অসহায় কৃষক : বানত বুৰিল কামপুৰ-ডবকা ৰাজহচক্ৰৰ বৃহৎ কৃষিভূমি

অসহায় কৃষক : বানত বুৰিল কামপুৰ-ডবকা ৰাজহচক্ৰৰ বৃহৎ কৃষিভূমি
শাওনতো কৃষকে পথাৰত ৰুব পৰা নাই কঠীয়া । ৰাজ্য়ত বানত ১৬,৯৫১.৭৬ হেক্টৰ শস্য নষ্ট ।
Published : August 9, 2026 at 2:46 PM IST
বঢ়মপুৰ : শাওনৰ বানে কৃষকৰ সপোন তচনচ কৰিলে । সেয়েহে এইবাৰ কৃষকসকল চিন্তাত পৰিছে । এতিয়া কঠীয়া সিচি ৰুবলৈও সময়ো নাই । এটাৰ পিচত আন এটা বানে কৃষকক অসহায় কৰি তুলিছে ।
চৰকাৰী তথ্য় অনুসৰিয়ে এইবাৰ বানত ৰাজ্য়ৰ ১ লাখ ৬০ হাজাৰ ৬০০ৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাত অসহায় হৈ পৰিছে জনতা । প্ৰতিবেদন অনুসৰি বানত ১৬,৯৫১.৭৬ হেক্টৰ শস্য নষ্ট হৈছে ৷ ইফালে, ৩৫,০২৫ টা পশুধন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ৮,৫২৯ টা পশুধনৰ বানৰ পানীয়ে উটুৱাই নিয়াত হাহাকাৰ লাগিছে কৃষকৰ ।
ৰাজ্য়ৰ শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, হোজাই, শোণিতপুৰ, ধেমাজি, দৰং, বিশ্বনাথ, কামৰূপ (মেট্ৰ’), লখিমপুৰ, ওদালগুৰি, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ লগতে নগাঁৱৰ কামপুৰতো বানে কৃষকৰ সপোন ভাঙিছে । শাওনতো কৃষকে পথাৰত কঠীয়া ৰুব পৰা নাই । এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে কামপুৰত পুনৰ বাঢ়িছে নিশাৰী নৈ ।
বানত বুৰিল কামপুৰ, ডবকা ৰাজহচক্ৰৰ বৃহৎ কৃষিভূমি :
বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কামপুৰ আৰু কঠীয়াতলীৰ এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ কৃষকক বিপদে নেৰা হৈছে । এইসকল কৃষক জেঠ-আহাৰত তীব্ৰ খৰাঙত জুৰুলা হৈছিল যাৰ কাৰণে কৃষকে কঠীয়াকে পাৰিব নোৱাৰিলে । শাওনত দুদিন ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিয়াৰ পিছত যোৱা ২০ জুলাইৰ পৰা বানপানী আৰম্ভ হ'ল । এই বানত কৃষকে যি দুই এবিঘা মাটি ৰোপণ কৰিছিল অথবা বাওঁ পেলাইছিল; কঠীয়া সিঁচিছিল সেয়া সম্পূৰ্ণভাৱে নষ্ট হয়; কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ পানী নুশুকাওতেই পুনৰ নিশাৰীৰ বাঢ়নী পানীৰে ওপচি পৰিল নগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ কামপুৰ,ডৱকা ৰাজহচক্ৰৰ বৃহৎ কৃষি ভূমি ।
১৮ খন ৰাজহ গাঁৱৰ কৃষক ক্ষতিগ্ৰস্ত :
কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ কঠীয়াতলী আৰু কামপুৰ মৌজাৰ প্ৰায় ১৮ খন ৰাজহ গাঁৱৰ কৃষক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । প্ৰায় সাত শতাধিক কৃষক পৰিয়ালৰ ৩ হেজাৰ হেক্টৰ কৃষিভৃমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত গাঁওকেইখন হৈছে- পশ্চিম নামবৰ লালুংগাঁও,পশ্চিম কঠীয়াতলী,সৰুপথাৰ, মিকিৰগাঁও, গৰুবন্ধা,তেতেলীসৰা,পূৱখালৈভঙা,পশ্চিম খালৈ ভঙা,তেঁতেলীসৰা গ্ৰাণ্ট,বামুনীজান,কছাৰিখন্দা ,ভলুকাগুৰী, দেউৰীগাওঁ , কেকুৰীবাৰী , কলাইখোৱা,দৰঙীগাঁও,দেউৰীপথাৰ আৰু মেধিভকত গাঁও ।
পথাৰত বাওঁধান, ৰোৱা, কঠীয়া নষ্ট হোৱাত কৃষকে মূৰে কঁপালে হাত দিছে । শাওন মাহ যাও যাও অৱস্থাত কামপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ কামপুৰ-কঠীয়াতলী মৌজাৰ কৃষকসকলে আগন্তুক সময়ত নিজৰ পেটৰ ভাতমুঠি যোগাৰ কৰাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে । সেয়ে কৃষকসকলে চৰকাৰক তৎকালে ইয়াৰ এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত কামপুৰৰ পটিয়াপাম গাঁৱৰ কৃষক দুলাল বৰাই কয়,"বাওঁধান গ'ল,পয়া গ'ল, কঠীয়া পেলালো আৰু কঠীয়াও গ'ল । জীৱ-জন্তুৰ অসুবিধা হৈছে, মানুহৰ অসুবিধাৰ কথাটো ক'বই নালাগে । এতিয়া শাওঁন মাহ গ'ল, ভাদ মাহ পাবহি হ'ল;কঠীয়াৰ অভাৱত এতিয়া আমি খেতি কৰিব নোৱাৰিম ।"
এতিয়া গৰু-গাই কেনেদৰে আছে বুলি সোধাত তেওঁ কয়,"গৰু-গাইক খেৰ কেইডালমান দিও, সেয়াও শেষ হ'ল । উপাই নাপাই পানীতে গছপাত কাটি খুৱাই আছো । চৰকাৰে এবাৰ দানাকেইটামান দিলে যদিও সেয়াও শেষেই হ'ল । মই অকলে খেতি কৰিছিলো ১৬ বিঘা আৰু দুজনে মিলি ১০ বিঘা মাটিত খেতি কৰিছিলো । সকলোবোৰ শেষ হৈ গ'ল । "
কৃষকৰ হতাশা :
বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰে ভেলেউগুৰী পঞ্চায়তৰ পটিয়াপাম গাঁৱৰ এঘৰ লোকৰ মাটি আধি লৈ খেতি কৰা কৃষক তলা গোৱালাই কয়, "পানী বাঢ়িল, ইফালেও নহ'ল, সিফালেও নহ'ল এতিয়া কি যে হ'ব । পানী আহি আছে,গৈ আছে,সোমাই আছে । কঠীয়া কেইডালত পানী সোমাই নষ্ট হৈছে । বাওঁ পেলাইছিলো, ওখ হৈছিলে যদিও নষ্ট হ'ল । পানী বাঢ়ি আছে ;সোমাই আছে । এইবাৰ খেতি কি হয় ঠিক নাই । ভাদ মাহ সোমালেই কি কৰিম । ৰুম বুলি ভাবিছিলো । কঠীয়াকেইডাল অলপ ওলাইছিলহে, পানী আকৌ পালেহি । সৰু সৰু ল'ৰা -ছোৱালী আছে, খেতি নকৰিলে আমি চলিব নোৱাৰো । খেতিৰ ভৰষাত আমি চলি থাকো । চাউলৰ যিহে দাম কিনি খাবই নোৱাৰি । চাউলৰ দাম ৪০-৫০ টকা,শাক-পাচলিৰ দাম ৫০/৬০ টকা হৈছে । কেনেদৰে পৰায়াল চলাম ভাবি পোৱা নাই । "