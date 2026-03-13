পৱন খেড়াই অসমৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলঃ মুখ্য়মন্ত্ৰী শৰ্মা

পৱন খেড়াই অসমৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলঃ মুখ্য়মন্ত্ৰী শৰ্মা
সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত দিয়া ভিদিঅ'ত মুখ্য়মন্ত্ৰী শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ আনিছে, নিৰ্বাচনৰ পাছত এই সন্দৰ্ভত ব্য়ৱস্থা লোৱাৰ কথা উল্লেখ শৰ্মাৰ ৷
Published : March 13, 2026 at 12:07 PM IST
হায়দৰাবাদঃ অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত জ্য়েষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে এক বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছিল ৷ ৰাজ্য়ৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে অসমৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনটোৰ ফলাফলক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই একাধিক উগ্ৰপন্থী গোটৰ সৈতে যোগাযোগৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷
জ্য়েষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ আনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে এই সন্দৰ্ভত একাধিক গোচৰ ৰজু হৈছে আৰু অনুসন্ধান অব্য়াহত আছে ৷
कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता (जो वर्षों से राज्यसभा सीट की तपस्या में लगे हैं) असम में कुछ अलगाववादी संगठनों से संपर्क कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं! मामले की जाँच जारी है। pic.twitter.com/vkcyYKz7sO— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 12, 2026
উল্লেখ্য় যে বিগত বুধবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছিল যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ এসপ্তাহৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জে'লত থাকিব লাগিব ।
পৱন খেড়াৰ সেই বিতৰ্কিত মন্তব্য প্ৰত্যুত্তৰ দি বৃহস্পতিবাৰে মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে অসমত পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে ৩-৪ টা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰু তদন্ত চলি আছে । তেনেহ'লে কাৰাগাৰত কোন থাকিব ? মই ভাবো পৱন খেড়াৰ অন্তিম ঠিকনা হ'ব অসমৰ জে'ল ।"
জ্য়েষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে অনা অভিযোগ সন্দৰ্ভত অৱশ্য়ে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই কোনো মন্তব্য় কৰা নাই, আৰু এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ পৰাও বাতিৰ লিখাৰ সময়লৈ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱা হোৱা নাই ৷
আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে অন্তিমটো নিযুক্তি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে । গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৫,৬৯০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে । এই চৰকাৰী চাকৰিসমূহ মূলতঃ শক্তি আৰু শিক্ষা বিভাগত দিয়া হৈছে । নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিগত ৫ বছৰত মুঠ ১,৬৪,৩৫৯ গৰাকী যুৱক-যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে এই নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "এইটো পুনৰ এক স্বচ্ছ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া । বিগত ৫ বছৰত মই অসমৰ ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু যোগ্য প্ৰাৰ্থীক নিয়োগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ । অসমৰ পূৰ্বৰ কোনো এখন চৰকাৰে ইমান বৃহৎ সংখ্যক নিয়োগ আগবঢ়াব পৰা নাছিল । পূৰ্বে চৰকাৰসমূহে ২০ হাজাৰৰ পৰা ৫০ হাজাৰমান চাকৰি প্ৰদান কৰিব পাৰিছিল । আমি ১ লাখ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া সেই সংখ্যা অতিক্ৰম কৰি ১ লাখ ৬৪ হাজাৰৰো অধিক চাকৰি প্ৰদান কৰা হৈছে ।"
