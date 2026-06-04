ETV Bharat / state

উপযুক্ত নলাৰ অভাৱত জোনাইত কৃত্ৰিম বান, ব্যাহত জনজীৱন

একাংশ লোকৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে এই সমস্যা উদ্ভৱ হোৱাৰ অভিযোগ ছাত্ৰ সন্থা তথা স্থানীয় ৰাইজৰ ৷

Heavy rains have caused artificial floods in various places of Jonai
জোনাইত কৃত্ৰিম বান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 4, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: বিগত দুদিন ধৰি জোনাইৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ ৷ এই বৰষুণৰ ফলত জোনাই সদৰৰ বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে, লগতে ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন ৷

ইতিমধ্যে এই কৃত্ৰিম বানত জোনাই সদৰৰ মাজমজিয়াত থকা এম ই হিন্দী বিদ্যাপীঠৰ চৌহদ আৰু সংলগ্ন পথসমূহ পানীত ডুব গৈছে ৷ ফলত বিদ্যালয়লৈ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী তথা শিক্ষাৰ্থীসকল অহা-যোৱা কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব লগাত পৰিছে ৷

জোনাইত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি (ETV Bharat Assam)

এই বিদ্যালয়ৰ সমান্তৰালকৈ জোনাই আবকাৰী উপ-অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ো জলমগ্ন হৈ পৰিছে ৷ আনকি মুৰ্কংচেলেক ৰে’লৱে ষ্টেচনলৈ যোৱা পথছোৱাৰ লগতে ২ নং মুৰ্কংচেলেকৰ বহু লোকৰ ঘৰ ইতিমধ্যে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে ৷ ফলত অঞ্চলবাসী ৰাইজে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব লগাত পৰিছে ৷

Artificial floods
জোনাইত কৃত্ৰিম বান (ETV Bharat Assam)

জোনাইৰ হিন্দী বিদ্যাপীঠৰ এগৰাকী শিক্ষকে কয়, ‘‘উপযুক্ত নলা-নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থাৰ অভাৱৰ বাবেই এই কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ কেৱল এইবাৰেই নহয়, সামান্য বৰষুণ আহিলেই প্ৰতিবছৰে এই ঠাইত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় ৷ কিন্তু এই সন্দৰ্ভত স্থায়ী সমাধানৰ বাবে জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে কোনো ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ৷’’

Artificial floods
জোনাই সদৰৰ বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিম বান (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় একাংশ লোকে অভিযোগ কৰা মতে, জোনাই থানাৰ ওচৰত আৰু জোনাই বজাৰ মূল প্ৰৱেশ পথৰ কাষত থকা নলা চাফা নকৰাৰ ফলতে এই সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ আনকি কিছু লোকে উক্ত পথছোৱা আধা বন্ধ কৰি পেলাইছে ৷ এনে লোকৰ ওপৰতো বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জোনাই সমজিলা প্ৰশাসন তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে ছাত্ৰ সন্থা তথা স্থানীয় ৰাইজে ৷

লগতে পঢ়ক : খোৱাঙত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ; গছ পৰি ভাঙিল বহু বাহন, উৰুৱাই নিলে বহু লোকৰ ঘৰৰ টিনপাত

লগতে পঢ়ক : বাৰিষাৰ লগে লগে গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনৰ আশংকা : কঠোৰ জিলা প্ৰশাসন, জাৰি নিষেধাজ্ঞা, শংকিত পাহাৰবাসী

TAGGED:

জোনাইত কৃত্ৰিম বান
নেৰানেপেৰা বৰষুণ
ইটিভি ভাৰত অসম
বানৰ স্থায়ী সমাধান
ARTIFICIAL FLOODS IN JONAI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.