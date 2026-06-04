উপযুক্ত নলাৰ অভাৱত জোনাইত কৃত্ৰিম বান, ব্যাহত জনজীৱন
একাংশ লোকৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে এই সমস্যা উদ্ভৱ হোৱাৰ অভিযোগ ছাত্ৰ সন্থা তথা স্থানীয় ৰাইজৰ ৷
Published : June 4, 2026 at 5:19 PM IST
জোনাই: বিগত দুদিন ধৰি জোনাইৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ ৷ এই বৰষুণৰ ফলত জোনাই সদৰৰ বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে, লগতে ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন ৷
ইতিমধ্যে এই কৃত্ৰিম বানত জোনাই সদৰৰ মাজমজিয়াত থকা এম ই হিন্দী বিদ্যাপীঠৰ চৌহদ আৰু সংলগ্ন পথসমূহ পানীত ডুব গৈছে ৷ ফলত বিদ্যালয়লৈ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী তথা শিক্ষাৰ্থীসকল অহা-যোৱা কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব লগাত পৰিছে ৷
এই বিদ্যালয়ৰ সমান্তৰালকৈ জোনাই আবকাৰী উপ-অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ো জলমগ্ন হৈ পৰিছে ৷ আনকি মুৰ্কংচেলেক ৰে’লৱে ষ্টেচনলৈ যোৱা পথছোৱাৰ লগতে ২ নং মুৰ্কংচেলেকৰ বহু লোকৰ ঘৰ ইতিমধ্যে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে ৷ ফলত অঞ্চলবাসী ৰাইজে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব লগাত পৰিছে ৷
জোনাইৰ হিন্দী বিদ্যাপীঠৰ এগৰাকী শিক্ষকে কয়, ‘‘উপযুক্ত নলা-নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থাৰ অভাৱৰ বাবেই এই কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ কেৱল এইবাৰেই নহয়, সামান্য বৰষুণ আহিলেই প্ৰতিবছৰে এই ঠাইত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় ৷ কিন্তু এই সন্দৰ্ভত স্থায়ী সমাধানৰ বাবে জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে কোনো ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ৷’’
স্থানীয় একাংশ লোকে অভিযোগ কৰা মতে, জোনাই থানাৰ ওচৰত আৰু জোনাই বজাৰ মূল প্ৰৱেশ পথৰ কাষত থকা নলা চাফা নকৰাৰ ফলতে এই সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ আনকি কিছু লোকে উক্ত পথছোৱা আধা বন্ধ কৰি পেলাইছে ৷ এনে লোকৰ ওপৰতো বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জোনাই সমজিলা প্ৰশাসন তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে ছাত্ৰ সন্থা তথা স্থানীয় ৰাইজে ৷