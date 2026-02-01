বৈদিক মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে আৰম্ভ ঐতিহ্যমণ্ডিত সৰ্থেবাৰীৰ ১৬০ সংখ্যক শ্ৰীশ্ৰীজগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা
বৰপেটা: আজি মাঘী পূৰ্ণিমা । ৰাজ্য়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই তিথিত বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । মন্দিৰ, সত্ৰ, নামঘৰ আদিত পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তই ভিৰ কৰে । সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হয় হোমযজ্ঞ আৰু সভা । বৰপেটাৰ কাঁহ নগৰী হিচাপে খ্য়াত সৰ্থেবাৰীতো আৰম্ভ হৈছে ১৬০ সংখ্যক শ্ৰীশ্ৰীজগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা মহোৎসৱ ।
কাঁহ শিল্প নগৰীৰ বছৰেকীয়া ঐতিহাসিক সভা মহোৎসৱ শনিবাৰে নিশাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । ১৬০ সংখ্যক বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত এই মহোৎসৱৰ আজি মূল সবাহ । এই উপলক্ষে সভা মহোৎসৱস্থলী পুৱাৰে পৰা লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে । মূল সবাহৰ আজি হোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ নাম প্ৰসংগও অনুষ্ঠিত হয় ।
মাঘী পূৰ্ণিমা তিথি উপলক্ষত ১০৮ গৰাকী ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতৰ জৰিয়তে বৈদিক মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে হোমযজ্ঞ আৰু পূৰ্ণাহুতি প্ৰদান কৰা হয় ৷ মানস কৰিলেই সিদ্ধি হোৱাৰ জনবিশ্বাসৰ বাবেই হাজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰে এই সভাস্থলীত । হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই নেদেখাজনৰ আশীষ বিচাৰি চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
সৰ্থেবাৰীৰ পাঁচখেল গঞা গয়ৰহৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ অহা এই মহোৎসৱৰ মজুমদাৰ দিগন্ত ডেকাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "বৃটিছৰ খাজনা নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰ্থেবাৰীত প্ৰবল প্ৰতিবাদ গঢ়ি উঠিছিল । সেই প্ৰতিবাদৰ সফলতা কামনাৰে বৃহত্তৰ সৰ্থেবাৰীৰ ৰাইজে কালী পূজা কৰিছিল । যেতিয়াই ৰাইজে খাজনা বিৰোধী যুঁজত জয়লাভ কৰিছিল, তাৰ পাছতে ৰাইজে ঐক্যমত গঠন কৰি জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ উৎসৱৰ পাতনি মেলিছিল । তেতিয়াৰে পৰা এই সভা মহোৎসৱ চলি আহিছে ।"
লগতে মহোৎসৱৰ মজুমদাৰ দিগন্ত ডেকাই কয়, "এই সভা মহোৎসৱৰ লগত সৰ্থেবাৰীৰ ৰাইজৰ স্বাভিমান জড়িত হৈ আছে । এইবাৰো আঠদিনীয়াকৈ আয়োজিত সভা মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ধৰ্মীয় বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে থলুৱা কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"