ETV Bharat / state

গোৱালপৰীয়া লোকসংগীতৰ সম্ৰাজ্ঞীক জন্ম বাৰ্ষিকীত সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

আজি লোক-সংগীতৰ শিল্পী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ জন্ম বাৰ্ষিকী ৷ শিল্পীগৰাকীক ৰাজ্যই শ্ৰদ্ধাৰে মনত সুঁৱৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও লিখিছে এটি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বাৰ্তা ৷

himanta biswa sarma pays tribute to Pratima Barua Pandey on her birth anniversary
গোৱালপৰীয়া লোকসংগীতৰ সম্ৰাজ্ঞীৰ জন্ম বাৰ্ষিকী (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আজি ৩ অক্টোবৰ, গোৱালপৰীয়া লোকসংগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ জন্ম বাৰ্ষিকী ৷ আজিৰ দিনটোতে এটা ৰাজপৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল লোক-সংগীতৰ শিল্পী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেই ৷ ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰীয়া ৰাজপৰিয়ালৰ জীয়ৰী আছিল লোক-সংগীতৰ শিল্পীগৰাকী ।

ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে গোৱালপৰীয়া (কোচ ৰাজবংশী / কামতাপুৰী / দেশী) গীত ‘হস্তীৰ কন্যা’ আৰু ‘মোৰ মাহুত বন্ধুৰে’ৰ বাবে সুপৰিচিত ৷

জন্ম বাৰ্ষিকীৰ বিশেষ দিনটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, "গোৱালপাৰীয়া লোকগীতৰ সুৰত অসমৰ মাটি, মানুহ আৰু জীৱনৰ এক সজীৱ ছবি আঁকি থৈ গৈছে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বাইদেৱে । তেখেতৰ যাদুকৰী কণ্ঠত যেন বিচাৰি পাওঁ আপোন মাটিৰ গোন্ধ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁত আৰু জনজীৱনৰ সুখ-দুখৰ অজস্ৰ অনুভৱ ।

‘হস্তীৰ কন্যা’ হিচাপে খ্যাত এইগৰাকী মহান শিল্পীয়ে লোকগীতক কেৱল গীত হিচাপে নহয়, আমাৰ লোকজীৱন আৰু সংস্কৃতিৰ এক অমূল্য সম্পদ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছে । তেখেতৰ কণ্ঠৰ সেই অমৰ সুৰে প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মক আজিও সমৃদ্ধ কৰি আহিছে ।

পৱিত্ৰ ওপজা দিনত মহান শিল্পীগৰাকীলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ ।"

কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল শিল্পী জীৱন ?

বিদ্যালয়ত প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেই ৰবীন্দ্ৰ সংগীত শিকিছিল যদিও তেখেতে সংগীতৰ বাবে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগ্ৰহণ কৰা নাছিল । তেখেতৰ সংগীত জীৱনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ১৯৫৬ চনত ড॰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ‘এৰা বাটৰ সুৰ’ ছবিখনৰ দুটা গীতত কণ্ঠদান কৰি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত খোজ দিয়ে । গোৱালপৰীয়া লোকগীতলৈ তেখেতে আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবেই তেখেতে লাভ কৰিছিল পদ্মশ্ৰী বঁটা ৷ ইয়াৰ উপৰিও ১৯৮৮ চনত তেখেতে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাও লাভ কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে, ১৯৫৭ চনত গুৱাহাটীৰ জজ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ অধিবেশনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকা, দিলীপ শৰ্মা আৰু হেমাংগ বিশ্বাস আদিৰ সৈতে একেলগে গীত পৰিবেশন কৰি ৰাজহুৱাভাৱে সংগীত জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল তেখেতে । ১৯৬২ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত ‘কেনেহে ৰাধিব তোৰ বিৰহ মন’, ‘হস্তীৰ কন্যা’ আৰু ‘একেবাৰ হৰি বোল মন ৰচনা’ গীত পৰিবেশন কৰি দৰ্শকৰ সমাদৰ লাভ কৰে । ১৯৭৫ চনত কলিকতাত ভূপেন হাজৰিকাৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গীত বাণীবদ্ধ কৰি এগৰাকী লোকশিল্পীৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেই । ইয়াৰ পিছত ১৯৭৬ চনত তেখেতে আকাশবাণীৰ শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰা ‘কালি বাদ্য’ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কলিৰাম বৰাৰ

TAGGED:

PRATIMA BARUA PANDEY
গোৱালপৰীয়া লোকসংগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী
প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে জন্ম বাৰ্ষিকী
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প’ষ্ট
PRATIMA PANDEY BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.