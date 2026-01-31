বন্ধ চানমাৰিৰ উৰণসেতু : বিকল্প পথৰ নিৰ্দেশনা যানবাহন আৰক্ষীৰ, ব্যাপক যানজঁট
দীঘলীপুখুৰীৰ পৰা বামুণীমৈদামৰ এফ চি আইৰ হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণসেতুৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চানমাৰিৰ উৰণসেতু ।
গুৱাহাটী: উৰণসেতু নিৰ্মাণক লৈ মহানগৰবাসীৰ দুৰ্ভোগ । সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চানমাৰিৰ উৰণসেতুৰ যাতায়াত । ইয়াৰ বিপৰীতে বিকল্প পথৰ নিৰ্দেশনা দিছে মহানগৰ প্ৰশাসনে ।
কিন্তু বিকল্প পথ সন্দৰ্ভত অৱগত নোহোৱাত শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভূগিবলগীয়া হয় । ইফালে মহানগৰীত অভাৱনীয় যান-জঁটৰো সৃষ্টি হয় । দীঘলীপুখুৰীৰ পৰা বামুণীমৈদামৰ এফ চি আইৰ হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণসেতুৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চানমাৰিৰ উৰণসেতু ।
পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নহা পৰ্যন্ত কোনো বাহনে চলাচল কৰিব নোৱাৰিব চানমাৰি উৰণসেতুৰ ওপৰৰে । নুনমাটি-দীঘলীপুখুৰী উৰণসেতু সংযোগৰ বাবেই গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্ত । ইতিমধ্যে যান-বাহনসমূহৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে নতুন পথ নিৰ্দেশনা । আজিৰে পৰা নতুন নিৰ্দেশনাৰে চলাচল কৰিবলগীয়া হৈছে সকলো যান-বাহনে ।
মহানগৰ যানবাহন আৰক্ষীৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্তই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি জি এন বি ৰোড উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলি আছে আৰু এই নতুন উৰণসেতুখন চানমাৰি উৰণসেতুৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ'ব । সংযোগস্থল উন্নয়ন আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত শুকুৰবাৰৰ পৰা নির্মাণকার্য সমাপ্ত নোহোৱালৈকে চানমাৰি উৰণসেতুত সকলো প্ৰকাৰৰ যান-বাহনৰ চলাচল সম্পূর্ণৰূপে নিষিদ্ধ থাকিব ।
এই সময়চোৱাত যাত্ৰীসকলক উক্ত পথ এৰাই চলি বিকল্প পথ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । যাতে যান-জঁট নোহোৱাকৈ সুৰক্ষিতভাৱে চলাচল নিশ্চিত কৰিব পাৰিব ।
বিকল্প পথসমূহ
জু-ৰোড দিশৰ পৰা অহা যানবাহনৰ বাবে
- অপূর্ব সিনহা পথ বা ৰাজগড় ৰোডেৰে আগবাঢ়িব লাগিব ।
- ৰাজগড় ৰোডৰ পৰা দক্ষিণ শৰণীয়া পথ, জি এছ ৰোড, ডাঃ বি বৰুৱা ৰোড, জি এন বি ৰোড ব্যবহাৰ কৰিব পাৰিব ।
চানমাৰি দিশৰ পৰা অহা যানবাহনৰ বাবে
- এম আৰ ডি ৰোডেৰে বামুণীমৈদাম অভিমুখে আগবাঢ়িব ।
- এম আৰ ডি ৰোডৰ পৰা হাতীগড় চাৰিআলি(ৰে’লৱে কলনী ৰোড) বা নুনমাটি মঠঘৰীয়া পথ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।
যাত্ৰী আৰু পণ্যবাহী বাহনৰ বাবে বিকল্প পথ
- আদাবাৰী দিশৰ পৰা জি এন বি আৰু এম আৰ ডি ৰোডেৰে অহা চিটি বাছ আৰু ই ভি বাছসমূহ পাথৰকুঁৱেৰী ৰাউণ্ডলৈ যাব ।
- গণেশগুৰি দিশৰ পৰা অহা বাছসমূহ জু-ৰোড তিনিআলিলৈ গৈ এম টি ৰোডৰে মঠঘৰীয়া হৈ আদাবাৰীলৈ আগবাঢ়িব ।
- নুনমাটি দিশৰ পৰা চলা মেট' শ্বেয়াৰ টেক্সি(মেজিক) চানমাৰি আৰক্ষী পইণ্টলৈকে আহি এম আৰ ডি ৰোডত ইউ-টাৰ্ণ লৈ নুনমাটি অভিমুখে উভতি যাব আৰু এই সময়চোৱাত শ্বাটল সেৱাৰূপে চলিব ।
তদুপৰি সকলো চিটি বাছক যান-জঁট হ্ৰাসৰ স্বাৰ্থত কেৱল বাঁওফালৰ পথেৰে শৃংখলাবদ্ধভাবে চলাচল কৰিবলৈ আৰু অভাৰটেক নকৰিবলৈ কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
এই সিদ্ধান্ত ২৯ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত বিশেষ আৰ টি এ সভাত সকলো সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰি গ্ৰহণ কৰা হয় । এইক্ষেত্রত আৰক্ষীয়ে জনসাধাৰণৰ সহায়-সহযোগিতা কামনা কৰিছে । উল্লেখ্য আৰ জি বৰুৱা ৰোডৰ মূল পথ বন্ধ পৰাত চানমাৰিত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ যান-জঁটৰ ।
