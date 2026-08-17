ETV Bharat / state

কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ পৰিসৰ বাঢ়িলে তাৰ মানুহবোৰ কেনেকৈ চলিব ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চাৰিওফালে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উভতি ধৰিলে বিৰোধীক ৷

KAZIRANGA ECO SENSITIVE ZONE
কাজিৰঙাত পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিক লৈ শাসক-বিৰোধীৰ বিতৰ্ক (Facebook)
author img

By PTI

Published : August 17, 2026 at 9:09 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চাৰিওফালে থকা পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল (Eco-Sensitive Zone) ৰ পৰিসৰ ১০ কিলোমিটাৰৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ সংকোচিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তক সমৰ্থন জনায় ।

এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাক চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে অনুসৰণ কৰিছে বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । লগতে কেইবাটাও বিৰোধী দলে দাবী কৰা অনুসৰি ১০ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈকে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল হিচাপে অধিসূচনা কৰিলে স্থানীয় লোকৰ অস্তিত্ব সংকটত পৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।

ইউনেস্ক’ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আশে-পাশে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভত এক সংবাদমেলত শৰ্মাই কয়, ‘‘যদি পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলটো বোকাখাত বা কলিয়াবৰলৈকে হয়, তেন্তে জনসাধাৰণ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব ? এনে অধিসূচনাৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে নিজেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ দাখিল কৰিছে ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাক ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ অপপ্রয়াসেৰে অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতিকে ধৰি এচামে বিষয়টোৰ মূল ভিত্তিক অতি কৌশলৰে অন্য ৰূপ প্ৰদান কৰি ৰাইজক বিভ্রান্ত কৰাৰ চেষ্টা কেতিয়াও গ্রহণযোগ্য নহয় । কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ হিচাপ সীমাৰ পৰাহে কৰা হয়, বিপথে পৰিচালিত কৰিব খুজি থকাসকলে কোৱাৰ দৰে মূল কেন্দ্রৰ পৰা নহয় ।’’

ড৹ শৰ্মাই দাবী কৰে যে খিলঞ্জীয়া মিচিং জনগোষ্ঠী আনকি বিধায়ক অখিল গগৈয়েও পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা বিস্তৃত কৰাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে । তেওঁ কয়, ‘‘স্থানীয় লোকসকলে জীয়াই থাকিবলৈ ব্যৱসায় চলাব লাগিব, আনকি কাজিৰঙাৰ আশে-পাশে ১০ কিলোমিটাৰলৈ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা হ’লে নুমলীগড় শোধনাগাৰটোও বন্ধ কৰিব লাগিব ।’’

তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি কয় যে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলটোক ১ৰ পৰা ৩ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত ৰখা হৈছে ৷ যাৰ ফলত উদ্যানখনৰ চাৰিওফালে থকা সংৰক্ষিত অঞ্চলটোৰ সীমা নিৰ্ধাৰণক লৈ বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

কিছুদিন পূৰ্বে উদ্যানখনৰ চাৰিওফালে এক কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল ঘোষণাৰ বাবে অসম চৰাকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অহ্বান জনাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই বিৰোধী আৰু একাংশ লোকৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ বিৰোধীয়ে দাবী কৰিছিল যে ইয়াৰ ফলত পৰিৱেশ তন্ত্ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব ।

কংগ্ৰেছৰ বিষোদগাৰ

ইফালে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সুৰক্ষাৰ বাবে গঠিত পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল সংকুচিত কৰিবলৈ বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত কাজিৰঙাৰ কঁহৰাত এক বিশাল অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত দলৰ সহস্ৰাধিক নেতা-কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ-প্লেকাৰ্ড লৈ ‘কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবই লাগিব’, ‘ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱ বাতিল কৰক’, ‘কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰ খনন নচলিব’, ‘অবৈধ শিল-কয়লা-বালিৰ কুৱেৰী বন্ধ কৰক’, ‘বিজেপি চৰকাৰৰ দমন নীতি নচলিব’, ‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গ’ বেক’, ‘বিজেপি গ’ বেক’ আদি বিভিন্ন শ্ল’গান প্ৰদান কৰে ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপি চৰকাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । গগৈয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল সংকুচিত কৰাৰ আঁৰত আদানি-আম্বানিৰ দৰে পুঁজিপতি গোষ্ঠীক সুবিধা কৰি দিয়াৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰসমূহত বৃহৎ বাণিজ্যিক খনন চলোৱাৰ এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ নিহিত হৈ আছে ।

বিজেপিৰ নেতা, মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে হস্তী কৰিড’ৰ আৰু জনজাতীয় লোকৰ মাটিৰ অধিকাৰক ভৰিৰে মোহাৰি জধে-মধে ৰিজ’ৰ্ট নিৰ্মাণ কৰা বুলি তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । তদুপৰি ইংলে পথাৰত আদিবাসী পৰিয়ালৰ ভূমি জোৰ-জবৰদস্তি কাঢ়ি লৈ হোটেল নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক তেওঁ তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে ।

তেওঁ কয় যে শাসকীয় পক্ষই অবাধে চলাই থকা অবৈধ কয়লা, শিল আৰু বালি খননৰ ফলতেই আজি উজনি অসমৰ লগতে কাজিৰঙা অঞ্চলত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত চাৰি হাজাৰৰো অধিক বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হোৱাৰ লগতে এশৰো অধিক নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে । বন ধ্বংস আৰু পাহাৰ খননৰ বাবেই বনাঞ্চলৰ পৰা বাঘ আৰু হাতী জনবসতিপূৰ্ণ গাঁৱলৈ ওলাই আহি মানুহ-বন্যপ্ৰাণীৰ ভয়াবহ সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে বুলিও গগৈয়ে উল্লেখ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অবৈধ খনন মাফিয়াক নাকী লগোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ পৰা মুনাফা আদায় আৰু তেওঁলোকক আইনী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাতহে ব্যস্ত বুলি সাংসদগৰাকীয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ তোলে । চৰকাৰৰ এই জনবিৰোধী আৰু প্ৰকৃতি ধ্বংসকাৰী নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা লোকসকলক এন এছ এ-ৰ দৰে ক’লা আইন প্ৰয়োগ কৰি কণ্ঠৰোধ কৰাৰ অপচেষ্টা চলোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ আন্দোলনকাৰী প্ৰণৱ দলেক বিনাচৰ্তে শীঘ্ৰে মুক্তিৰ দাবী জনায় ।

লগতে পঢ়ক: ২ অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ 'প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা': চৰকাৰী ফাইল যদি পৰি আছে আৰু চিন্তা নকৰিব

TAGGED:

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল
CONGRESS SLAMS HIMANTA
KAZIRANGA ECO SENSITIVE ZONE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.