সত্ৰৰ ১৫,২৮৮ বিঘা মাটিত বেদখল: উদাসীন ভকতক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান আৰম্ভ কৰি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

সত্ৰৰ ১৫,২৮৮ বিঘা মাটিত বেদখল: উদাসীন ভকতক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান আৰম্ভ কৰি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
৮৩ বছৰীয়া বুঢ়াভকতে ক'লে- "এয়া সপোনৰো অগোচৰ আছিল "।
Published : January 2, 2026 at 4:55 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ উদাসীন ভকতলৈ এক জানুৱাৰীত মাহেকীয়া ভাট্টা আঁচনি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ঘোষণা অনুসৰি এদিনৰ পিছতেই দুই জানুৱাৰী, শুকুৰবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে ছয় শতাধিক উদাসীন ভকতলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়ালে আৰ্থিক সাহাৰ্য ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় লোকসেৱা ভৱনত এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই তেওঁলোকক চেক প্ৰদান কৰি আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ৷
'উদাসীন ভকতলৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য' আঁচনিৰ অধীনত মাহে ৰাজ্যৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সত্ৰৰ ৬২০ গৰাকী উদাসীন ভকতলৈ এই আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা হ’ব । শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া এই চেক প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, “সত্ৰীযা সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ হ’ল বুঢ়াভকতসকল ৷ উদাসীন ভকতলৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য নৱবৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো দিনতে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা প্ৰথমখন আঁচনি ৰাজ্যৰ সমাজ আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনৰ মেৰুদণ্ডসদৃশ সত্ৰৰ সেৱাত উছৰ্গা কৰিবলৈ পাই ধন্য অনুভৱ কৰিছো । সত্ৰৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে সত্ৰ আয়োগ গঠনৰ পৰা উদাসীন ভকতলৈ আৰ্থিক সাহায্যৰ আঁচনিলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিছো গুৰুজনা প্ৰদত্ত অসম পৰিচায়ক সংস্কৃতিক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ... ৷”
মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লগতে কয়, “লোকসেৱা ভৱনত ৰাজ্যৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সত্ৰৰ ৬২০গৰাকী উদাসীন ভকতলৈ আমি আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰো ৷ সত্ৰ সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ জীৱন সমৰ্পণ কৰা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ উদাসীন ভকতসকলে আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে অৱদানেৰে আমাক ঋণী কৰি আহিছে ৷ এয়া সেই মহৎ অৱদানক স্বীকৃতি তথা তেখেতসকলৰ কল্যাণ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে আমাৰ যৎকিঞ্চিৎ প্ৰয়াস মাথোঁ ৷“
সত্ৰৰ ১৫,২৮৮ বিঘা মাটিত বেদখল:
অসমৰ সত্ৰসমূহৰ সংকটৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই নিজৰ ভাষণত উল্লেখ কৰে যে কেৱল বৰপেটা জিলাতেই ৭০০০ বিঘাৰো বেছি সত্ৰৰ মাটি বেদখলকাৰীৰ কৱলত আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “অসমৰ সত্ৰ সমূহৰ ১৫,২৮৮ বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ কৱলত আছে বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ৷ কেৱল বৰপেটা জিলাতেই ৭১৩২ বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ কৱলত আছে ৷ আমি নিশ্চিতভাৱে এই মাটিসমূহ উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাই আছো আৰু চলাই যাম ৷”
সত্ৰ আয়োগে ৰাজহ আদালতৰ কাম কৰিব :
সত্ৰৰ সংৰক্ষণ আৰু বিত্তীয় সংকট মোচনৰ বাবে গঠন কৰা সত্ৰ আয়োগৰ কাম আৰু ভূমিকাৰ বিষয়ে সদৰী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “আজি অসমৰ সত্ৰসমূহ আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । তাৰ বাবে আমি অসম সত্ৰ আয়োগ গঠন কৰি আহিছো । সত্ৰ আয়োগৰ হাতত বিত্তীয় অধিকাৰ থাকিব ৷ প্ৰয়োজনত সত্ৰসমূহলৈ বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰো অধিকাৰ তেওঁলোকৰ থাকিব ৷ সত্ৰ আয়োগে ৰাজহ আদালতৰ কাম কৰিব । যদি কোনোবা সত্ৰৰ মাটি দখল কৰিছে তেন্তে সত্ৰ আয়োগত অভিযোগ দিয়াৰ লগে লগে আয়োগে উচ্ছেদৰ অনুমতি দিব পাৰিব । অৰ্থাৎ সংৰক্ষণ আৰু সত্ৰ সমূহক বিত্তীয় ক্ষমতা এই দুয়োটা দিশতে সত্ৰ আয়োগে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।”
৮৩ বছৰীয়া বুঢ়াভকতৰ আশা :
আনহাতে এই অনুষ্ঠানত চেক গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আৱেগিক হৈ পৰে যোৰহাটৰ ৮৩ বছৰীয়া সোণাৰাম শৰ্মা নামৰ বুঢ়াভকতগৰাকী । বুঢ়াভকতগৰাকীয়ে কয়, “মোৰ ৮৩ বছৰ হৈছে ৷ মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে কেতিয়াবা এই উপেক্ষিত ভকত সকলে আৰ্থিক সাহাৰ্য পাবনে ? এয়া সপোনৰো অগোচৰ আছিল । যুগ যুগ বাগৰি গ’ল সত্ৰবোৰ জহিখহি গ’ল । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সত্ৰ আয়োগ গঠন কৰিলে । আয়োগে বহু বেদখল হোৱা ভূমি উদ্ধাৰৰ বাবে আগবাঢ়িলে ৷ সত্ৰক পুনৰ ঠন ধৰি উঠাত সাৰ পানী যোগালে । ”