দুই যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত নলবাৰী
নলবাৰীৰ চামতাত এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা ৷ দুই যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷
Published : March 14, 2026 at 9:28 AM IST
নলবাৰী: নলবাৰীৰ চামতাত শুকুৰবাৰে এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিলে দুই যুৱকে ৷ নিহত দুই যুৱকৰ নাম হৈছে নলবাৰীৰ কুলবিলৰ হেমাংগ তালুকদাৰ আৰু আনজন হৈছে জিলাখনৰে সাহপুৰৰ মৃন্ময় বৰ্মন ৷ দুই যুৱকৰ মৃত্যুৰ লৈ শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পশ্চিম নলবাৰীৰ চামতাত ৷ উল্লেখ্য যে, নিহত হেমাংগ তালুকদাৰ আৰু মৃন্ময় বৰ্মনে নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰীৰ চামতাস্থিত ভাৰত পেট্ৰ'লিয়ামৰ অধীনৰ শিৱম চাৰ্ভিছ ষ্টেচন নামৰ তেল ডিপোটোত কৰ্মৰত আছিল ৷
স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, নিহত হেমাংগ তালুকদাৰ আৰু মৃন্ময় বৰ্মন তেল ডিপোটোত গ্ৰাহকক তেল যোগান ধৰিছিল ৷ কিন্তু বৈদ্যুতিক মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত অনভিজ্ঞ দুই যুৱকক তেল ডিপোটোৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ অনুপস্থিতিত বৈদ্যুতিক মেৰামতিৰ কামত লগোৱা হৈছিল ৷ পৰিণতিত দুই যুৱকৰ প্ৰাণ গ'ল বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ ইফালে বহু সময় ধৰি দুই যুৱকৰ নিথৰ দেহ ডিপোটোৰ চৌহদতে পৰি থাকে ৷ ফলত অধিক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷
ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, ইমান ডাঙৰ ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছতো ডিপোটোৰ স্বত্বাধিকাৰী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত কিয় নহ'ল ? ইফালে মালিক ঘটনাস্থলীলৈ নহাকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী মোতায়ন কৰা হৈছে ৷ কাৰ ভুলৰ বাবে দুই যুৱকৰ প্ৰাণ গ'ল ? কোনে দুই যুৱকক বৈদ্যুতিক কামত খটুৱাইছিল ? তাৰ উচিত তদন্তৰ লগতে দোষীক উচিত শাস্তিৰ দাবী জনাই ৰাইজে ৷
নিহত মৃন্ময় বৰ্মনৰ আত্মীয়ই কয়, "মৃন্ময় অতি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা আছিল ৷ তেল ডিপোটোত কাম কৰি যেনে ৰকমে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল মৃন্ময়ে ৷ মাতৃ এতিয়া অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে ৷ তাৰ মাকৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব ৷'
তেল ডিপোটোৰ মালিকৰ বাবে দুই যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ অভিযোগ তুলি মালিকক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী কৰে স্থানীয় ৰাইজে ৷ পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হোৱাত ঘটনাস্থলীত বেলশৰ আৰক্ষী, নলবাৰী আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াকে ধৰি সেনাও মোতায়ন কৰা হয় ঘটনাস্থলীত ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত দুই যুৱকৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷
