূলা পৰিছিল জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ । এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

দেৰগাঁৱৰ বাপুজী মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)
গোলাঘাট: অসমৰ নাট্য আন্দোলনত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰা এক ঐতিহাসিক মঞ্চ হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱৰ বাপুজী মন্দিৰ । এই বাপুজী মন্দিৰত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ বহু কালজয়ী নাটক মঞ্চস্থ হৈছিল । বাপুজী মন্দিৰৰ কাষত বিশাল ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে । ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছিল এই বাপুজী মন্দিৰে ।

সেয়া ১৯৩০ চনৰ বৃটিছ শাসনকালৰ কথা । দেৰগাঁও অঞ্চলৰ কেইজনমান নাট্য অনুৰাগীৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠিছিল এখন ধৰ্ম নাট্য মন্দিৰ । ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল অসমৰ নাট্য আন্দোলনৰ এক বিপ্লৱ । এই ধৰ্ম নাট্য মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পাছৰে পৰাই বিভিন্ন কালজয়ী নাটক প্ৰদৰ্শন কৰি অসমৰ নাট্য আন্দোলনলৈ নিজৰ অৱদান আগবঢ়াই গৈছিল অনুষ্ঠানটোৱে ।

কি অৱস্থাত আছে ঐতিহাসিক বাপুজী মন্দিৰ ? (ETV Bharat Assam)

ইমানেই নহয় কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ দৰে ব্যক্তিও এই ধৰ্ম নাট্য মন্দিৰত বাহৰ পাতি মঞ্চস্থ কৰিছিল বহু কালজয়ী নাটক । অকল নাট্য চৰ্চাই নহয়, অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হৈছে দেৰগাঁও বাপুজী মন্দিৰ । ১৯৪২ চনত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা গণ আন্দোলনত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বাপুজী মন্দিৰৰ বিষয়ববীয়াসকলে ।

১৯৩৫ চনত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে গোলাঘাট ভ্ৰমণৰ সময়ত দেৰগাঁও বাপুজী মন্দিৰৰ কাষত এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তাৰ পাছত দেৰগাঁও বাপুজী মন্দিৰৰ বিষয়ববীয়াসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । আনহাতে এই বাপুজী মন্দিৰত বৰ্তমানেও বিভিন্ন ধৰণৰ নাট্যচৰ্চা অব্যাহত আছে ।

জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত বহু স্মৃতি বিজড়িত সেই স্থান (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কে দেৰগাঁৱৰ অঞ্চলৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী বিচিত্ৰ ভুষণ কলিতাই জানিবলৈ দিয়া মতে অসমৰ নাট্য আন্দোলনৰ যি কেইটা অনুষ্ঠানৰ অনন্য বৰঙণি আছে তাৰ ভিতৰত দেৰগাঁৱৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাপুজী মন্দিৰ অন্যতম । নাট্য আন্দোলনৰ যোগেদি বাপুজী মন্দিৰ আৰম্ভণি হৈছিল আৰু তেতিয়া ইয়াৰ নাম আছিল ধৰ্ম নাট্য মন্দিৰ । এই ধৰ্ম নাট্য মন্দিৰে ১৯৩৫ চনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কালজয়ী নাটক প্ৰদৰ্শন কৰি অসমৰ নাট্য আন্দোলনলৈ অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে আৰু দেৰগাঁৱত নাট্যচৰ্চাৰ এক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছিল ।

বাপুজী মন্দিৰ কেৱল মাত্ৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই নহয়, ১৯৪২ চনৰ গণ আন্দোলনত বাপুজী মন্দিৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল আৰু ইয়াৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

দেৰগাঁও বাপুজী মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ উপৰিও বিচিত্ৰ ভুষণ কলিতাই লগতে কয়, "১৯৩৫ চনত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী গোলাঘাট জিলাত আহি এই বাপুজী মন্দিৰৰ কাষত এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দি অসম তথা দেৰগাঁৱৰ জনতাক স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ব্ৰতী কৰাইছিল । ১৯৪৮ চনত মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পাছত তেখেতৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ ধৰ্ম নাট্য মন্দিৰত আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু সেই ৰাজহুৱা সভাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে ধৰ্ম নাট্য মন্দিৰৰ নাম বাপুজী মন্দিৰ নামেৰে ৰখা হয় আৰু তেতিয়াৰে পৰাই ধৰ্ম নাট্য মন্দিৰ বাপুজী মন্দিৰ নামেৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰে ।"

১৯৩০ চনতে স্থাপন কৰা হৈছিল বাপুজী মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "তাৰ পাছৰে পৰা বাপুজী মন্দিৰ নাট্য আন্দোলনেই নহয় মইনা পাৰিজাত, মহিলা সমাৰোহকে আদি কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইয়াৰ সহযোগী সংগঠন হিচাপে থিয় দি আজিও ইয়াৰ সামাজিক দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে । এই বাপুজী মন্দিৰত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা আদিৰ দৰে ব্যক্তিয়ে বাহৰ পাতি বহু কালজয়ী নাটক মঞ্চস্থ কৰিছিল । গতিকে বাপুজী মন্দিৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এটি পৰিচিত নাম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেৰগাঁৱৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে কাম কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ।"

আছে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

ইফালে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে দেৰগাঁৱত ৰাজহুৱা সভাত বহি ভাষণ দিয়া ঠাইখিনিৰ এতিয়া এক দুখ লগা অৱস্থা । এই জৰাজীৰ্ণ ঠাইত বহি অসম তথা দেৰগাঁওবাসী ৰাইজক স্বাধীনতা আন্দোলনত ব্ৰতী হ'বলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে বহি ভাষণ দিয়া ঠাই সংৰক্ষণ কৰি গান্ধী মণ্ডপ বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও বৰ্তমান সেই ঠাই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি থকা পৰিলক্ষিত হয় ।

এই অৰ্ধনিৰ্মিত জৰাজীৰ্ণ ঘৰটোত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতি চিৰ যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে এটা গান্ধী মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু সেই অনুসৰি ইয়াৰ কাম আৰম্ভও কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আজি পৰ্যন্ত এনেদৰে অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাতে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰি ৰ'ল সেই ঠাই ৷

জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত বহু স্মৃতি বিজড়িত সেই স্থান (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী বিচিত্ৰ ভুষণ কলিতাই কয়, "মহাত্মা গান্ধীয়ে বহি ভাষণ দিয়া ঠাইত এটা গান্ধী মণ্ডপ বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত হৈছিল আৰু দেৰগাঁও চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে এই মণ্ডপ কৰিব বুলি আগবাঢ়িছিল ৷ কিন্তু বৰ্তমান ই অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত আছে । তাৰ পাছত এই গান্ধী মণ্ডপ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আঁচনি লোৱা হয়, কিন্তু আজিলৈকে ইয়াৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, এইটো দুখৰ কথা । আমি আশা কৰিছোঁ যে যি স্থানত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে বহি দেৰগাঁওবাসীক স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মন্ত্ৰৰে দীক্ষিত কৰাইছিল সেই স্থানত গান্ধী মণ্ডপ নিৰ্মাণ হ'ব লাগে ।"

