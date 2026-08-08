ETV Bharat / state

হাই এলাৰ্ট জাৰি : অসমত আকৌ বানে ল’ব সংহাৰী ৰূপ !

আগন্তুক ২-৩ দিনত অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ আইএমডিয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৷

ASSAM WEATHER REPORT
অসমৰ বান পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সাৱধান ! ৰাজ্যত আকৌ হ’ব ধুমুহা-বৰষুণ ৷ বিগত কেবাদিন ধৰি উজনি অসমৰ বানে ধ্বংসলীলা চলাই থকাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অহা এই বাতৰিয়ে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যবাসীৰ শংকিত কৰি তুলিছে ৷ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে (IMD) সদৰী কৰা মতে, আগন্তুক ২-৩ ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মধ্যমীয়াৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

বিভাগটোৱে জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি, এই সপ্তাহত অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয়ত প্ৰবল বৰষুণ হ’ব পাৰে । মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত এই সপ্তাহত অতি প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক আছে ৷

অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি পৰি বৰ্তমানলৈকে ৯৮ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ শনিবাৰলৈকে ৪ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷

কেৱল অসমেই নহয়, বতৰ বিভাগৰ পূৰ্বাভাস অনুসৰি আগন্তুক কেবাদিনো উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ।

ইফালে নতুন দিল্লীৰ বহু অঞ্চলত বিগত কেবাদিন ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে । আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত ২০১১ চনৰ পাছত সৰ্বাধিক ১২৭ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হয় ৷ ফলত নতুন দিল্লী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা নয়ডা, গাজিয়াবাদ, গুৰুগ্ৰাম, ফৰিদাবাদ আদি অঞ্চলত বৰষুণৰ পানী জমা হৈ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে ।

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰা মতে, এই সপ্তাহত জম্মু-কাশ্মীৰ, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, মধ্য প্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থানটো ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । লগতে আগন্তুক ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ওড়িশা, আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, গংগেটিক পশ্চিম বংগ, বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

আগন্তুক বতৰৰ পূৰ্বানুমান অনুসৰি, বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে মাছমৰীয়াসকলক সাগৰত মাছ ধৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : বানৰ কবলত সৰুপথাৰৰ আমগুৰি; তিনি বছৰেই লাভ কৰা নাই ক্ষতিপূৰণ

লগতে পঢ়ক : অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য়: ৯৮ জনৰ মৃত্যু, ১৩খন জিলাত ১.৫৫ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

TAGGED:

উজনি অসমৰ বানৰ ধ্বংসলীলা
ধুমুহা বৰষুণ
ইটিভি ভাৰত অসম
বতৰৰ পূৰ্বানুমান
ASSAM WEATHER REPORT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.