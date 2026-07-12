ETV Bharat / state

বিশেষজ্ঞৰ বৈজ্ঞানিক পৰামৰ্শ মানি বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ নকৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ

অসমৰ বান-গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা কৰাৰ দাবী আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ৷ বিশেষজ্ঞৰ বৈজ্ঞানিক পৰামৰ্শ মানি বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ নকৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান ভট্টাচাৰ্যৰ৷

Samujjal Kumar Bhattacharya
আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 8:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী পুনৰবাৰে উল্লেখ কৰিছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই । আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে কয় যে যদি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদক ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি, তেন্তে এই অঞ্চলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাকো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগে ।

অসমৰ বান-গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে । জোনাই সম জিলাৰ মূৰ্কংচেলেক মিচিং কৃষ্টি ভৱনত অনুষ্ঠিত ১৭তম টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাং (TMPK)ৰ সাধাৰণ অধিৱেশনত শনিবাৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসমৰ বান-গৰাখহনীয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷

আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য (ETV Bharat)

একেদৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ বিষয়তো সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই স্পষ্ট মত প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে আইআইটি গুৱাহাটী, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য বিশেষজ্ঞসকলে বৃহৎ নদীবান্ধ সম্পৰ্কে বৈজ্ঞানিকভাৱে মতামত আৰু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । সেয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰামৰ্শক সন্মান জনাই সেই অনুসৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।

তেওঁ কয়, "আছু বা চৰকাৰ কোনোৱেই বিশেষজ্ঞ নহয় । সেয়ে বিশেষজ্ঞসকলৰ বৈজ্ঞানিক মতামতক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত । বিশেষকৈ বৃহৎ নদীবান্ধৰ নিম্নভাগত বসবাস কৰা লোকসকলৰ জীৱন, সম্পত্তি আৰু জীৱিকাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটো চৰকাৰৰ প্ৰধান দায়িত্ব হোৱা উচিত ।"

সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই স্পষ্টকৈ কয়, "বিশেষজ্ঞসকলৰ বৈজ্ঞানিক পৰামৰ্শ অনুসৰি বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰা উচিত নহয় । সেইবাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতামতক সন্মান জনাই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।" তেওঁ লগতে অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বান-গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰি স্থায়ী সমাধানৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ৷

লগতে পঢ়ক : বানে ভাঙিলে আহাৰৰ সপোন : জোনাইৰ কৃষকৰ চকুত অনিশ্চয়তাৰ ছবি

অৰুণাচলত বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰতিনিধি দলৰ

মধুপুৰ অৰুণ চাপৰিত হাহাকাৰ, আশ্ৰয় শিবিৰত মাথোঁ বানাক্ৰান্তৰ হুমুনিয়াহ

TAGGED:

আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা
সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য
অসমৰ বান গৰাখহনীয়া
ইটিভি ভাৰত অসম
SAMUJJAL KUMAR BHATTACHARYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.