অসমে লাভ কৰিব দ্বিতীয়খন সৈনিক বিদ্যালয়; কাৰ্বি আংলঙত শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
এই সৈনিক বিদ্যালয়খনে ভৱিষ্যতে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীত সেৱা আগবঢ়াব পৰাকৈ এক শক্তিশালী নৱপ্রজন্ম গঢ়ি তোলাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে উল্লেখ কৰে ।
Published : November 17, 2026 at 8:02 PM IST
গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মঙলবাৰে কার্বি আংলং জিলা প্ৰতিষ্ঠাৰ মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি জিলাখনৰ লাংভকুত অসমৰ দ্বিতীয়খন সৈনিক বিদ্যালয়ৰ শিলান্যাস কৰে । এই সৈনিক বিদ্যালয়খন ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রণালয়ৰ পুঁজিৰে অসম চৰকাৰৰ লোক নির্মাণ বিভাগে নির্মাণ কৰিব ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ আধাৰত স্থাপন হ'বলগীয়া এই বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি পৰিচালনাৰ পৰৱৰ্তী দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি স্বায়ত্ত পৰিষদে গ্রহণ কৰিব । প্রায় ৩৩৬ কোটি টকাৰ প্রকল্প ব্যয়েৰে প্রায় ৪৪ হাজাৰ বর্গমিটাৰ এলেকা সামৰি বিদ্যালয় চৌহদটো গঢ়ি তোলা হ'ব । সর্বমুঠ ২৮ টা অত্যাধুনিক ভৱন থাকিবলগীয়া বিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আগন্তুক ৩০ মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নির্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগে প্ৰেৰণ কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কোৱা হৈছে যে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত ৬৪০ গৰাকী কেডেটৰ বাবে এটা সু-সজ্জিত প্রশাসনিক তথা শৈক্ষিক ভৱন, এটা গ্রন্থাগাৰ আৰু একেলগে ১২০০ লোকে বহিব পৰা এটা প্রেক্ষাগৃহ থাকিব । ইয়াৰ উপৰি চৌহদটোত শিক্ষক-কৰ্মচাৰীৰ সন্তানৰ লগতে মুঠ ২৪০ গৰাকী ছাত্র-ছাত্রীয়ে শিক্ষাগ্রহণ কৰিব পৰা এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ো থাকিব ।
সৈনিক বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত সৰ্বমুঠ ৬০০ গৰাকী ছাত্র আৰু ছাত্রী থাকিব পৰা হোষ্টেল নির্মাণ কৰা হ'ব । লগতে শিক্ষক-কর্মচাৰীৰ আৱাসিক ভৱন, অতিথিশালা, চিকিৎসালয়, শ্বপিং কমপ্লেক্স আৰু কেডেট মেচৰো সু-ব্যৱস্থা থাকিব ।
শিক্ষার্থীসকলৰ সর্বাংগীণ শাৰীৰিক আৰু সামৰিক প্ৰশিক্ষণৰ প্রতি লক্ষ্য ৰাখি প্রকল্পটোত এক অত্যাধুনিক ছুইমিং পুল, হকী ষ্টেডিয়াম, ফুটবল আৰু ক্রিকেট খেলপথাৰ, বাস্কেটবল আৰু টেনিছ ক'র্ট, ইণ্ড'ৰ ষ্টেডিয়াম, অশ্বাৰোহণৰ সুবিধা, শ্বুটিং ৰেঞ্জ আৰু প্রশিক্ষণৰ বাবে অক্টেকল গ্রাউণ্ড নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।
ইয়াৰ উপৰি শিক্ষার্থীসকলৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস হিচাপে বিদ্যালয় চৌহদত বায়ুসেনাৰ এখন বিমান, নৌসেনাৰ এখন যুদ্ধ জাহাজ আৰু স্থলসেনাৰ এখন টেংক প্রদর্শনীৰ বাবে ৰখা হ'ব ।
#WATCH | Karbi Anglong, Assam | CM Himanta Biswa Sarma says, "Today, we have laid the foundation stone for Assam's second Sainik School. The project will be fully funded by the Ministry of Defence, Government of India, and jointly managed by the Government of Assam and the Karbi Anglong Autonomous Council. The project will address a significant need for quality education and training among students from the Northeast region"— ANI (@ANI) November 17, 2026
শিলান্যাস অনুষ্ঠানত ভাষণ প্রদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কার্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ জনজাতীয় লোকসকল অত্যন্ত সাহসী যদিও ভাৰতীয় সেনা, নৌসেনা বা বায়ুসেনাত বিষয়া পর্যায়ত এই অঞ্চলৰ প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাৱে কম । গোৱালপাৰাৰ মৰনৈৰ পাছত অসমৰ এই দ্বিতীয়খন সৈনিক বিদ্যালয়ে ভবিষ্যতে প্রতিৰক্ষা বাহিনীত সেৱা আগবঢ়াব পৰাকৈ এটা শক্তিশালী নতুন প্রজন্ম গঢ়ি তোলাত গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।
আনহাতে, জিলাখনত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয় স্থাপনৰ পাছত এই সৈনিক বিদ্যালয়খন কার্বি আংলঙৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ দিশত আন এক গুৰুত্বপূর্ণ সংযোজন বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
লাংভকুৰ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আৰু জলপ্রপাতৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে এই প্রকল্পটোৱে অঞ্চলটোক এক পর্যটনস্থলী হিচাপেও গঢ়ি তুলিব, য'ত স্থানীয় ৰাইজে হোমষ্টে'কে ধৰি অন্যান্য সুবিধাৰে অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হ'ব পাৰিব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে ঘোষণা কৰে যে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ পূর্বেই জিলাখনত এখন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, এখন পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু এখন কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ প্রতিশ্রুতি পূৰণৰ বাবে চৰকাৰে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিব ।
ইফালে দিনে-নিশাই কাম কৰি নির্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰতে সৈনিক বিদ্যালয়খনৰ নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ কৰিবলৈ তেওঁ লোক নির্মাণ বিভাগক আহ্বান জনায় । এই ঐতিহাসিক আৰু বৃহৎ প্রকল্পটোৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদী আৰু প্রতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিঙক অসমবাসীৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
উল্লেখ্য যে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত অসম বিধান সভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ হাবে তেৰণ, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং, পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ৰাজু তিছ', উপাধ্যক্ষ অভিজিৎ ক্র', সাংসদ অমৰছিং তিছ', বিধায়ক সূর্য ৰংফাৰ আৰু লুনছিং তেৰণ, পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু পাৰিষদীয় সদস্যসকলৰ লগতে প্রশাসনৰ শীর্ষ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে ।