অৰুণাচলৰ চাহপাত অসমত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিব নোৱাৰো : মুখ্যমন্ত্ৰী
ডুমডুমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মুঠ ১৩,৮২২ গৰাকী হিতাধিকাৰীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেক প্ৰদান ।
Published : October 31, 2025 at 7:02 PM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্গত ৰূপাই হাইস্কুল খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 'মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনি' ৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত শুকুৰবাৰে ১০ হাজাৰ টকাৰ চেক বিতৰণ কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমে ডুমডুমাত উপস্থিত হৈ ডুমডুমা সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে আয়োজন কৰা একতাৰ দৌৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পাছতেই ৰূপাই হাইস্কুল খেলপথাৰত ভাৰ্চুৱেলী ডুমডুমাত সমষ্টিৰ ৮ টাকৈ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । লগতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে ভালপোৱা এটি নাহৰ গছৰ পুলিও ৰোপণ কৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ৰূপাই হাইস্কুল খেলপথাৰত আয়োজন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীক চেক বিতৰণ কৰে । ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১৪ টা গাঁও পঞ্চায়তৰ ৭৬ গ্ৰাম্য সংগঠনৰ ১,২৬৮ টা আত্মসহায়ক গোটৰ মুঠ ১৩,৮২২ গৰাকী হিতাধিকাৰীক চেক প্ৰদান কৰা হয় ।
পাচত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, “আজি ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ ১৩ হাজাৰতকৈও অধিক মহিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণ কৰিলো আৰু ডুমডুমা সমষ্টিৰ প্ৰায় ২০০ কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰো । তিনিচুকীয়াৰ কেবিনেটত লোৱা কেইবাটাও সিদ্ধান্ত আমি কাৰ্যকৰী কৰো। এই গোটেইকেইটা প্ৰকল্পই ডুমডুমাক এক নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ যাব । বিশেষকৈ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত ডুমডুমা চহৰত আৰু ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ত দুখনকৈ ষ্টুডিয়াম হ’ব । এ টি ৰোডটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হ’ব, ডুমডুমা চহৰ আৰু গাঁৱত কেইবাটাও বান প্ৰতিৰোধৰ কাম আৰম্ভ হ’ব । মই ভাবো ই ডুমডুমা সমষ্টিত এক বিশাল পৰিৱৰ্তন আনিব ।”
চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ চাহপাত অসমত প্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ মন্তব্য় :
ইফালে, চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেঁচা চাহপাত অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত অসমৰ চাহৰ উচিত মূল্য লাভ নকৰাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাহপাত অসমত প্ৰৱেশ কৰাত আমি বাধা দিব নোৱাৰো, যেনেকৈ অসমৰ বস্তু এটাও আমি অৰুণাচললৈ প্ৰেৰণ কৰাত বাধা দিব নোৱাৰো । তাৰ বিপৰীতে অসমৰ বহু মানুহ গৈ অৰুণাচলত গৈ চাহ বাগান কৰাৰ লগতে কামত নিয়োজিত হৈ আছে । গতিকে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব কেনেকৈ অসমতেই কিবা এটা কৰিব পাৰো; কিন্তু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে উচিত মূল্য লাভ কৰাৰ সন্দৰ্ভত আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰো টি ব'ৰ্ডৰ লগত কথা পাতি কিবা এটা কৰিব লাগিব ।”