দীঘলী চাপৰিৰ ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ অসমীয়াৰ জাতি-মাটি-ভেটি ৰক্ষাৰ উৎকৃষ্ট নিদর্শন: মুখ্যমন্ত্রী

দীঘলী চাপৰিৰ ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ অসমীয়াৰ জাতি-মাটি-ভেটি ৰক্ষাৰ উৎকৃষ্ট নিদর্শন: মুখ্যমন্ত্রী
জামুগুৰিহাটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । শোণিতপুৰত গ্ৰাম্য অর্থনীতি আৰু ঔদ্যোগিক বিকাশৰ নতুন জোৱাৰ অনাৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : October 8, 2026 at 9:15 PM IST
চতিয়া: শোণিতপুৰ জিলাৰ গ্ৰাম্য অর্থনীতি আৰু ঔদ্যোগিক বিকাশৰ যাত্ৰাক এক নতুন মাত্রা প্ৰদান কৰি বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই শোণিতপুৰ জিলাৰ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ অধীনৰ জামুগুৰিহাট অঞ্চলত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এলানি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে ।
পুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জামুগুৰিহাটৰ শান্তিপুৰত 'মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা'ৰ অধীনত নির্মিত 'কন্যকা মার্কেটিং কমপ্লেক্স'ৰ দুগ্ধ সংসাধন প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰে । এই কাৰ্যসূচীৰ পাছতে তেওঁ দীঘলী চাপৰিত নিৰ্মাণ কৰা 'এলেম্বাই চেৰামিকছ প্রাইভেট লিমিটেড'ৰ এটা টাইলছ উৎপাদন উদ্যোগৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে ।
এই উপলক্ষে দীঘলী চাপৰিত আয়োজিত এক বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ কৰি প্ৰদান কৰা ভাষণত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ শর্মাই কয়, "ঐতিহাসিক নদুৱাৰ অঞ্চলৰ দীঘলী চাপৰিত আজি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ী গোষ্ঠী লোহিয়া গ্রুপ আৰু ভাৰতৰ আগশাৰীৰ চেৰামিক ব্ৰেণ্ড ভামোৰা গ্ৰুপৰ যৌথ প্রচেষ্টাত পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো 'গ্লেজড ভিট্রিফাইড' টাইলছ উৎপাদন প্রকল্প এলেম্বাই চেৰামিকছ প্রাইভেট লিমিটেডৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা হৈছে । প্রায় ২৫০ কোটি টকা বিনিয়োগেৰে ১ লাখ বর্গমিটাৰ ভূমিত গঢ়ি উঠা এই বিশাল উদ্যোগটোলৈ কাৰ্বি পাহাৰৰ বুকুৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় 'চাইনা ক্লে' মাটি আনি টাইলছ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"
Another Made in Assam product, another W for our dairy farmers! Launched operations at the 20,000 LPD Milk Processing plant in Sonitpur, which is another step towards our 10 lakh lts milk production target. The best part? The entire milk will come from our local dairy farmers, who are part of Dairy Cooperative societies. This will boost their income, give them an assured market and support a lot of allied activities in the the North Bank of Brahmaputra. We are supporting the dairy sector through a host of initiatives 1⃣Direct milk subsidy 2⃣Digital Registration of Milk Cooperative Societies 3⃣Supporting youth and women with schemes such as #CMAAA and #MMUA to take up dairy farming and allied activities— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 8, 2026
মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "এসময়ত অসমৰ কৃষিজাত আৰু খণিজ সামগ্ৰীসমূহ ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ গৈছিল আৰু তাতেই উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছিল, কিন্তু এতিয়া সেই পৰিৱেশ সলনি হৈছে । অলপতে নলবাৰীত অসমৰ আলুৰে পেপচি কোম্পানীৰ চিপছ নিৰ্মাণৰ কাৰখানা মুকলি কৰাৰ পিছত আজি অসমৰ 'চাইনা ক্লে'ৰে দীঘলী চাপৰিত টাইলছ কাৰখানা নির্মাণ হৈছে ।"
তেওঁ কয়, "এই উদ্যোগত ৩২৫ গৰাকী যুৱক-যুৱতীয়ে প্রত্যক্ষ আৰু ১০০০ ৰো অধিক লোকে পৰোক্ষভাৱে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব ।" ভাৰতবৰ্ষৰ গুজৰাটত সৰ্বাধিক টাইলছ কাৰখানা থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলে উপযুক্ত ৰূপত প্রশিক্ষণ ল'লে আৰু ইয়াত আন এটা টাইলছ ফেক্টৰী নিৰ্মাণ হ'লে দীঘলী চাপৰিকো সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ টাইলছ নিৰ্মাণৰ ঔদ্যোগিক অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা যাব ।"
New industries are coming up in areas earlier encroached upon- that's how Assam is turning adversaries into advantages. https://t.co/LKDYSfL004— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 8, 2026
কন্যকা প্ৰকল্পৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসম চৰকাৰৰ আৰ্থিক অনুদান আৰু কন্যকাৰ প্ৰচেষ্টাত আৰম্ভ হোৱা ২০ হাজাৰ লিটাৰ গাখীৰৰ শীতলীকৰণ আৰু সংসাধন প্রকল্পটো বিহাৰৰ 'কমফেড' বা 'সুধা'ৰ লগত যুটীয়াভাবে গঢ়ি উঠিব । এই পদক্ষেপে দুগ্ধ উৎপাদকৰ আয় বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অসমক দুগ্ধ উৎপাদনত অধিক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।"
এটা সময়ত উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে অসমত মাটিৰ অভাৱ আছিল বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "অসমৰ বহুখিনি মাটি সন্দেহজনক লোকৰ দখলত আছিল । কিন্তু যোৱা পাঁচ বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে ডেৰ লাখ বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি বনবিভাগ তথা ৰাইজৰ উপকাৰৰ অৰ্থে ব্যৱহাৰ কৰিছে ।"
For too long, Assam’s resources travelled out while the value was created elsewhere. That is changing NOW. From Pepsi products in Nalbari to tiles in Sonitpur, we are bringing processing, industry & jobs closer to home. https://t.co/SoQgEjZfGH— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 8, 2026
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "ধুবুৰীৰ চাপৰত এনেদৰে উদ্ধাৰ কৰা ৪ হাজাৰ বিঘা মাটিত ৫০ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগেৰে এটা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছে । একেদৰে দীঘলী চাপৰিৰ প্ৰায় ৭ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ ভিতৰত ২,৩১৫ বিঘা মাটি ইতিমধ্যে উদ্যোগ বিভাগক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে । অতিৰিক্ত ৩ হাজাৰ বিঘা মাটিও হস্তান্তৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, য'ত কেইবাটাও ক্ষুদ্ৰৰ পৰা বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন কৰা হ'ব ।"
ৰাজ্যৰ দ্রুতগতিত চলি থকা যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "গুৱাহাটীৰ পৰা গহপুৰলৈ, বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা মিছন চাৰিআলিলৈ আৰু ধলপুৰৰ পৰা লখিমপুৰ হৈ বগীবিললৈ চাৰিলেনযুক্ত হাইৱে নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালভাৱে অতি শীঘ্ৰেই গহপুৰ-নুমলীগড় টানেলৰ কাম আৰম্ভ হ'ব । এই যাতায়াত ব্যৱস্থাই তেজপুৰ, চৌকীঘাট আৰু নদুৱাৰ অঞ্চলক অসমৰ এক মধ্যম স্থললৈ পৰিণত কৰিব আৰু এই অঞ্চলটো অতি সোনকালেই অসমৰ ঔদ্যোগীকৰণৰ এক নাভিকেন্দ্ৰ আৰু উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব ।"
जानिए कैसे असम अतिक्रमणकारी से जमीन मुक्त करके उसे औद्योगिक विकास के काम में लगा रही है। https://t.co/f62yTy4bE1— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 8, 2026
ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সমস্যা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "যোৱা কাৰ্যকালত চৰকাৰে ১ লাখ ৬০ হাজাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ পাছত অহা পাঁচ বছৰত আৰু ২ লাখ যুৱক-যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰিব । কিন্তু কেৱল চাকৰিৰে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰি । ইয়াৰ বাবে কৃষি আৰু উদ্যোগৰ নৱজাগৰণ লাগিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "চৰকাৰে ধানৰ পৰা সৰিয়হলৈকে কৃষিজাত সামগ্রী ক্রয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যুৱক-যুৱতীসকলে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেৰালা, কর্ণাটকলৈ কর্মসংস্থাপন বিচাৰি যোৱা বন্ধ কৰি তেওঁলোকক অসমলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি' গ্রহণ কৰিছে । মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে 'মহিলা উদ্যমিতা অভিযান'ৰ দৰে অভিলাষী আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে আৰু 'এডভান্টেজ আছাম ২.০'ৰ জৰিয়তে প্রায় ৫ লাখ কোটি টকা বিনিয়োগৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে কাম কৰিছে ।"
Live from Tyagbir Hem Baruah College, Kusumtola 📍Jamugurihat, Sonitpur https://t.co/rQ7YaPbB7b— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 8, 2026
দীঘলী চাপৰিৰ ভৱিষ্যত উদ্যোগৰ কথা সদৰী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "টাইলছ উদ্যোগৰ পিছত ইয়াত 'ফার্ম বক্স বায়ো প্রাইভেট লিমিটেড' নামৰ উদ্যোগে প্রিচিচন ফার্মেন্টেচন প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ বাবে প্রয়োজনীয় কেমিকেলছ আৰু বাঁহৰ পৰা ইথানল নিৰ্মাণ কৰিব । এনেদৰে দীঘলী চাপৰিত ক্রমান্বয়ে তিনিটা বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন হ'ব আৰু এটা সময়ত ইয়াত ১৫ৰ পৰা ২০ হাজাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে কর্মসংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।"
ৰাজ্যৰ সামগ্রিক বিনিয়োগৰ পৰিসংখ্যা দাঙি ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যোৱা পাঁচ বছৰত অসমলৈ হাইড্র'কার্বন আৰু পেট্র'কেমিকেল খণ্ডত ২.৮৬ লাখ কোটি, শক্তি খণ্ডত ৯৭,৮৪০ কোটি, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত ৫৫,৫৭২ কোটি, খনি আৰু খনিজ পদাৰ্থত ৫৩,৩৫৩ কোটি, ইলেক্ট্রনিক্স আৰু আই টি খণ্ডত ৪৪,৯৪৮ কোটি আৰু উৎপাদন খণ্ডত ২৬,৭৯৯ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ আহিছে । এই প্রকল্পসমূহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে ২ লাখ যুৱক-যুৱতীয়ে নতুনকৈ সংস্থাপন পাব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
Assam once missed the bus of industrialisation. Since 2014, it's been catching up fast. Today I inaugurated a tiles manufacturing plant in Sonitpur, ~200 km from Guwahati, the first of its kind in Eastern India https://t.co/5mcZIeqoQp— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 8, 2026
'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান'ৰ অধীনত ইতিমধ্যে ১ লাখ যুৱক-যুৱতীক ২ লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু অহা ৫ বছৰত অতিৰিক্ত ৪ লাখ যুৱক-যুৱতীক এই ধন দিয়া হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
দীঘলী চাপৰিৰ ৫২ টা আত্মসহায়ক গোটক মাটিৰ ম্যাদী পট্টা প্রদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"এই ৫২০ জন ল'ৰা-ছোৱালীকো পর্যায়ক্রমে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত ২ লাখকৈ টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে নদুৱাৰ সমষ্টিত এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ পুঁজিৰে আই-মাতৃসকলে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ বজাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা স্বীকাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"অসমৰ সকলো কেন্দ্ৰীয় স্থানত কেৱল মহিলাৰ বাবে সুকীয়া বজাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, য'ত কেৱল মহিলাসকলেহে নিজৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ লগতে দুগ্ধ সমবায়সমূহ গঢ়ি তুলি তেওঁলোকক আর্থিকভাৱে সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰে নতুন আঁচনিৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰি আছে ।"
দীঘলী চাপৰিৰ ঔদ্যোগিক বিপ্লৱক অসমীয়াৰ জাতি-মাটি-ভেটি ৰক্ষাৰ উৎকৃষ্ট নিদর্শন আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে অসমীয়াই নিজৰ মাটি সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে নতুন ঔদ্যোগিক বিপ্লৱো আৰম্ভ কৰিব পাৰে । প্রায় ৭ হাজাৰ বিঘা মাটি উচ্চ ন্যায়ালয় পর্যায়লৈকে যুঁজ দি উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে হিন্দু-মুছলমান নির্বিশেষে অঞ্চলটোৰ সকলো ৰাইজ আৰু বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনায় ।
All this while, the entire region has been importing tiles but THIS STOPS TODAY. This plant, built at a cost of ₹250cr will serve Assam and Eastern India and create ~1,300 job opportunities. Assam is fast moving ahead- make sure you don't miss the opportunities on offer! https://t.co/G3V31CLI3E— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 8, 2026
যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্রতিশ্রুতি অনুসৰি পদ্ম হাজৰিকাৰ সৈতে মিলি নদুৱাৰ সমষ্টিক বিকাশৰ নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক দৃঢ়তাৰে প্রতিশ্রুতি প্রদান কৰে । বিয়লিভাগত অন্য এক কার্যসূচীত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জামুগুৰিহাটস্থিত 'কন্যকা বহুমুখী প্রকল্প'ত পৌৰ বাহন বিতৰণ কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱাৰ লগতে এটা ছুইমিং পুল আৰু বিবাহ ভৱনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ।
এই পদক্ষেপে স্থানীয় যুৱক-যুৱতীৰ বাবে ক্রীড়াৰ সুবিধা, ৰাইজৰ বাবে কম খৰচৰ বিবাহ ভৱন আৰু নগৰবাসীৰ বাবে উন্নত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ সেৱা নিশ্চিত কৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কন্যকা প্রকল্পস্থলীৰ গো-শালা আৰু ম'হ-শালাও পৰিদৰ্শন কৰে ।
এই কাৰ্যসূচীসমূহত পশুপালন আৰু পশুচিকিৎসা আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী, সাংসদ ৰঞ্জিৎ দত্ত, বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা, পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, পল্লৱ লোচন দাস, কৃষ্ণকমল তাঁতী, ঋতুবৰণ শৰ্মা আৰু বিশিষ্ট উদ্যোগপতি কৈলাশ লোহিয়া প্রমুখ্যে বহুকেইগৰাকী গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।