নেৰানেপেৰা বৰষুণত পাহাৰৰ মাটি-শিল খহি বন্ধ বুঢ়াপাহাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ

নেৰানেপেৰা বৰষুণত পাহাৰৰ মাটি-শিল খহি বন্ধ বুঢ়াপাহাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ
কলিয়াবৰৰ বুঢ়াপাহাৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন । বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ মাটি খহি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰে ৷
Published : August 5, 2026 at 1:49 PM IST
কলিয়াবৰ : কলিয়াবৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত জখলাবন্ধা আৰক্ষী নিৱেশৰ অন্তৰ্গত বুঢ়াপাহাৰত বুধবাৰে পুৱতিনিশা পাহাৰৰ পৰা এটা প্ৰকাণ্ড শিল, গছ আৰু মাটি খহি আহি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ ওপৰত পৰে ।
ভূমিস্খলনৰ পাছৰে পৰা ওৰে নিশা উজনি-নামনিৰ যাতায়ত স্তব্ধ হৈ পৰিছিল আৰু সদাব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দুয়োমূৰে বহু যান-বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে ।
স্থানীয় লোকে প্ৰশাসনৰ লোকক এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষ, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনী, বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ লোক উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ পথ মুকলিৰ কামত নিয়োজিত হয় ৷
বিভিন্ন বিভাগৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত পুৱা প্ৰায় ৭ বজাত পথটোৰ এটা অংশ মুকলি হয় আৰু যান-বাহনসমূহ অলপ অলপকৈ যাবলৈ দিয়া হয় । পথটো সম্পূৰ্ণ মুকলি হ’বলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব বুলি প্ৰশাসনৰ লোকে জানিবলৈ দিয়ে ।
স্থানীয় এজন লোকে কয়, "নিশা প্ৰায় ২ বজাৰ পৰা ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথটো বন্ধ হৈ পৰে ৷ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবেই পাহাৰৰ পৰা প্ৰকাণ্ড শিল, গছ আৰু মাটি খহি আহি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ ওপৰত পৰে । প্ৰশাসনৰ লোকক খবৰ দিয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষ, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনী, বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত এক্সকেভেটৰ লগাই পথটোৰ এটা অংশ মুকলি কৰে ৷ নিশাটো পথটো বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত পথৰ দুয়োকাষে বহু যান-বাহন আৱদ্ধ হৈ পৰে যদিও এতিয়া লাহে লাহে গাড়ীবোৰ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷"
উল্লেখ্য যে, বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত প্ৰায়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশৰ বুঢ়াপাহাৰৰ গাতে লাগি থকা ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই অংশটোত ভূমিস্খলন হৈ উজনি-নামনিৰ যাতায়ত ব্যাহত হয় ।
লগতে পঢ়ক : বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰৰ নেপালীখুঁটিত বন্যাৰ্তৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা