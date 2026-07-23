ভয়ংকৰ কৃত্রিম বানৰ কবলত গুৱাহাটী : হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, ৰাজপথত সাগৰসদৃশ পৰিৱেশ

ভয়ংকৰ কৃত্রিম বানৰ কবলত গুৱাহাটী : হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, ৰাজপথত সাগৰসদৃশ পৰিৱেশ
বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰে মহানগৰীখন ।
Published : July 23, 2026 at 11:35 PM IST
গুৱাহাটী: উজনি অসমত বানে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে বৃহস্পতিবাৰে কৃত্রিম বানৰ কবলত অচল হৈ পৰে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী । বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰে মহানগৰীখন ।
গুৱাহাটীৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চলেই কৃত্রিম বানৰ কবলত পৰাত ব্যাহত হৈ পৰে স্বাভাৱিক জীৱনযাত্রা । সাগৰ সদৃশ হৈ পৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ । সন্ধিয়া গৃহ অভিমুখে যোৱা লোকসকল আদবাটতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয় । নিশা বহুপৰলৈকে বাট-পথত আবদ্ধ হৈ থাকে বহু লোক ।
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীৰ অধিকাংশ মুখ্য পথ আৰু আৱাসিক অঞ্চল কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰে । ইফালে কৃত্রিম বানৰ ফলত তীব্র যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয় আৰু স্তব্ধ হৈ পৰে সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন । বৰষুণৰ পাছতেই মহানগৰীৰ নলা-নৰ্দমাসমূহ উফন্দি পানী ৰাজপথলৈ বৈ আহে । গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ ভয়াৱহ কৃত্রিম বানৰ কবলত পৰাত বাহনসমূহ পথৰ মাজতেই বন্ধ হৈ পৰে । ইফালে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালকে ধৰি বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠানো কৃত্রিম বানৰ কবলত পৰে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে, এজাক বৰষুণ দিলেই গুৱাহাটী মহানগৰী কৃত্রিম বানৰ কবলত পৰাটো নতুন কথা নহয় যদিও বৃহস্পতিবাৰে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । কাৰণ মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত প্ৰায় সমগ্ৰ গুৱাহাটীয়েই জলমগ্ন হৈ পৰে । চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী । ভয়াৱহ কৃত্রিম বানে গ্রাস কৰে গুৱাহাটীৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চল । ফলত স্তব্ধ হৈ পৰে মহানগৰী । এই মুহূৰ্তলৈকে গুৱাহাটীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দীঘলীয়া অংশকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল জলমগ্ন হৈ থাকে । ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা স্তব্ধ হৈ পৰে । ইফালে পানীৰ বাবে পথত দুচকীয়াৰ পৰা চাৰিচকীয়ালৈ বহু যানবাহন বিকল হৈ পৰে ।
মানুহৰ ঘৰ আৰু পথ বহু স্থানত একাকাৰ হৈ পৰে । গুৱাহাটীৰ বহু সংখ্যক আৱাসিক এলেকা জলমগ্ন হৈ পৰাৰ লগতে বহুতৰে ঘৰত পানী সোমাই আচবাব নষ্ট কৰে । মালিগাঁৱৰ পৰা চান্দমাৰী, নাৰেংগী, কাহিলিপাৰা, ওদালবাক্ৰা, বিষ্ণুপুৰ, বেলতলা, হাতীগাঁও, গণেশগুৰি, সাতগাঁও সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী ।
ইফালে শোচনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত । বেতকুছি, লখৰা, বেহৰবাৰী, বৰাগাঁও আৰু গড়চুকত ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ দীঘলীয়া অংশ পানীৰ তলতে আছে । খানাপাৰা, যোৰাবাট আদি অঞ্চলৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় । যাতায়াত ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰিছে । পানীৰ প্রকোপৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথকে ধৰি বিভিন্ন পথত অভাৱনীয় যান-জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে । পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত একেস্থানতে আবদ্ধ হৈ পৰে একোখন বাহন । ইপিনে অভাবনীয় ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বশিষ্ঠ মন্দিৰ আৰু পামহীৰ ঐতিহাসিক ভীমাশংকৰ মন্দিৰত । বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ গাৰে বৈ যোৱা বশিষ্ঠ নদীৰে পানীৰ ভয়ংকৰ ঢল নামে । মুঠতে বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰবাসীয়ে এক অকল্পনীয় আৰু অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় ৷
লগতে পঢ়ক: ভয়াৱহ বানৰ মাজতে নীপকোৱে খুলি দিলে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ তিনিখনকৈ গেট