ETV Bharat / state

নেৰানেপেৰা বৰষুণত পাহাৰৰ মাটি-শিল খহি বন্ধ বুঢ়াপাহাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ

কলিয়াবৰৰ বুঢ়াপাহাৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন । বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ মাটি খহি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰে ৷

LANDSLIDE AT BURAPAHAR
নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ শিল-মাটি খহি পৰিল বুঢ়াপাহাৰত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : কলিয়াবৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত জখলাবন্ধা আৰক্ষী নিৱেশৰ অন্তৰ্গত বুঢ়াপাহাৰত বুধবাৰে পুৱতিনিশা পাহাৰৰ পৰা এটা প্ৰকাণ্ড শিল, গছ আৰু মাটি খহি আহি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ ওপৰত পৰে ।

ভূমিস্খলনৰ পাছৰে পৰা ওৰে নিশা উজনি-নামনিৰ যাতায়ত স্তব্ধ হৈ পৰিছিল আৰু সদাব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দুয়োমূৰে বহু যান-বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে ।

নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ মাটি খহি বন্ধ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় লোকে প্ৰশাসনৰ লোকক এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষ, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনী, বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ লোক উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ পথ মুকলিৰ কামত নিয়োজিত হয় ৷

বিভিন্ন বিভাগৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত পুৱা প্ৰায় ৭ বজাত পথটোৰ এটা অংশ মুকলি হয় আৰু যান-বাহনসমূহ অলপ অলপকৈ যাবলৈ দিয়া হয় । পথটো সম্পূৰ্ণ মুকলি হ’বলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব বুলি প্ৰশাসনৰ লোকে জানিবলৈ দিয়ে ।

স্থানীয় এজন লোকে কয়, "নিশা প্ৰায় ২ বজাৰ পৰা ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথটো বন্ধ হৈ পৰে ৷ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবেই পাহাৰৰ পৰা প্ৰকাণ্ড শিল, গছ আৰু মাটি খহি আহি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ ওপৰত পৰে । প্ৰশাসনৰ লোকক খবৰ দিয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষ, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনী, বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত এক্সকেভেটৰ লগাই পথটোৰ এটা অংশ মুকলি কৰে ৷ নিশাটো পথটো বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত পথৰ দুয়োকাষে বহু যান-বাহন আৱদ্ধ হৈ পৰে যদিও এতিয়া লাহে লাহে গাড়ীবোৰ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷"

উল্লেখ্য যে, বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত প্ৰায়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশৰ বুঢ়াপাহাৰৰ গাতে লাগি থকা ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই অংশটোত ভূমিস্খলন হৈ উজনি-নামনিৰ যাতায়ত ব্যাহত হয় ।

লগতে পঢ়ক : বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰৰ নেপালীখুঁটিত বন্যাৰ্তৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা

TAGGED:

বুঢ়াপাহাৰত ভূমিস্খলন
ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনী
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
NATIONAL HIGHWAY 715
LANDSLIDE AT BURAPAHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.