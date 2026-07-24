বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে আপুনিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াব পাৰে অনুদান

বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে আপুনিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াব পাৰে অনুদান
বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহি বিভিন্নজনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ইতিমধ্যে অনুদান আগবঢ়াইছে ।
Published : July 24, 2026 at 8:02 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো বান আৰু খহনীয়াই অসমত বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে । যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ২৫ খন জিলা বান আৰু খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে । চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোলৈ প্ৰলয়ংকাৰী বানত ৪৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । আনহাতে এতিয়াও বহু লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ।
এনে সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্য়মত দিয়া এক আন্তৰিক বাৰ্তাত লিখিছে, "অসমৰ বিধ্বংসী বানৰ পিছত পুনৰ সংস্থাপনৰ প্ৰচেষ্টাত আপোনালোকৰ বহুতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । আপুনিও যদি সহায় কৰিব বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ অনুদান আগবঢ়াব পাৰে ।"
আপুনিও যদি ইচ্ছা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ অনুদান আগবঢ়াব পাৰে । ইউপিআইৰ জৰিয়তে অনুদান আগবঢ়াব পাৰে । তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কিউআৰ ক'ডও শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
অৱশ্য়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বান কেৱল আৰ্থিক সাহায্যৰ বাবে নহয় । বৰ্তমান সময়ত বানপীড়িতসকলে সৰ্বস্ব হেৰুৱাই যি পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে দিন-ৰাতি পাৰ কৰিছে । তাত আপোনাৰ অতি নগণ্য সহায়ো তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট হ'ব ।
Many of you have reached out asking how you can help in the rehabilitation efforts following the devastating #AssamFloods.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 24, 2026
If you’d like to contribute, here’s how you can support the Chief Minister’s Relief Fund 👇🏼 pic.twitter.com/NQdppfKaxs
শেহতীয়াকৈ অসমৰ ৪ খনকৈ জিলা চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । কামৰূপ মহানগৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটীও কৃত্ৰিম বানত বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । অসমৰ ১০ লাখৰো অধিক লোক বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে ।
লাখ লাখ বিঘা কৃষিভূমি বানৰ কবলত পৰিছে । বানৰ ফলত বাসগৃহ আৰু পশুধনৰো বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত অসম চৰকাৰ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ।
বানপীড়িতৰ সহায়ৰ বাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, বিধায়কসকলে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ অভিযানত নামিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই বিভিন্ন জিলালৈ গৈ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে বানাক্ৰান্তৰ অসুবিধাৰ বুজ লৈছে ।
Today, Hon'ble MLAs Shri Lunsing Teron and Shri @PabitrRabhaBJP contributed a part of their salary to the Chief Minister's Relief Fund in support of flood relief efforts.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 24, 2026
Kamatapur Autonomous Council, North Salmara, Bongaigaon also contributed ₹1 lakh to the CMRF.
HCM Dr.… pic.twitter.com/4FWjg8C79P
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত মুঠ ৪১,২৬৪ টা বান শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে । ১০০০ ৰো অধিক বান সাহায্য শিবিৰো স্থাপন কৰা হৈছে । এনে এক পৰিস্থিতিত চৰকাৰৰ লগতে বহু লোক তথা অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে বানাক্ৰান্তৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ।
চৰকাৰেও বানত নিহত লোকৰ পৰিয়াল তথা নিকট আত্মীয়লৈ ৪ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা কৰিছে । ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ সাহায্য কাৰ্যসূচীক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে বহুতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈও অনুদান আগবঢ়াইছে ।
The devastation caused by the #AssamFloods has affected countless families across the state, claiming lives and destroying homes, crops, and livelihoods.— Pramod Boro (@PramodBoroBTR) July 24, 2026
As a small gesture of solidarity, I am contributing ₹1 lakh from my salary as a Member of Parliament. pic.twitter.com/Ukx3G8GDNY
অনুদান আগবঢ়োৱাসকলৰ ভিতৰত কেইবাগৰাকী সাংসদ আৰু মন্ত্ৰী-বিধায়কো আছে । ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা ইউপিপিএলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ১ লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে । ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তেৰছ গোৱালাইও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ অনুদান আগবঢ়াইছে ।
অসমৰ চৰকাৰৰ পশুপালন, পশু চিকিৎসা আৰু মীন বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়েও ব্যক্তিগতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি সাহায্য পুঁজিলৈ অনুদানৰ চেক প্ৰদান কৰিছে । একেদৰে বিজেপি বিধায়ক ক্ৰমে লুন্সিং টেৰণ, পবিত্ৰ ৰাভাইও দৰমহাৰ ধনৰ এটা অংশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াইছে । একেদৰে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে ১ লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে ।
Today, Hon'ble Minister Smt. @NilimaDeviBJP contributed a part of her salary to the Chief Minister's Relief Fund in support of flood relief efforts.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 24, 2026
HCM Dr. @himantabiswa expressed his sincere gratitude for her thoughtful gesture and steadfast support for the flood-affected… pic.twitter.com/UvKNkKBy4v
বহু লোকে ব্যক্তিগতভাৱেও সামৰ্থ অনুসৰি সাহায্য পুঁজিলৈ অনুদান আগবঢ়াইছে । তাৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাহায্য আগবঢ়োৱা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে । লগতে বানৰ পিছত পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে সহায় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ সবিশেষ তথ্য সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি উদাৰভাৱে অনুদান আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
পুনৰ স্বাভাৱিক পৰিৱেশলৈ ঘূৰি অহাৰ কামনাৰে বানাক্ৰান্তৰ কাষত যতীন বৰা