ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ আধ্যাত্মিক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব :মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
টীয়কৰ কলিয়াপানীস্থিত আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱ নিৰ্মিত শৈক্ষিক ভৱনট উদ্বোধন ।
Published : September 15, 2026 at 8:06 PM IST
টীয়ক: ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰে ২০২৮ চনত প্ৰতিষ্ঠাৰ ৫০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব । মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱে ১৫২৮ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই পৱিত্ৰ বৰনামঘৰটো অসমৰ আধ্যাত্মিক জীৱনৰ এক অনন্য প্ৰতীক । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বৰনামঘৰটোক আধ্যাত্মিক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
মঙলবাৰে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আশিস লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, "মহাপুৰুষীয়া বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ এক অনন্য তীৰ্থক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিচিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ কেৱল অসমৰেই নহয়, সমগ্ৰ দেশৰ ভক্ত-অনুৰাগীৰ আস্থাৰ কেন্দ্ৰ । সেয়ে এই পৱিত্ৰ স্থানক আধুনিক সুবিধাৰে সজ্জিত কৰি এক উল্লেখযোগ্য ধৰ্মীয় পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে ।"
এই ঐতিহাসিক ক্ষণটি বিশেষভাৱে উদযাপনৰ লগতে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰক ৰাজ্যৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় আধ্যাত্মিক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "পাঁচশ বছৰীয়া অক্ষয় বন্তি প্ৰজ্বলনৰ উদযাপনৰ পূৰ্বে আমি নামঘৰ চৌহদৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ আধুনিকীকৰণ, পৰ্যটকসকলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সুবিধা সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধনমূলক আঁচনি ৰূপায়ণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব ।"
অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মীয় ঐতিহ্যক বিশ্বদৰবাৰত অধিক পৰিচিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰক এক আকৰ্ষণীয় ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক গন্তব্যস্থল হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আদৰণি জনাইছে।
ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই টীয়কৰ কলিয়াপানীস্থিত আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱ নিৰ্মিত শৈক্ষিক ভৱনটিৰ উদ্বোধন কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এই শৈক্ষিক ভৱন উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই মই বৰ আনন্দিত হৈছো আৰু বৃহত্তৰ টীয়ক অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আৰু ৫ কোটি টকা বিশ্ববিদ্যালয়খনলৈ আগবঢ়াম । আমি আশা কৰিম এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে এক আধ্যাত্মিক পৰিবেশত অধ্যয়ন কৰি সমাজলৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়াব আৰু আমিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চৰকাৰী শৈক্ষিক আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চিন্তা কৰিম ।"
আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ আৰু এআই-ৰবটিক্সৰ দৰে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ জ্ঞানেৰে প্ৰতিষ্ঠানখনে নৱপ্ৰজন্মক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্য়মত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি এটা পোষ্টত কয়," পৱিত্ৰ ভাদ মাহৰ এই মংগলময় ক্ষণত যোৰহাটৰ কলিয়াপানীস্থিত শ্ৰীশ্ৰীআউনীআটী সত্ৰত উপস্থিত হৈ গুৰু আসনত সেৱা নিবেদন কৰাৰ লগতে ভক্ত-বৈষ্ণৱসকলৰ আশিস গ্ৰহণ কৰি পৰম কৃতাৰ্থ অনুভৱ কৰিলোঁ। নাম-প্ৰসংগৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে মনলৈ কঢ়িয়াই আনিলে এক অনাবিল প্ৰশান্তি।"
"জগদীশ্বৰৰ কৰুণা আৰু মহাপুৰুষ গুৰু দুজনাৰ আশীৰ্বাদে ৰাজ্যবাসীৰ জীৱনলৈ সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক, সমাজত একতা আৰু ভক্তিৰ এনাজৰী অধিক সুদৃঢ় হওক-তাৰেই প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ ।" এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।
উক্ত অনুষ্ঠানটোত সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ড৹ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী,পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ লগতে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীও উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক:অসমৰ ৰে’ল নেটৱৰ্ক এতিয়া ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকৃত : মুখ্যমন্ত্ৰী দিলে এটা ভাল খবৰ
ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত আকাশ স্পৰ্শ কৰাৰ মন ! আগন্তুক বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন