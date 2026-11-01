শিখ সম্প্ৰদায়ৰ বুকুৰ ঘাঁত নিমখ চটিয়াইছে কংগ্ৰেছে: ৰাহুলক কটাক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

শিখ সম্প্ৰদায়ৰ বুকুৰ ঘাঁত নিমখ চটিয়াইছে কংগ্ৰেছে: ৰাহুলক কটাক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে দিল্লীত ১৯৮৪ চনৰ শিখ বিৰোধী সংঘাতৰ সাক্ষী হোৱা দিনটোত কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰি শিখ সমাজৰ সেই ঘাঁডোখৰত নিমখ চটিয়াইছে ।
By PTI
Published : November 1, 2026 at 9:18 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ ৰাজনীতিৰ অন্যতম সফল নেতা তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ২০১৫ চনত বিজেপিত যোগ দিয়াৰে পৰা তেওঁৰ মুখত বিভিন্ন সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ সমালোচনা শুনা যায় । তীৰ্যক মন্তব্যৰে ড৹ শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীক সমালোচনা কৰি আহিছে ৷ দেওবাৰে পুনৰ ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰি মন্তব্য আগবঢ়াইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
কংগ্ৰেছে দেওবাৰে ভোট চুৰিৰ অভিযোগ তুলি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে দিল্লীত প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে ৷ তাৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধী তথা কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে দিল্লীত ১৯৮৪ চনৰ শিখ বিৰোধী সংঘাতৰ সাক্ষী হোৱা দিনটোতে কংগ্ৰেছে ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি শিখ সমাজৰ সেই ঘাঁডোখৰত নিমখ চটিয়াইছে ।
आज 1 नवंबर है। राहुल गांधी को आज सिख समाज से माफी मांगना चाहिए। https://t.co/JvQsxb0qAK— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 1, 2026
তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক ব্যাপক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ পাছতো কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰদান কৰা হৈছে । যাৰ ফলত জৱাহৰলাল নেহৰু কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু পাছলৈ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছিল ।
राहुल गांधी और INDI bloc के सारे नेताओं से एक अनुरोध। आज ही के दिन 1984 में दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय का नरसंहार हुआ था। आज के दिन दिल्ली में ही ऐसा हंगामा करना देश के सिख समुदाय के घावों पर नमक छिड़कने से कम नहीं है। यह रैली आप किसी और दिन भी कर सकते थे, लेकिन शायद सिखों के प्रति insensitive रहना आपके DNA में ही है। चलिए, अभी आप सब एक जगह इकट्ठा हुए ही हैं, तो कम से कम मंच से देश के Sikh community से एक माफ़ी माँग लीजिए और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा का शान्ति कामना कीजिए। आपकी दादी की हत्या के बदले की आग में आपके पिताजी और उनके साथियों के नेतृत्व में 3,000 से अधिक सिखों का कत्लेआम हुआ था। एक बार माफ़ी माँगिए और फिर अपना programme continue कीजिए।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 1, 2026
ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ চমুকৈ এছআইৰ প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলি দেওবাৰে দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত ইণ্ডিয়া ব্লকে সমাৱেশৰ আয়োজন কৰে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত একেটা দিনতে বিজেপিয়ে ১৯৮৪ চনত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ডৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা শিখ বিৰোধী সংঘাতক লৈ কংগ্ৰেছক ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাই এক প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে ।
বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা ভোট চুৰিৰ দাবীক মিছা বুলি অভিহিত কৰাৰ লগতে অভিযোগ তুলিছে যে বল্লভভাই পেটেলক বঞ্ছিত কৰি ভোট চুৰিৰ দ্বাৰা জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল ।
In 1946, 12 out of 15 Provincial Congress Committees backed Sardar Vallabhbhai Patel for Congress President. Not a single Provincial Congress Committee nominated Jawaharlal Nehru. Yet, despite enjoying overwhelming support, Sardar Patel was pressured to withdraw his candidature, clearing the way for Nehru to become Congress President and eventually India’s first Prime Minister. Today, Nehru’s great-grandson lectures the entire nation on ‘Vote Chori’. What an irony! Shame!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 1, 2026
সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘ৰাহুল গান্ধী আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সকলো নেতালৈ এটা অনুৰোধ ৷ ১৯৮৪ চনৰ এই দিনটোতে দিল্লীৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শিখ সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে গণহত্যা চলিছিল । এই দিনটোত দিল্লীত এনেকুৱা হুলস্থুল (কংগ্ৰেছ ৰেলী) সৃষ্টি কৰাটো দেশৰ শিখ সম্প্ৰদায়ৰ মনৰ ঘাঁডোখৰত নিমখ চটিওৱাতকৈ কোনো গুণেই কম নহয় ।’’
‘‘আপুনি এই সমদল অন্য এটা দিনতো আয়োজন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ৷ কিন্তু সম্ভৱতঃ শিখসকলৰ প্ৰতি সংবেদনহীন হোৱাটো আপোনাৰ ডি এন এত আছে । যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে বৰ্তমান একে ঠাইতে গোট খাইছে, অন্ততঃ অনুগ্ৰহ কৰি সেই মঞ্চৰ পৰা দেশৰ শিখ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰক আৰু দুই মিনিট মৌনতা অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰক । আপোনাৰ আইতাৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধৰ জুইত আপোনাৰ পিতৃ আৰু সহকৰ্মীসকলৰ নেতৃত্বত ৩ হাজাৰৰো অধিক শিখক হত্যা কৰা হ’ল ।’’ ড৹ শৰ্মাই কয় ৷
हार गए तो vote chori, जीत गए तो सीनाजोरी Kya log hain yeh https://t.co/v4EUtUHA5u— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 1, 2026
আন এটা পদত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘১৯৪৬ চনত ১৫খন প্রদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ভিতৰত ১২খনে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ বাবে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক সমৰ্থন কৰিছিল । এখনো প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে জৱাহৰলাল নেহৰুক সমৰ্থন কৰা নাছিল ।’’
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰে যে ব্যাপক সমৰ্থন লাভ কৰাৰ পিছতো চৰ্দাৰ পেটেলক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল ৷ ফলত নেহৰুৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিছিল । "আজি নেহৰুৰ নাতিয়ে সমগ্ৰ দেশক 'ভোট চুৰি'ৰ ওপৰত বক্তৃতা দিয়ে । কি বিড়ম্বনা !" ড৹ শৰ্মাই কটাক্ষ কৰি কয় ৷
आज 1 नवंबर है। राहुल गांधी को आज सिख समाज से माफी मांगना चाहिए। https://t.co/JvQsxb0qAK— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 1, 2026
উল্লেখ্য যে দেওবাৰে হিমাচল প্ৰদেশত বিজেপিৰ সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, ‘‘হিমাচল প্ৰদেশৰ ছিমলাৰ ৰাজপথত আজি সমৱেত হোৱা এই বিশাল জনসমুদ্ৰ কেৱল এক জনসমাৱেশ নহয়, বৰঞ্চ ই হৈছে গণতন্ত্ৰৰ সুৰক্ষা আৰু সাংবিধানিক মূল্যবোধ ৰক্ষাৰ এক মহাযজ্ঞ । 'গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হটাও' মূলমন্ত্ৰৰে অসমৰ মৰিগাঁৱৰ দৰেই ছিমলাৰ জনসাধাৰণেও কংগ্ৰেছ তথা ইণ্ডি গোটৰ অৰাজকতা, অপশাসন আৰু গণতন্ত্ৰবিৰোধী মানসিকতাৰ বিৰুদ্ধে স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণ দেখুৱাই ওলাই আহিছে ৷’’
‘‘আশ্বৰ্য তথা মজাৰ কথাটো হৈছে- যিসমূহ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ বা কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত চৰকাৰ আছে, তাত তেওঁলোকৰ বাবে ইভিএম ভাল আৰু যিসমূহ ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ বিপক্ষে ৰাইজে জনাদেশ দিছে, তাত ইভিএমৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰশ্ন তুলিছে ৷ এয়া কেনে চৰম দুমুখীয়া স্থিতি ৷ জনতাই এয়া সকলো দেখিছে ৷ সেয়ে গণতন্ত্ৰক দুৰ্বল কৰাৰ প্ৰতিটো অপচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ এই ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠই স্পষ্ট কৰি দিছে যে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ আৰু জনতাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ সংকল্পত আমি অটল ৷ আজি মৰিগাঁৱৰ পৰা ছিমলালৈ এই কাৰ্যসূচী কেৱল প্ৰতিবাদ নহয়, এয়া গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ এক গণজাগৰণ!’’ ড৹ শৰ্মাই লগতে কয় ৷
अगर राहुल गांधी को बांग्लादेश जाना है, तो उसके प्रबंध की ज़िम्मेदारी मैं और @SuvenduWB बाबु मिलकर उठाएँगे। https://t.co/focFSBDrmV— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 1, 2026
ইফালে অসমৰ মৰিগাঁও জিলাতো আজি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে ব্যাপক প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে ৷ হাজাৰ হাজাৰ লোকে এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই সমাৱেশৰ দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰি সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে- ‘‘‘গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হটাও' সংকল্পৰে মৰিগাঁৱৰ বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আজি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণে স্পষ্টকৈ কংগ্ৰেছ, বাঁওপন্থী, মাওবাদী নক্সালবাদী আৰু অন্যান্য অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাই নহয়; দেশৰ উন্নয়ন, গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি থকা জনসাধাৰণৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ প্ৰতিফলিত কৰিছে । দেশৰ শান্তি, প্ৰগতি আৰু ঐক্যৰ পৰিপন্থী সকলো কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰ হৈ থিয় দিয়াৰ সংকল্পৰে আজিৰ এই কাৰ্যসূচীয়ে এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।’’
The anarchists may create chaos but nationalists give them back in equal measure kyuki hum Vote Chori nahi, Dil Chori karte hai! Morigaon rose in rage against the attempt by INDI block to hold the national capital to ransom & fully backing Adarniya @narendramodi ji @BJP4Assam https://t.co/mBV6fi8hGa— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 1, 2026
‘‘অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সুৰক্ষা, দেশক অশান্ত কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী মহলে যি কুৎসা ৰটনা কৰিছে, তাক আজি সকলোৱে বুজিছে ৷ বিশাল হাৰত ওলাই অহা ৰাইজৰ স্পষ্ট মত- গণতন্ত্ৰৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখি এখন শক্তিশালী, শান্তিপূৰ্ণ আৰু বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ যাত্ৰাত আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ ।’’ তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক:
বাবৰ, ঔৰংজেৱৰ দৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সুৰক্ষা দিবলৈ কংগ্ৰেছে চেষ্টা কৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা