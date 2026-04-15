মাঘৰ পিছত সলনি হ'ব পাৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ১৮ মাহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে অশুভ : বৰপেটা সত্ৰৰ বৰ্ষফল গণনা

অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ পহিলা ব'হাগৰ দিনটোত বৰপেটা সত্ৰৰ বৰ্ষফল গণনা ।

বৰপেটা সত্ৰৰ বৰ্ষফল গণনা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 15, 2026 at 3:22 PM IST

বৰপেটা: অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ পহিলা ব'হাগৰ দিনটোত বৰপেটা সত্ৰৰ বৰ্ষফল গণনা । বৰপেটা সত্ৰৰ দৈৱজ্ঞ ত্ৰিদিপ শৰ্মা দলৈয়ে বৰ্ষফল গণনা কৰে । প্ৰথমতে সত্ৰৰ গুৰু আসনৰ পিছফালে গণন-৩ৰ পিছত মঠৰ চোতালত ৰাজহুৱাভাৱে বৰ্ষফল গণনা কৰে সত্ৰৰ দৈৱজ্ঞই ৷

সত্ৰৰ দৈৱজ্ঞ ত্ৰিদিপ শৰ্মা দলৈয়ে কয়,"দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এই বৰ্ষৰ ৭ নৱেম্বৰলৈ অতি শুভ দশা চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷" পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰি পহিলা ব'হাগৰ দিনা ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত বৰ্ষফল গণনা কৰি সত্ৰৰ দৈৱজ্ঞ ত্ৰিদিপ দেৱ শৰ্মা দলৈয়ে এই ভৱিষ্যদ্বাণী কৰে ।

দৈৱজ্ঞ শৰ্মা দলৈয়ে বৰ্ষফল গণনাত সদৰী কৰা মতে,"৮০ ৰ পৰা ৯০ খন লাভ কৰিব এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে । ইপিনে নৱেম্বৰৰ পৰা প্ৰায় ১৮ মাহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে অশুভকাৰক । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে শত্ৰুবৃদ্ধি, মানহানি আদি হ'ব পাৰে । সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সাৱধানে থকাটো মংগলজনক ৷ নথি-পত্ৰ, সামগ্ৰী চুৰিৰ যোগ ৷"

আনহাতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণৰ ক্ষণ গণনা অনুসৰি,"কেতু আৰু শুক্ৰৰ দশা চলি থকাৰ ফলত প্ৰধান মন্ত্ৰী মোদীয়ে শাৰীৰিক, মানসিক কষ্ট পাব আৰু শত্ৰু বৃদ্ধি হ'ব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মংগলৰ দশা আৰু জন্ম দশাৰ ফলত আগন্তুক ২০২৭ চনৰ ৬ ডিচেম্বৰলৈ শুভ ৷ কিন্ত মাঘ মাহৰ পিছত সলনি হ'ব পাৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ।"

বৰ্ষফল গণনা অনুষ্ঠানত বুঢ়া সত্ৰীয়া আৰু ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে নৱবৰ্ষৰ পহিলা ব'হাগৰ দিনা পুৱা বৰপেটা সত্ৰৰ নিত্য-নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ পিছত বৰপেটা সত্ৰত বৰ্ষফল গণনা কৰা হয় ৷ পৰম্পৰাগতভাৱে বহু বছৰ ধৰি চলি অহা এই বৰ্ষফল গণনা কৰে সত্ৰৰ দৈৱজ্ঞ ত্ৰিদিপ দেৱ শৰ্মা দলৈয়ে ৷ সত্ৰৰ গুৰু আসনৰ পিছফালে সত্ৰীয়াক সন্মুখত লৈ প্ৰথমে বৰ্ষফল গণনা কৰাৰ পিছত ক্ৰমে মঠৰ চোতালত আৰু শেষত আইসকলৰ কাঠিত গণনা কৰে ৷

বৰ্ষফল গণনা শুনিবলৈ অগণন ভকত, আইসকলৰ সমাৱেশ ঘটে বৰপেটা সত্ৰত ৷ বৰ্ষফল গণনাক বৰপেটাত বিহু গণনা বুলিও কোৱা হয় ৷ ইপিনে পহিলা ব'হাগৰ দিনটোত সত্ৰত সেৱা জনাবলৈ ব্যাপক সমাগম পৰিলক্ষিত হয় ।

লগতে পঢ়ক: নাই কলিজাৰ শিল্পী, নাই ব'হাগত প্ৰাণ... এই ব'হাগ যেন সেমেকা চকুৰ ব'হাগ !

সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত 'বৈহাগৰ দোমাহী' পালন

