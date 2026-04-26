গুৱাহাটীত আগন্তুক দুদিন প্ৰৱল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা : মুখ্য সচিবৰ অধ্যক্ষতাত পৰ্যালোচনা বৈঠক, বিশেষ নিৰ্দেশনা
Published : April 26, 2026 at 12:20 AM IST
গুৱাহাটী : অহা দুদিন ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দেওবাৰ আৰু সোমবাৰে হ'বলগীয়া সম্ভাৱনীয় বৰষুণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শনিবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব ড০ ৰবি কোটাই জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে এক বিস্তৃত পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় । বৈঠকত গুৱাহাটীত বান ব্যৱস্থাপনা, নলা-নৰ্দমাৰ পানী নিষ্কাশন আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ বিভিন্ন বিভাগে গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তুতিৰ বুজ লোৱা হয় ।
বৈঠকত মূলত ডাঙৰ নলাসমূহৰ বোকা আঁতৰোৱা কাৰ্যৰ অগ্ৰগতি, পাম্পিং ব্যৱস্থাসমূহৰ সক্ৰিয়তা আৰু ভৰলু নদীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক সংযোগ কৰা অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ নলাসমূহৰ সুৰক্ষামূলক দেৱাল নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । বিশেষকৈ পূৰ্বতে বৰষুণৰ সময়ত যিবোৰ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছিল, সেই অঞ্চলসমূহৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
উন্মুক্ত মেনহল আৰু নলাসমূহ ঢাকি ৰখাৰ লগতে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ চিনাক্ত কৰা বিপদসংকুল স্থানবোৰত বেৰিকেড লগোৱাৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপসমূহো বিষয়াসকলে পৰ্যালোচনা কৰে । বৈঠকত সকলো স্পৰ্শকাতৰ স্থান সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ চলাই থাকিবলৈ বিভাগসমূহক নিৰ্দেশ দিয়া হয় । আনহাতে বৈঠকত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ, অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণ আৰু জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে বৰষুণৰ পূৰ্বানুমান আৰু প্ৰস্তুতিৰ কৌশলৰ বিষয়ে বিতং উপস্থাপন আগবঢ়ায় ।
মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে সকলো সংস্থাৰ মাজত সমন্বিত পদক্ষেপ আৰু তৎকালীন সঁহাৰিৰ তৎপৰতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । গুৱাহাটী মহানগৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে কৃত্ৰিম বানে সৃষ্টি কৰিব পৰা যান-জঁটৰ সমস্যা সম্পৰ্কে সতৰ্ক কৰি দিছে । যান-বাহনৰ চলাচল স্বাভাৱিক কৰি ৰাখিবলৈ আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহ যাতে কোনো বাধা নোহোৱাকৈ চলিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিকল্প পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
আনহাতে মহানগৰীৰ ৩০০ টাতকৈও অধিক স্থানক ভূমিস্খলন প্ৰৱণ অঞ্চল হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে । এই অঞ্চলসমূহৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখাৰ লগতে বিপদসংকুল এলেকাত বসবাস কৰা লোকসকলক সজাগ কৰিবলৈ জনসচেতনতা কাৰ্যসূচী অধিক তীব্ৰতৰ কৰাৰ বৈঠকত নিৰ্দেশ দিয়া হয় । ইফালে শিলসাঁকো, জুৰিপাৰ, ভৰলু, বাহিনী, বশিষ্ঠ আৰু পামহীৰ সৈতে সংযুক্ত প্ৰধান নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰ অৱস্থা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ লগতে যোৰাবাট-বৰ্নিহাট ক'ৰিডৰৰ ওপৰতো বিশদ পৰ্যালোচনা কৰা হয় ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ মূল স্থানসমূহত বিশেষকৈ জালুকবাৰী আৰু গড়চুকৰ মাজত, এপ’ল, এক্সেলকেয়াৰৰ ওচৰৰ আৰু মালিগাঁৱত ক্ৰছ-ড্ৰেনেজ গঠনসমূহৰো মূল্যায়ন কৰা হৈছিল । গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণক ছুপাৰ চাকাৰ আৰু পাম্পিং মেচিনৰ ২৪ ঘণ্টাই প্ৰয়োগ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় । সকলো জৰুৰীকালীন সঁহাৰি ব্যৱস্থা সকলো সময়তে কাৰ্যক্ষম কৰি ৰখাৰ বাবে বৈঠকত নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।
বৈঠকত বিশেষ মুখ্য সচিব, অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব (ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা), আয়ুক্ত আৰু বিশেষ সচিব (লোক নিৰ্মাণ-পথ), উপ আয়ুক্ত (মেট্ৰ’), আৰক্ষী আয়ুক্ত, নগৰ আৰু গাঁও পৰিকল্পনা সঞ্চালক, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত আছিল । ইফালে আগজাননী দিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে প্ৰশাসনে সকলো নাগৰিককে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
বাসিন্দাসকলক তেওঁলোকৰ গতি-বিধিৰ পৰিকল্পনা সাৱধানে কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । পানীৰে পূৰ্ণ আৰু বানপানী প্ৰৱণ অঞ্চল এৰাই চলিব লাগে আৰু মুকলি নলা, নদী, আৰু ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা থকা অঞ্চলৰ ওচৰত খোজ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।