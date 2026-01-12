ETV Bharat / state

কেতিয়া জুবিন গাৰ্গ হত্যাৰ বিচাৰ হ'ব ফাষ্টট্ৰেক আদালতত ! ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

বিশেষ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰে ক'লেই আগুৱাবলৈ সাজু চৰকাৰ ।

Himanta Biswa Sarma in Bokakhat
বোকাখাতৰ পৰিদৰ্শন বাংলোত মুখ্য়মন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 12, 2026 at 3:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : অহা মাহত ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ বাবে আবেদন কৰিব পৰা পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাৰ ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ইতিমধ্য়ে অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত চৰকাৰৰ পক্ষ যুক্তি সহকাৰে আদালতত ৰাখিবলৈ গঠন কৰা হৈছে বিশেষ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ টীম । ইয়াৰ পিচতেই ফাষ্টট্ৰেক সন্দৰ্ভত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কৰিলে মন্তব্য় ।

দেওবাৰে বোকাখাতত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত সাংবাদিকে এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "বিশেষ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ নিয়োগ কৰিছো । তেওঁলোকে চৰকাৰক জনাব যে আপোনাকে ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ বাবে মুখ্য ন্যায়াধীশক আবেদন কৰক । গতিকে আমি এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায় পাৰ হৈছো আৰু মই ভাবো অহা মাহত আমি ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ বাবে আবেদন কৰিব পৰা পৰ্যায়ত আহি যাম ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

অসমবাসীক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বিহু আমাৰ বাপতি সাহোন । ব'হাগত বিহু নাচ-গান সাংস্কৃতিৰে, ভোগালী সুন্দৰভাৱে অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰে আৰু কঙালী তুলসীৰ তলত চাকিৰে । গতিকে ভোগালী বিহুত বিহুৰ আনন্দ লওক ।"

শীঘ্ৰেই গহপুৰৰ পৰা বোকাখাত সংযোগী সুৰংগৰ কাম আৰম্ভ :

আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণ সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "১৮ জানুৱাৰীত কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আধাৰশিলা কৰিব কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ । প্ৰায় ৭ হাজাৰ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই এলিভেটেড কৰিড'ৰ ৩৪ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বোকাখাতৰ চেহেৰা সলনি হৈ যাব । ইয়াৰ উপৰি অতি সোনকালেই গহপুৰৰ পৰা বোকাখাত সংযোগী সুৰংগৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব যাৰ দ্বাৰা উত্তৰ অসম, মধ্য অসম আৰু গোলাঘাট এটা সংগমস্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব ।"

"প্ৰায় ২০ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই সুৰংগৰে ৰে'ল আৰু যান-বাহন চলাচল কৰিব । অসমত উন্নয়নৰ কামত কোনো বিশেষ বিৰোধিতা কৰা দেখা নাই; কিন্তু কিছুমান লোকৰ আপত্তি থাকিব পাৰে, সেইটো আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰিব পাৰি ।" এইদৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

বোকাখাতত নিশা উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কিছুদিন পূৰ্বে মই বোকাখাতৰ পৰিদৰ্শন বাংলো ভাৰ্চুৱেলি উদ্ধোধন কৰিছিলো আৰু আজি তিতাবৰৰ পৰা উভতি আহোঁতে বাংলোটো চালো ।"

আমি একেলগে নিৰ্বাচন খেলিম :

নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"আমাৰ মিত্ৰতা নতুন নহয়, পুৰণি মিত্ৰতা আৰু আমি একেলগে নিৰ্বাচন খেলিম । দুই এটা আসন ইফাল-সিফাল হ'ব পাৰে;কিন্তু আমি একেলগে নিৰ্বাচন খেলি আছো আৰু খেলি থাকিম ।"

লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত আইনগত প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবলৈ সাজু বিশেষ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ জীয়াউল কামাৰ

গৌৰৱ গগৈয়ে 'বৰ অসম' আৰু 'মিঞা অসম'ৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বুজি পায় নে নাপায় ? ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন

TAGGED:

GOLAGHAT
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG DEATH CASE
SPECIAL PUBLIC PROSECUTOR TEAM
CM ON FAST TRACK COURT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.