বৈদিক মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে আৰম্ভ ঐতিহ্যমণ্ডিত সৰ্থেবাৰীৰ ১৬০ সংখ্যক শ্ৰীশ্ৰীজগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা

কাঁহ শিল্প নগৰীৰ বছৰেকীয়া ঐতিহাসিক সভা মহোৎসৱ শনিবাৰে নিশাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । ১৬০ সংখ্যক বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত এই মহোৎসৱৰ আজি মূল সবাহ ।

160th annual Sri Sri Jagannath Mahaprabhu Sabha Mahotsav
সৰ্থেবাৰীত ১৬০ সংখ্যক শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা মহোৎসৱ (ETV Bharat Assam)
ETV Bharat Assamese Team

February 1, 2026

বৰপেটা: আজি মাঘী পূৰ্ণিমা । ৰাজ্য়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই তিথিত বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । মন্দিৰ, সত্ৰ, নামঘৰ আদিত পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তই ভিৰ কৰে । সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হয় হোমযজ্ঞ আৰু সভা । বৰপেটাৰ কাঁহ নগৰী হিচাপে খ্য়াত সৰ্থেবাৰীতো আৰম্ভ হৈছে ১৬০ সংখ্যক শ্ৰীশ্ৰীজগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা মহোৎসৱ ।

কাঁহ শিল্প নগৰীৰ বছৰেকীয়া ঐতিহাসিক সভা মহোৎসৱ শনিবাৰে নিশাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । ১৬০ সংখ্যক বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত এই মহোৎসৱৰ আজি মূল সবাহ । এই উপলক্ষে সভা মহোৎসৱস্থলী পুৱাৰে পৰা লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে । মূল সবাহৰ আজি হোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় ।‌ ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ নাম প্ৰসংগও অনুষ্ঠিত হয় ।

সৰ্থেবাৰীত ১৬০ সংখ্যক শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা মহোৎসৱ (ETV Bharat Assam)

মাঘী পূৰ্ণিমা তিথি উপলক্ষত ১০৮ গৰাকী ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতৰ জৰিয়তে বৈদিক মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে হোমযজ্ঞ আৰু পূৰ্ণাহুতি প্ৰদান কৰা হয় ৷ মানস কৰিলেই সিদ্ধি হোৱাৰ জনবিশ্বাসৰ বাবেই হাজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰে এই সভাস্থলীত । হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই নেদেখাজনৰ আশীষ বিচাৰি চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰে ।

160th annual Sri Sri Jagannath Mahaprabhu Sabha Mahotsav
১৬০ সংখ্যক শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা মহোৎসৱত ভক্তৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)

সৰ্থেবাৰীৰ পাঁচখেল গঞা গয়ৰহৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ অহা এই মহোৎসৱৰ মজুমদাৰ দিগন্ত ডেকাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "বৃটিছৰ খাজনা নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰ্থেবাৰীত প্ৰবল প্ৰতিবাদ গঢ়ি উঠিছিল । সেই প্ৰতিবাদৰ সফলতা কামনাৰে বৃহত্তৰ সৰ্থেবাৰীৰ ৰাইজে কালী পূজা কৰিছিল । যেতিয়াই ৰাইজে খাজনা বিৰোধী যুঁজত জয়লাভ কৰিছিল, তাৰ পাছতে ৰাইজে ঐক্যমত গঠন কৰি জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ উৎসৱৰ পাতনি মেলিছিল ।‌ তেতিয়াৰে পৰা এই সভা মহোৎসৱ চলি আহিছে ।"

160th annual Sri Sri Jagannath Mahaprabhu Sabha Mahotsav
শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা মহোৎসৱ (ETV Bharat Assam)

লগতে মহোৎসৱৰ মজুমদাৰ দিগন্ত ডেকাই কয়, "এই সভা মহোৎসৱৰ লগত সৰ্থেবাৰীৰ ৰাইজৰ স্বাভিমান জড়িত হৈ আছে ।‌ এইবাৰো আঠদিনীয়াকৈ আয়োজিত সভা মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ধৰ্মীয় বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে থলুৱা কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"

160th annual Sri Sri Jagannath Mahaprabhu Sabha Mahotsav
কাঁহ শিল্প নগৰীত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা মহোৎসৱ (ETV Bharat Assam)

