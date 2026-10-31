তিৱা জনগোষ্ঠীৰ পৱিত্ৰ লাংখুন পূজা : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন
এই উৎসৱত বুঢ়া দেৱতাক পূজা-অৰ্চনা কৰি সকলোৱে মংগল কামনা কৰে ।
Published : October 31, 2026 at 10:45 AM IST
গুৱাহাটী : তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলকে আজি (শনিবাৰ) পৱিত্ৰ লাংখুন পূজা পালন কৰিছে । ৰবি শস্যৰ উৎপাদন ভাল হোৱাৰ লগতে পৰিয়াল তথা সমাজৰ সুখ-সমৃদ্ধিৰ কামনাৰে ৰাজ্যখনৰ তিৱা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত পৰম্পাগতভাৱে এই উৎসৱ পালন কৰি অহা হৈছে ।
এই উৎসৱৰ সময়ত তেওঁলোকে বুঢ়া দেৱতাক পূজা-অৰ্চনা কৰি সকলোৰে মংগল কামনা কৰে । ৰবি শস্যৰ উৎপাদন ভাল হ'লে বছৰটো ভালদৰে চলিব পাৰি ৷ তাৰেই আশিস বিচাৰে তিৱা ৰাইজে । তদুপৰি শস্যক পোক-পৰুৱা আৰু বিভিন্ন অপশক্তিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈও দেৱ-দেৱীক প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হয় ।
সাধাৰণতে এই পূজা ছেপ্টেম্বৰ-অক্টোবৰ অথবা অক্টোবৰ-নৱেম্বৰত বিশেষকৈ কাতি বিহুৰ আশে-পাশে পালন কৰা হয় । বিভিন্ন অঞ্চলত এই উৎসৱ ২ দিনৰ পৰা ৪ দিনলৈ পালন কৰি অহা হৈছে । পূজাৰ দিনকেইটাত তিৱা লোকনৃত্য বিশেষকৈ লাংখন নৃত্য, মইনাবি খান্থি, য়াংলী আৰু লোকগীত পৰিৱেশন কৰি সকলোৱে আনন্দ উপভোগ কৰে ।
এই উৎসৱৰ সৈতে বিজুলী বাঁহো জড়িত আছে । বিজুলী বাঁহ গুৰিৰ পৰা এক বা ডেৰ মিটাৰমান বাদ দি সিফালৰ আগলৈকে প্ৰত্যেকটো পাবৰ গাঁঠিলৈকে মিহিকৈ চাঁচি থোপা থোপাকৈ চোঁচ উলিওৱা হয় । এই বাঁহডালকে লাংখুন বুলি কয় । পৰম্পৰাগতভাৱে এই উৎসৱত অভাৱ-অনাটন, আলৈ-আহুকালৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বুঢ়া ৰামছা দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ লাংখুন মিছাৱা পূজা কৰা হয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক এই উৎসৱ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয়," তিৱা জনগোষ্ঠীৰ সমৃদ্ধ লোক-পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ এক অনন্য নিদৰ্শন হৈছে পৱিত্ৰ ‘লাংখুন পূজা’।"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, "বুঢ়া দেৱতাৰ আশিস কামনাৰে পালন কৰা এই পৰম্পৰাই আমাৰ লোকবিশ্বাস, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু পূৰ্বপুৰুষৰ ঐতিহ্যক সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰে । আমাৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ এনে স্বকীয় পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যই অসমীয়া জাতীয় জীৱনক অধিক সমৃদ্ধ কৰি আহিছে । তিৱা ভাই-ভনীসকললৈ এই উলাহৰ উৎসৱটিৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"
আনহাতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই সামাজিক মাধ্যমত এই উপলক্ষে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয়, "তিৱা সমাজৰ ধৰ্মীয় আস্থা, সামাজিক ঐক্য আৰু পৰম্পৰাগত জীৱনধাৰাৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে সম্পৰ্কিত লাংখুন পূজা হৈছে আমাৰ অসমৰ এক ঐতিহ্যপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক সম্পদ । বুঢ়া দেৱতাৰ আগত মংগল কামনা কৰি পালন কৰা এই পৱিত্ৰ উৎসৱে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ চহকী ইতিহাস আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে থকা আত্মিক সম্পৰ্কৰ পৰিচয় বহন কৰে ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এনে উৎসৱ-পাৰ্বণসমূহে আমাৰ সমাজত সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ মাজত নিজৰ শিপা আৰু পৰিচয়ৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাবোধ জগাই তোলে । পৱিত্ৰ লাংখুন পূজাৰ শুভক্ষণত তিৱা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিগৰাকীলৈ আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ। বুঢ়া দেৱতাৰ কৃপাই সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক, তাকেই কামনা কৰিছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক:মিচিং ভাষা দিৱস : মিচিং জনগোষ্ঠীলৈ শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ