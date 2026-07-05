অসম বিধানসভাত নতুনকৈ হিন্দী ভাষাৰ সংযোজন : ল'গ'টো সন্নিবিষ্ট হ'ল চাৰিটা ভাষা
অসমীয়া, বড়ো, ইংৰাজীৰ লগতে অসম বিধানসভাত হিন্দী ভাষা অন্তৰ্ভূক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷
Published : July 5, 2026 at 5:24 PM IST
গুৱাহাটী : অসম বিধানসভাত নতুনকৈ সংযোজন হ’ল হিন্দী ভাষা । ইতিপূৰ্বে থকা অসমীয়া, ইংৰাজী আৰু বড়ো ভাষাৰ লগতে নতুনকৈ হিন্দী ভাষা অসম বিধানসভাত ব্যৱহাৰৰ সিদ্ধান্ত । তিনিটাৰ পৰিৱৰ্তে চাৰিটা ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল অসম বিধানসভাত ।
অসমীয়া, বড়ো, ইংৰাজীৰ লগতে অসম বিধানসভাত হিন্দী ভাষা অন্তৰ্ভূক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত শনিবাৰে সাধাৰণ কাৰ্য উদ্দেশ্য সমিতিৰ বৈঠকত লোৱা হয় । এই কথা জানিবলৈ দিয়ে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে । দেওবাৰে অসম বিধানসভাৰ চেণ্ট্ৰেল হলত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা সদৰী কৰে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ।
সংবাদমেলত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, "হিন্দী ৰাষ্ট্ৰ ভাষা আৰু যাৰ বাবে এই ভাষাক সন্মান জনাই বিধানসভাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । আনহাতে এই চাৰিটা ভাষাৰ পূৰ্বতে নামাকৰণ থকা এ এল এ টিভি বুলি আছিল । এতিয়া এ এল এ টিভিটো আমি অসম বিধানসভা টিভি বুলি নামাকৰণ কৰিছো । ইয়াত চাৰিটা ভাষাৰ প্ৰয়োগ হ'ব । আনহাতে বিধানসভাৰ ল'গ'টোত পূৰ্বতে তিনিটা ভাষা আছিল আৰু এতিয়া চাৰিটা ভাষা থাকিব ।"
আনহাতে শনিবাৰে অনুষ্ঠিত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ প্ৰসংগত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে লগতে কয়, "সৰ্বদলীয় বৈঠকত আমি দলপতি সকলক আহ্বান জনাইছো যে পূৰ্বতে সদনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ সময়ত মাজত কথা কোৱা হয় । মুখ্যমন্ত্রীয়ে ভাষণ দিয়াৰ সময়ত হস্তক্ষেপ কৰিব নালাগে । ভাষণৰ পাছত কৰিব লাগে ।’’
‘‘সদনত মুখ্যমন্ত্ৰী, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ তথা বিৰোধী দলপতিৰ বক্তব্যৰ সময়ত বিধায়ক সকলে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিব । কোনোবাই কৰিলে অধ্যক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । এইক্ষেত্রত সৰ্বদলীয় বৈঠকত সকলোৱে সমৰ্থন জনাইছে । কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে ভাষণৰ শেষতহে সুধিব পাৰিব । বিধায়কসকলে শাসক-বিৰোধী সকলোৰে কথা শুনিব লাগে । আমি বিধানসভাৰ পৰিৱেশটো ভাল কৰি ৰাখিব বিচাৰো ।"
অধিৱেশনৰ প্ৰসংগত অধ্যক্ষই কয়, "সোমবাৰৰ পৰা বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব। অধিৱেশনত বিধেয়ক আহিব। ১০ জুলাইত বাজেট উত্থাপন কৰা হ'ব ।"