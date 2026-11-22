পুনৰ ল'ব ১০০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব হিমন্ত চৰকাৰে, বিগত সাত মাহত ঋণৰ পৰিমাণ ১২,৮৫০ কোটি টকা
২০২৫ চনৰ মাৰ্চলৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বোজা ১,৭৭,৯৮৩ কোটি ৷ বিগত সাত মাহতে ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণ ল'লে ১২,৮৫০ কোটি ৷
Published : November 22, 2026 at 6:23 PM IST
গুৱাহাটী : আকৌ ঋণ ল'ব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ৷ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতে শৰ্মা চৰকাৰে বিগত সাত মাহত ১২,৮৫০ কোটি ঋণ লৈছে । অলপো কৃপণালি নকৰাকৈ পুনৰ ২৩ নৱেম্বৰত ১,০০০ কোটি ঋণ ল'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এই ঋণ ল'লে ইয়াৰ পৰিমাণ হ'ব ১৩,৮৫০ কোটি ।
আনহাতে, ৯ নৱেম্বৰত ১,০০০ কোটি ঋণ লোৱা ৰাজ্য চৰকাৰখনে পুনৰ অহা ২৩ নৱেম্বৰত ১,০০০ কোটি ঋণ ল'ব । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে এই ঋণ লোৱাৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে । এটা পষেকৰ ভিতৰতে ৰাজ্য চৰকাৰখনে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এনেদৰে ঋণ ল'বলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যই ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অৱস্থাৰ স্বৰূপটো উদঙাই দিছে ।
হিমন্ত চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত কোন মাহত, কিমান কোটি ঋণ লৈছিল ?
চলিত বৰ্ষৰ ১২ মে’ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিছিল । শপত গ্ৰহণ কৰা দিনটোতেই চৰকাৰে ১,০০০ কোটি ঋণ লৈছিল । মে' মাহত ৰাজ্য চৰকাৰখনে সৰ্বমুঠ ১,৭৫০ কোটি ঋণ লৈছিল । জুন মাহত ২,০০০ কোটি, জুলাই মাহত ১,০০০ কোটি, আগষ্ট মাহত ২,০০০ কোটি, ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৩,১০০ কোটি টকা আৰু অক্টোবৰ মাহত ২,০০০ কোটি ঋণ লৈছিল ।
লক্ষণীয় যে, ২৩ নৱেম্বৰত ১,০০০ কোটি ঋণ লোৱাৰ পাছত বিগত সাত মাহত ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ হ'ব ১৩,৮৫০ কোটি । চৰকাৰে প্ৰতি মাহে গড়ে ২,০০০-৩,১০০ কোটি পৰ্যন্ত ঋণ লৈ আহিছে । জানিব পৰা মতে, চলিত মাহৰ ৩০ নৱেম্বৰত পুনৰ ৫০০ কোটি টকা লোৱাৰ সম্ভৱনা আছে । ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুঠ ঋণৰ বোজা ২ লাখ ১২ হাজাৰ কোটি অতিক্ৰম কৰিছে ।
ভাৰত স্বাধীনতাৰ পৰা তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰলৈ, গগৈৰ চৰকাৰৰ পৰা সোণোৱাল-শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনলৈকে অসমৰ ঋণৰ পৰিমাণ :
তথ্য অনুসৰি, স্বাধীনতাৰ পৰা তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰৰ দিনলৈকে অর্থাৎ ২০১৬ চনৰ মাৰ্চ মাহলৈ অসমৰ সমুদায় ঋণৰ পৰিমাণ আছিল প্ৰায় ৪১,৯৬৪ কোটি । ইয়াৰ পাছত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই তৰুণ গগৈ চৰকাৰে ৰাজ্যবাসীক ধৰুৱা কৰি থৈ গ'ল বুলি শ্বেতপত্ৰও প্ৰকাশ কৰিছিল ।
যাৰ বাবে সোণোৱাল চৰকাৰ অন্ত পৰালৈকে ঋণৰ বোজা ৮৯,৭০৯ কোটিলৈ বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ পাছত ২০২১ চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছৰে পৰা প্ৰতিমাহে ঋণ লোৱা আৰম্ভ কৰিলে ৷ যাৰ বাবে ২০২৫ চনৰ মাৰ্চলৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বোজা ১,৭৭,৯৮৩ কোটি হয়গৈ ৷
চলিত বৰ্ষটো ঋণ লোৱাৰ ফলত এই পৰিমাণে ২ লাখ কোটি অতিক্ৰম কৰিছে । আনকি যোৱা পাঁচ বছৰতেই ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্রায় এক লাখ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে । কিন্তু সেই বিশাল পৰিমাণৰ ঋণ লোৱাৰ পাছতো চৰকাৰখনে ঋণ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে ৷
চৰকাৰে লোৱা ঋণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া :
ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক হুছেইন মহম্মদ ছাহজাহানে কয়, "অহা ২৩ নৱেম্বৰত ৰাজ্য চৰকাৰে ১,০০০ কোটি ঋণ ল'ব । অসম চৰকাৰে লোৱা ধাৰৰ পৰিমাণ এতিয়া হৈছে দুই লাখ কোটি । এই পুঁজি আন্তঃগাথনি নিৰ্মাণত ব্যয় কৰা হ'লে লাভান্বিত হলেহেঁতন ৷ উৎপাদনমুখী কামত ব্যৱহাৰ হ'লে ক'বলগীয়া একো নাছিল । কিন্তু শৰ্মা চৰকাৰে কেৱল ভোট কিনাৰ বাবে ধাৰ-ঋণ লৈ আছে ।"
ছাহজাহানে লগতে কয়, "ভোট কিনাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনিৰ বাবে চৰকাৰখনে এনেদৰে ঋণ লৈ আছে । কোনো উৎপাদন নোহোৱাকৈ তথা ভৱিষ্যতে ঘূৰাই নোপোৱাকৈ এনেদৰে ঋণ লৈ থাকিলে অসম আৰু অসমীয়া ভিক্ষাৰী হৈ পৰিব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সদায় নাথাকে । কিন্তু অসম আৰু অসমবাসী সদায় থাকিব । উৎপাদমুখী কামত ঋণৰ ধন ব্যয় হ'লেহে অসম লাভবান হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ অনিৰুদ্ধ যাত্রা : পুনৰ এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ