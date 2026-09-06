ETV Bharat / state

উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে গণতন্ত্ৰ, সামাজিক দায়িত্বৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নাগৰিক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব : চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ

গীতানগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপনৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি, ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ অংশ হোৱাৰ আহ্বান ৷

CM Dr. Sarma attends Golden Jubilee Celebrations of Geetanagar College along with Vice-President and Governor
গীতানগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপনৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি, ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (PRO Assam CM)
author img

By PTI

Published : September 6, 2026 at 6:58 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: তিনিদিনীয়া উত্তৰ-পূব ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ দেওবাৰে পুৱা গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে গীতানগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপনৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ নিজৰ ভাষণত তেওঁ কয় যে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেৱল কেৰিয়াৰৰ বাবে সাজু কৰাতকৈ সমাজ আৰু গণতন্ত্ৰলৈ অৰ্থপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াবলৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ।

ৰাধাকৃষ্ণণে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু সৰ্বাংগীন বিকাশৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভূমিকাক আলোকপাত কৰে । পূৰ্বতে কন্যা মহাবিদ্যালয় নামেৰে পৰিচিত গীতানগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ নতুন শৈক্ষিক ভৱনটোও উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাৰ্চুৱেলী উদ্বোধন কৰে ।

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰ অসম ভ্ৰমণলৈ অহা ৰাধাকৃষ্ণণে কয় যে উন্নত ভাৰত গঢ়াৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাহকৰ ভিতৰত অন্যতম, কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় কৰ্মশক্তি সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় ।

তেওঁ কয় যে উচ্চ শিক্ষাই কেৱল কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি নহয়, গণতন্ত্ৰ, সাংবিধানিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু জাতি গঠনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নাগৰিকক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব । উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ সফলতা তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সফলতাত প্ৰতিফলিত হয় । গুণগত পাঠদানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উৎকৃষ্টতা নিশ্চিত কৰিব পাৰে, আনহাতে আন্তঃগাঁথনিয়ে কেৱল সা-সুবিধাহে গঢ়ি তুলিব পাৰে ।

তেওঁ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ড্ৰাগছৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আৰু বন্ধু-বান্ধৱীকো একে কামৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ৰাধাকৃষ্ণণে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কেতবোৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

তেওঁ কয় যে দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলক সৰ্বোচ্চ শক্তি আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটেল প্ৰযুক্তি, জৈৱ প্ৰযুক্তি, মহাকাশ গৱেষণা আৰু উদ্যোগীকৰণৰ দৰে ক্ষেত্ৰত উদয় হোৱা সুযোগসমূহে এখন উন্নত ভাৰত গঢ়ি তোলাত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব পাৰে ।

আনহাতে, ৰাজ্যৰ মহিলা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গীতানগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অগ্ৰণী অৱদানকো তেওঁ প্ৰশংসা কৰে । ‘‘গীতানগৰ মহাবিদ্যালয়ে নিজৰ অতীতৰ সাফল্যৰ বাবে গৌৰৱ কৰিব লাগে, লগতে ভৱিষ্যতে উচ্চাকাংক্ষা আৰু লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ আৰু সাধন কৰিব লাগে ।’’ তেওঁ কয় ৷

ৰাধাকৃষ্ণণে কয় যে উন্নত ভাৰতৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৃষ্টিভংগীত উত্তৰ-পূবক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে । ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ-পূবৰ বাবে ‘এক্ট ইষ্ট পলিচি’ আৰু ‘অষ্টলক্ষ্মী’ ধাৰণাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে তেওঁ অঞ্চলটোৰ উন্নয়নক কেনেদৰে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে ।’’ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয় ৷

আন প্ৰধানমন্ত্ৰীতকৈ মোদীয়ে অঞ্চলটো অধিক ভ্ৰমণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি ৰাধাকৃষ্ণণে কয় যে এই ভ্ৰমণ উত্তৰ-পূব আৰু ইয়াৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি তেওঁৰ আগ্ৰহৰ সাক্ষ্য । অসমৰ চহকী সংস্কৃতি, ইতিহাস আৰু উত্তৰাধিকাৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখন প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰেও সমৃদ্ধ আৰু চাহৰ বাবে বিশ্বজুৰি বিশেষভাৱে বিখ্যাত ।

‘‘মই যেতিয়াই মোৰ অফিচৰ চেম্বাৰত থাকোঁ, নিজৰ বাবে অসম চাহ বিচাৰোঁ । মই মোৰ অতিথিসকলকো অসমৰ চাহ পৰিবেশন কৰোঁ ।’’ ৰাধাকৃষ্ণণে কয় ৷ যোৱা কিছু বছৰত বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধীনত স্বাস্থ্যসেৱা, শিক্ষা, অৰ্থনীতিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনে যি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তাকো প্ৰশংসা কৰে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ।

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক বুজাই দিছিল যে তেওঁ দুৰ্যোগ সাহায্য আৰু প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতি কিমান গভীৰভাৱে চিন্তিত । এইবোৰৰ সমাধানৰ বাবে তেওঁৰ পৰিকল্পনা আছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ সেইবোৰ সফলতাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যাব ।’’

  • ধ্বংসমুখী কাম-কাজ আৰু নৈৰাজ্যবাদ আমাৰ আদর্শ হ'ব নোৱাৰে : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

প্ৰতিষ্ঠাৰ সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে গীতানগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষার্থী তথা কৰ্মচাৰীলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰথমগৰাকী অধ্যক্ষা তথা পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক ইন্দিৰা মিৰি, পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি খনীন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু প্ৰথমগৰাকী সম্পাদিকা তথা সাহিত্য অকাডেমি বঁটা বিজয়ী শুচিব্ৰতা ৰায়চৌধুৰীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে ।

তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় সনাতন সভ্যতাত যুগে যুগে নাৰী পূজিত আৰু বন্দিত হৈ আহিছে । নাৰী সমাজক শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰি অধিক সৱল আৰু শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ১৯৭৭ চনত কন্যা মহাবিদ্যালয় নামেৰে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ জন্ম হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত গীতানগৰ মহাবিদ্যালয় নাম লোৱা এই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠাপনখনে গৌৰৱোজ্জ্বল অর্ধশতিকা অতিক্ৰম কৰি ৰাজ্যৰ শিক্ষাক্ষেত্ৰত নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ।

অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে যে সম্প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষ এক ঐতিহাসিক ৰূপান্তৰৰ মাজেৰে গতি কৰিছে । এই পৰিৱৰ্তনৰ ৰূপকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত বিকশিত ভাৰতৰ এক দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰিছে ।

তেওঁ কয় যে নৱ-প্ৰজন্ম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিকশিত ভাৰতৰ স্বপ্ন পূৰণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ । এনে সন্ধিক্ষণত শিক্ষার্থীসমাজৰ ভূমিকা অতিশয় গুৰুত্বপূর্ণ । ড৹ শৰ্মাই মন্তব্য কৰে যে আজিৰ পৃথিৱীত প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত বিকাশে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃতিও সলনি কৰিছে । সেয়ে সাম্প্ৰতিক সময়ত কেৱল শৈক্ষিক জ্ঞানেই যথেষ্ট নহয় । জ্ঞানৰ সৈতে ব্যৱহাৰিক দক্ষতা, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা আৰু উদ্ভাৱনী ক্ষমতাৰ সমন্বয় সাধন কৰাটোও আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত অত্যাৱশ্যকীয় ।

অসমত উত্তৰ-পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰ, দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন আৰু পলিটেকনিক তথা আইটিআইসমূহৰ আধুনিকীকৰণৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে যুৱ সমাজৰ বাবে নতুন সুযোগ সষ্টি কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ ৰাজ্যৰ যুৱ-প্ৰজন্মক এই সুযোগসমূহ গ্ৰহণ কৰি নিজকে দক্ষ আৰু সামর্থবান কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে কয় যে মহাবিদ্যালয়সমূহত বিদ্যায়তনিক শিক্ষাৰ লগতে ষ্টার্ট-আপ আৰু উদ্যমিতাৰ এক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজন ।

এই দিশত ৰাজ্য চৰকাৰে কিছুদিন পূৰ্বে উদ্ভাৱন, ইনকিউৱেচন আৰু ষ্টার্ট-আপ বিভাগ নামেৰে এটা বিভাগ গঠন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে অসমৰ যুৱক-যুৱতীৰ শৈক্ষিক দক্ষতাই শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে । বিশেষকৈ জাপানৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰই অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলক দেশখনৰ বিকাশৰ সহভাগী কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

অসমৰ নৱ-প্ৰজন্মক বিদেশী ভাষাৰ জ্ঞান প্ৰদানত সহায়ক হোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে 'চিএম- ফ্লাইট' শীর্ষক পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰাৰ কথাও তেওঁ ভাষণত প্ৰকাশ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, ৫ জি, বীগ ডাটা, ৰ'বটিছ, ইণ্টাৰনেট অব্ থীংছ, কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং, জিঅ'নমিক্‌ছ আৰু থ্ৰীডি প্ৰিণ্টিঙৰ দৰে যিসমূহ নতুন প্ৰযুক্তিয়ে মানুহৰ জীৱন আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাবলৈ ধৰিছে তেনে প্ৰযুক্তিৰ সৈতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰিচিত কৰোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে যে শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য কেৱল জ্ঞানৰ প্ৰদান কৰাই নহয়; জ্ঞানৰ সৈতে প্ৰজ্ঞা আৰু সু-চৰিত্ৰ গঢ়ি তোলাও শিক্ষাৰ অন্যতম লক্ষ্য । ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি ভক্তি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হোৱা উচিত । তেওঁ কয় যে ৰাষ্ট্ৰৰ সম্পদ ধ্বংস কৰাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশত কেনেদৰে অৰিহণা যোগাব পৰা যায়, নিজ বুদ্ধিমত্তাৰে যাতে নতুন সম্পদ গঢ়ি তুলিব পাৰি তাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিৰলস প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব ।

ড৹ শর্মাই কয়, ‘‘ধ্বংসমুখী কাম-কাজ আৰু নৈৰাজ্যবাদ আমাৰ আদর্শ হ'ব নোৱাৰে । আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগিব সৃষ্টি । সৃষ্টিৰ সমান আনন্দ আন ক'তো বিচাৰি পাব নোৱাৰি । ধ্বংসই মানুহক সাময়িকভাৱে তৃপ্তি দিয়ে । ইয়াৰ বিপৰীতে সৃষ্টি কৰাৰ আনন্দ হ'ল জীৱনজোৰা ।’’

লগতে পঢ়ক: তিনিদিনীয়া উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আদৰণি

TAGGED:

চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ
গীতানগৰ মহাবিদ্যালয়
উন্নত ভাৰত গঢ়া
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
CP RADHAKRISHNAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.