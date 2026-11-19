নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰে বৈঠক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, অসমৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আলোচনা
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক সাক্ষাৎ কৰে । অসমৰ উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় বিষয়ত আলোচনা ।
By PTI
Published : November 19, 2026 at 6:59 PM IST
নতুন দিল্লী : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক সাক্ষাৎ কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত অসমৰ উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা হয় । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা অৱগত কৰে ।
এক্সৰ পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনক উন্নয়নৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰাত কেন্দ্ৰৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পুনৰ দৃঢ় কৰিছে ।
Shri Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa), Hon'ble Chief Minister of Assam, calls on Smt @nsitharaman. https://t.co/vKMcjDogG8— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) November 19, 2026
পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সৈতে কাম কৰাটো সদায় এক সৌভাগ্যৰ কথা । যাৰ ক্ষমতা আৰু ধাৰাবাহিক সমৰ্থনে অসমৰ বৃদ্ধিত বহুখিনি সহায় কৰিছে । তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো ভাৰতে বিশ্বব্যাপী সম পৰ্যায়ৰ দেশৰ তুলনাত অব্যাহত থকা সফলতাই তেওঁৰ নেতৃত্বৰ প্ৰমাণ ।"
CM Dr @himantabiswa called on Union Finance Minister Smt @nsitharaman in New Delhi today to discuss key matters concerning Assam’s development. He appreciated her continued support and pragmatic approach towards Assam’s growth. The Finance Minister reaffirmed the Central Government’s full support in helping Assam achieve its development goals.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 19, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে লিখিছে, ''আজিৰ বৈঠকত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে অসমক উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰ দিশে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পুনৰ দৃঢ় কৰে ।''
It is always a privilege to work with Smt @nsitharaman Ji, whose approachability and pragmatism have greatly served Assam's growth. India's continued outperformance of its global peers, despite strong headwinds, is a testament to her leadership. In today's meeting, the Hon'ble Finance Minister reaffirmed the Government of India's full support in propelling Assam towards its development goals.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 19, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বিশ্বৰ অস্থিৰতাৰ মাজত ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ভূমিকা, অসমৰ অর্থনৈতিক সূচক আৰু ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন যাত্ৰাত কেন্দ্ৰৰ সমৰ্থন সন্দৰ্ভত দুয়োগৰাকী নেতাই আলোচনা কৰে ।
Assam’s development story continues to gain remarkable momentum! During their meeting in New Delhi today, Hon’ble CM Dr. Himanta Biswa Sarma and Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman held key discussions on Assam’s rising economic indicators and strengthening Central support to achieve our state’s ambitious development goals. Heartfelt gratitude to Smt. Nirmala Sitharaman for her pragmatic approach and for reaffirming the Centre’s full backing in powering Assam’s rapid transformation!— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) November 19, 2026
ইফালে দুয়োগৰাকী নেতাৰ এই বৈঠকক ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰি অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "অসমৰ উন্নয়নৰ কাহিনীয়ে লক্ষণীয় গতি লাভ কৰিছে ! আজি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আমাৰ ৰাজ্যৰ অভিলাষী উন্নয়নৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ অসমৰ বৰ্ধিত অৰ্থনৈতিক সূচক আৰু কেন্দ্ৰীয় সমৰ্থন শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত মূল আলোচনাত মিলিত হয় । ড৹ নিৰ্মলা সীতাৰমণক তেওঁৰ ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিভংগীৰ বাবে আৰু অসমৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনক শক্তি প্ৰদান কৰাত কেন্দ্ৰৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন পুনৰ দৃঢ় কৰাৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা !"
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