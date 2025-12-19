অসমৰ নদী পৰ্যটনক এক বৃহৎ উৎসাহ প্রদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে : মুখ্যমন্ত্ৰী

অসমৰ নদী পৰ্যটনক এক বৃহৎ উৎসাহ প্রদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে : মুখ্যমন্ত্ৰী
Published : December 19, 2025 at 7:07 PM IST
গুৱাহাটী: দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । অহা ২১ ডিচেম্বৰত বৰলুইতৰ বুকুত 'পৰীক্ষা পে চর্চা'ৰ অষ্টম সংস্কৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব । অসমত প্ৰথমবাৰৰবাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 'পৰীক্ষা পে চর্চা' কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ৰাজ্যৰ ১২ খন জিলাৰ ২৫ গৰাকী শিক্ষার্থীৰে মত বিনিময় কৰিব প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে ।
আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ চৰাইদেউ নামৰ জাহাজখনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত হ'বলগা এই অনুষ্ঠানৰ বাবে ২৫ গৰাকী শিক্ষার্থীক ইতিমধ্যে বাছনি কৰা হৈছে । তেওঁলোকে প্রধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে কেনেধৰণে বাৰ্তালাপ কৰিব সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দি থকা হৈছে ।
শিক্ষা বিভাগে সমগ্র শিক্ষা অসমৰ জৰিয়তে ইয়াৰ কাৰ্যালয়ত প্রশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গেটৱে' ঘাট টাৰ্মিনেল পৰিদৰ্শন কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উক্ত স্থানত নিৰাপত্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আয়োজনলৈকে প্ৰতিটো বিষয় পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যালোচনা কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত পৰিদৰ্শনৰ ভিডিঅ' পোষ্ট কৰি লগতে উল্লেখ কৰিছে "দেওবাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্র মোদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহাজেৰে কটাবলগীয়া সময়ে অসমৰ নদী পৰ্যটনক এক বৃহৎ উৎসাহ প্রদান কৰিব । কিছু সময় পূর্বে গুৱাহাটীৰ গেটৱে’ ঘাট টাৰ্মিনেলত আয়োজনৰ প্রস্তুতি বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে পৰিদৰ্শন কৰো ।"
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই অনুষ্ঠানৰ বাবে আজি এছ পি জিৰ দলে স্থান নিৰীক্ষণ কৰে । তদুপৰি নদী আৰক্ষীয়েও নিৰাপত্তাৰ দিশটো তন্ন তন্নকৈ তদাৰক কৰি আছে ।