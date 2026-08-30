এশ দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ৬৭৫০ কোটি টকাৰ ঋণ: পহিলা ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ কোটি টকাৰ ঋণ
আকৌ ঋণ লোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ । ১ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ কিমান টকাৰ ঋণ ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে ?
Published : August 30, 2026 at 2:56 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত এশ দিন পাৰ কৰি সাতবাৰকৈ ঋণ ল'লে । বিগত এশ দিনত চৰকাৰখনে ৬৭৫০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'লে । অহা পহিলা ছেপ্টেম্বৰত চৰকাৰখনে পুনৰ এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলৈ সাজু হৈছে । অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে চাৰি মাহত লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে ৭৭৫০ কোটি টকা । বিগত ১০০ দিনৰ উন্নয়নৰ জয়গান গোৱা চৰকাৰখনে ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একপ্ৰকাৰ অভিলেখ গঢ়িছে ।
দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শাসনত বহা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কোন মাহত কিমান ঋণ ল’লে:
- ১২ মে’ত এহাজাৰ কোটি টকা
- ২৬ মে’ত ৭৫০ কোটি টকা
- ১৬ জুনত এহাজাৰ কোটি টকা
- ৩০ জুনত এহাজাৰ কোটি টকা
- ২১ জুলাইত এহাজাৰ কোটি টকা
- ৪ আগষ্টত এহাজাৰ কোটি টকা
- ১৮ আগষ্টত এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে
অহা ১ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ এক হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে । মুকলি বজাৰৰ পৰা ৭.৬২ শতাংশ সুদত এই ঋণ ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে । যোৱা ১৮ আগষ্টতো ৰাজ্য চৰকাৰে একেই প্ৰক্ৰিয়াৰে এক হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল ।
উল্লেখ্য যে ১২ মে'ৰ শপত গ্ৰহণৰ দিনটোৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ হ'বগৈ ৭,৭৫০ কোটি টকা । লক্ষ্যণীয় বিষয় যে বিধানসভাত ৰাজ্য চৰকাৰে দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি ২০১৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে ৰাজ্যখনৰ ৰাজহুৱা ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে ১,৭২ লাখ টকাৰো অধিক ।
ইয়াৰে ১.৩০ লাখ টকাই উচ্চ সুদৰ হাৰত মুকলি বজাৰৰ পৰা ঋণ ল'বলগীয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে । ইফালে ৰাজ্যসভাত শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি মাৰ্চৰ শেষলৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ ২,১৬,৬০৮ কোটি টকা ।
উল্লেখ্য যে প্ৰলয়ংকাৰী বানে উজনি অসম তচনচ কৰি নিয়াৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এছডিআৰএফ শিতানত অসমৰ বাবে ধাৰ্য কৰা ৮৪৩ কোটি টকাৰ মাত্ৰ ৩৭৯.৩৫ কোটি টকাহে মুকলি কৰি দিছে । ইফালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষ পুঁজি বা এনডিআৰএফৰ শিতানত ফুটা কড়ি এটাও দিয়া নাই ।
ইফালে চৰকাৰখনৰ ঋণৰ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ ১০০ দিন পাৰ হ’ল । কিন্তু যোৱা ১০০ দিনে যেন কেৱল ঋণৰ বোজাৰেহে মাইলৰ খুঁটি পুতিছে । বিগত চাৰিমাহত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে লোৱা ঋণৰ হিচাপ এন ধৰণৰ,১২ মে’ত ১,০০০ কোটি, ২৬ মে’ত ৭৫০ কোটি, ১৬ জুনত ১,০০০ কোটি, ৩০ জুনত ১,০০০ কোটি, ২১ জুলাইত ১,০০০ কোটি, ৪ আগষ্টত ১,০০০ কোটি আৰু ১৮ আগষ্টত ১,০০০ কোটি টকা ।
গগৈয়ে কয়,"অহা ১ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ ১,০০০ কোটি টকাৰ ঋণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । অৰ্থাৎ মাত্ৰ চাৰিমাহৰ ভিতৰতে চৰকাৰে ল'বলগীয়া হৈছে ৭৭৫০ কোটি টকাৰ ঋণ । যেন ঋণৰ গংগাহে বৈছে । পূৰ্বৰ দৰে ১ ছেপ্টেম্বৰত ল’বলগীয়া ১০০০ কোটি টকাৰ বছৰি ৭.৫৬ শতাংশ পৰ্যন্ত সুদৰ বোজা পুনৰ অসমবাসীয়েই বহন কৰিব লাগিব ।"
সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে পুনৰ কয়,"প্ৰশ্ন হয় চৰকাৰে ঋণ লৈ অসমবাসীৰ মূৰত জনমূৰি ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি বৃহৎ ঋণৰ বোজা জাপি দিয়াৰ বাদে কৰিছে কি? সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ জনমূৰি ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ হ'বগৈ প্ৰায় ৬৩,৬৩৬ টকা । এইয়াই নেকি ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নমুনা? এইয়াই নেকি A for Assam বুলি কোৱা ৰাজ্যখনৰ বিত্তীয় পৰিস্থিতিৰ নিৰ্মম বাস্তৱ?"