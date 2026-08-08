হাই এলাৰ্ট জাৰি : অসমত আকৌ বানে ল’ব সংহাৰী ৰূপ !
আগন্তুক ২-৩ দিনত অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ আইএমডিয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৷
Published : August 8, 2026 at 8:02 PM IST
হায়দৰাবাদ : সাৱধান ! ৰাজ্যত আকৌ হ’ব ধুমুহা-বৰষুণ ৷ বিগত কেবাদিন ধৰি উজনি অসমৰ বানে ধ্বংসলীলা চলাই থকাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অহা এই বাতৰিয়ে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যবাসীৰ শংকিত কৰি তুলিছে ৷ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে (IMD) সদৰী কৰা মতে, আগন্তুক ২-৩ ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মধ্যমীয়াৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
বিভাগটোৱে জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি, এই সপ্তাহত অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয়ত প্ৰবল বৰষুণ হ’ব পাৰে । মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত এই সপ্তাহত অতি প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক আছে ৷
#WATCH | Assam | Flood situation in Assam have affected many livelihoods. Hundreds of families have been rendered homeless, with many losing their homes, household belongings, livestock, and all means of livelihood. (07.08)— ANI (@ANI) August 8, 2026
Visuals from Golaghat pic.twitter.com/pzDCx6H7Mo
অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি পৰি বৰ্তমানলৈকে ৯৮ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ শনিবাৰলৈকে ৪ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷
🚨 Update on #AssamFloods | 8 August— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 8, 2026
More than 77,000 people continue to be sheltered in relief camps as the situation remains under close watch.
Rehabilitation & restoration efforts are being stepped up across the affected areas.#AssamFloodResponse https://t.co/MywWRrZJ2O pic.twitter.com/4r0YjeKmfX
কেৱল অসমেই নহয়, বতৰ বিভাগৰ পূৰ্বাভাস অনুসৰি আগন্তুক কেবাদিনো উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ।
ইফালে নতুন দিল্লীৰ বহু অঞ্চলত বিগত কেবাদিন ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে । আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত ২০১১ চনৰ পাছত সৰ্বাধিক ১২৭ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হয় ৷ ফলত নতুন দিল্লী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা নয়ডা, গাজিয়াবাদ, গুৰুগ্ৰাম, ফৰিদাবাদ আদি অঞ্চলত বৰষুণৰ পানী জমা হৈ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে ।
#WATCH | Haryana | Heavy rain continues in Gurugram for the second consecutive day. Visuals from the area around the Shri Mata Sheetla Devi Mandir. pic.twitter.com/gG1DA6gENJ— ANI (@ANI) August 8, 2026
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰা মতে, এই সপ্তাহত জম্মু-কাশ্মীৰ, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, মধ্য প্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থানটো ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । লগতে আগন্তুক ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ওড়িশা, আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, গংগেটিক পশ্চিম বংগ, বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
#WATCH | Rajouri, J&K: Flash floods cause extensive damage to agricultural land along rivers and streams in Saaj and Plangher areas, with farmers suffering heavy losses.— ANI (@ANI) August 8, 2026
An affected local says, “When it rained on July 19, and the floodwaters surged at night, the stream eroded… pic.twitter.com/9u0pHtIR2C
আগন্তুক বতৰৰ পূৰ্বানুমান অনুসৰি, বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে মাছমৰীয়াসকলক সাগৰত মাছ ধৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে ৷