ইছৰোৰ EOS-05 উপগ্ৰহক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে ‘গেম চেঞ্জাৰ’ অভিহিত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ
ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই শুকুৰবাৰে শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা ই অ’ এছ-০৫ পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰে ৷
Published : September 5, 2026 at 11:13 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ প্রথমটো ইমেজিং উপগ্রহ ভূ-কক্ষপথলৈ সফল প্রক্ষেপণৰ প্রশংসা কৰি শুকুৰবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ইয়াক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে গেম-চেঞ্জাৰ বুলি অভিহিত কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই শুকুৰবাৰে শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা ই অ’ এছ-০৫ পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰি ভাৰতৰ মহাকাশ অন্বেষণ কাৰ্যসূচীত আন এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰে ৷
Today, GSLV-F17 placed EOS-05 in orbit and it changes what “watching over India” means. Let’s break it down in 3 points— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 4, 2026
1. Fixed over Bharat. Unlike conventional Earth-observation satellites that circle the globe and catch a glimpse of any one place for barely a few seconds,… pic.twitter.com/RUPCaG4ugo
সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ দ্বিতীয়টো লঞ্চ পেডৰ পৰা এই উৎক্ষেপণ কৰা হয় । ই অ’এছ-০৫ কক্ষপথত কাৰ্যক্ষম হ’লে ই জিঅ’ কক্ষপথৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথমটো নিবেদিত ইমেজিং উপগ্ৰহ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব আৰু ই দেশখনক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশলগত তথ্য প্ৰদান কৰিব ।
মুখ্যমন্ত্রী শর্মাই সামাজিক মাধ্যম এক্সত কয়, "ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আজি সংযোজিত হ’ল এক নতুন সাফল্যৰ অধ্যায় । ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৰ জি এছ এল ভি-এফ ১৭ ৰকেটে ই অ’ এছ-০৫ ছেটেলাইটক সফলতাৰে কক্ষপথত স্থাপন কৰিলে । ইয়াৰ জৰিয়তে মহাকাশৰ পৰা ভাৰতক অধিক নিয়মিত, সূক্ষ্ম আৰু স্পষ্টভাৱে নিৰীক্ষণ কৰাৰ নতুন সক্ষমতা অৰ্জন কৰিলে দেশৰ বিজ্ঞানীসকলে ।"
তেওঁ কয়, “ই অ’ এছ-০৫ৰ বিশেষত্ব হ’ল– ই পৃথিৱীক পৰিক্ৰমা কৰি কেৱল কিছু সময়ৰ বাবে কোনো এটা অঞ্চলৰ ওপৰেৰে যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতৰ ওপৰত দীৰ্ঘ সময় ধৰি দৃষ্টি ৰাখিব পাৰিব । নিৰ্বাচিত অঞ্চলসমূহক প্ৰতি ৫ মিনিটৰ মূৰে মূৰে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতীয় ভূ-ভাগক প্ৰায় ৩০ মিনিটৰ ভিতৰত নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা এই সক্ষমতা এক উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি।"
তেওঁ লগতে কয়, “বানপানী, ঘূৰ্ণীবতাহ, ভূমিস্খলন আদি দ্ৰুতগতিত সংঘটিত হোৱা দুৰ্যোগৰ সময়ত এনে ছেটেলাইটৰ পৰা সঘনাই লাভ কৰা তথ্যই পৰিস্থিতি অনুসৰি দ্ৰুত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু উদ্ধাৰ-সাহায্য অভিযান অধিক ফলপ্ৰসূ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।"
পূৰ্বৰ সকলোধৰণৰ বাধা অতিক্ৰম কৰি এই সাফল্য অৰ্জন কৰা বাবে তেওঁ 'ইছৰো'ৰ বিজ্ঞানী, অভিযন্তা আৰু সমগ্ৰ দলটোক আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷ লগতে তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য, নিষ্ঠা আৰু অদম্য সংকল্পই দেশৰ মহাকাশ যাত্ৰাক প্ৰতিদিনে নতুন দিগন্তলৈ লৈ গৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক : মহাকাশত ভাৰতৰ বৃহৎ সফলতা: ভাৰতৰ প্ৰথমটো জিঅ’চিংক্ৰ’নাছ ইমেজিং উপগ্ৰহ ই অ’ এছ-০৫ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ