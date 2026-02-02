কুৰুক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি সভা
অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটী অধিবেশনত চূড়ান্ত অৰাজকতাতা । মইমতালিৰে কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ চেষ্টা সভাপতিৰ ।
Published : February 2, 2026 at 4:26 PM IST
গুৱাহাটী: বিতৰ্কই যেন লগ এৰা নাই অসম সাহিত্য সভাক । বিগত সময়ত হোৱা বিভিন্ন বিতৰ্কৰ অন্ত নপৰোতেই এইবাৰ কুৰুক্ষেত্ৰ সদৃশ হৈ পৰিল অসম সাহিত্য সভাৰ অধিবেশন ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত কলাক্ষেত্ৰ চৌহদত যোৱা ৩১ জানুৱাৰী পৰা ৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাদশ বিশেষ বাৰ্ষিক পঞ্চৰত্ন গুৱাহাটী অধিবেশন ২০২৬ । সভাৰ অধিবেশনৰ চূড়ান্ত খেলিমেলিৰে প্রথমদিনাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত দেওবাৰে অধিবেশনৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীয়ে সকলোকে আশাহত কৰি তুলিলে ।
কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ চেষ্টা :
দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীৰূপে সভাৰ মূল পতাকা উত্তোলনৰ পিছতেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিৰ পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীত গামোচা পিন্ধোৱা-নিপিন্ধোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ইয়াৰ পিছত সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি সভাতো এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । প্ৰতিনিধি সভাত অসম সাহিত্য সভাৰ সমিতিৰ কাৰ্যকাল তিনিবছৰীয়া কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় । প্ৰতিনিধি সভাত সভাপতিয়ে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকাল পুনৰ এবছৰ বৃদ্ধিৰ বাবে আহ্বান জনায় যদিও সভাপতিৰ আহ্বানৰ পিছতে একাংশ প্ৰতিনিধিয়ে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । প্ৰতিনিধিসকলে সভাপতিৰ প্ৰস্তাৱ মানি ল'বলৈ অমান্তি হয় ।
সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ :
ইয়াৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত একাংশ প্ৰতিনিধিয়ে ক্ষোভ উজাৰি কয়, "সকলোৱে উত্তেজিত হৈ পৰিছে । সভাপতিৰ অধীনত থকা যিখিনি কাৰ্যনিৰ্বাহক সেই কাৰ্যনিৰ্বাহকে যোৱাকালিৰ সভাত নোলোৱা প্ৰস্তাৱ টেবুলত ঢকিয়াই ঢকিয়াই কৈছে যে মই সভাপতি, মই এই প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিমেই । আমাৰ সংবিধান আছে । তেখেতে সংবিধানৰ বাহিৰত গৈ নিজৰ মইমতালিৰে কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে । সংবিধান মতে একো কাম-কাজ হোৱা নাই । সংবিধান সংশোধন কৰাৰ বাবে এখন সংবিধান সংশোধনী উপ-কমিটী আছে ।"
এবছৰেই পূৰ্ণাংগ হোৱা নাই উপ-কমিটী:
তেওঁ পুনৰ কয়, "আজি এবছৰ হৈ গ'ল ,সেই উপ-কমিটীখন পূৰ্ণাংগ হোৱা নাই । আহ্বায়কজনে বিবৃত্তি দিছে যিটোৰ বাবে আমি লজ্জিত হৈছো । সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত থকা প্ৰতিজনে লজ্জিত হৈছো । সেই পূৰ্ণাংগ উপ-কমিটী নাই । তাৰোপৰি কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে পদত্যাগ কৰিছে । সন্মানীয় সভাপতিগৰাকীক এতিয়া সভাপতি বুলি ক'ব লাজ লাগিছে । যি কাৰ্যকৰী কমিটীৰ তেওঁ সভাপতি, সেই কাৰ্যকৰী সমিতিয়ে নোলোৱা সিদ্ধান্ত তেওঁ মিছলীয়াকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব চেষ্টা কৰিছে । আমি কোনেও মানি লোৱা নাই । উপ- সভাপতি, সম্পাদক, কোনো সদনে মানি লোৱা নাই । সভাপতিয়ে কৈছে বাতৰি যি ওলাই মই কেয়াৰ নকৰো । মই নিজে কৰিম বুলি কৈছে । সভাপতিগৰাকীৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় ।"
মইমতালিৰে কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ চেষ্টা :
"অসম সাহিত্য সভাৰ উচ্চ সদন হৈছে এইখন প্ৰতিনিধি সভা । অসম সাহিত্য সভা পৰিচালিত হয় জিলা সাহিত্য সভা আৰু শাখা সাহিত্য সভাৰ জৰিয়তে । ইয়াত প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰতিনিধিয়ে নিৰ্বাচিত কৰি তেওঁলোকক সেই আসন দিছিলে । যদি এইসকল প্ৰতিনিধিক মিছা আৰু ভুল প্ৰতিপন্ন কৰে, নিজৰ মইমতালিৰে যদি কাৰ্যকাল বঢ়াব বিচাৰে যদি কি হ'ব । আমি কোনেও মানি নলও ।"
কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু আদৰণি সমিতিৰ সমন্বয়ৰ অভাৱ :
ইপিনে, আন একাংশই প্ৰকাশ কৰা মতে, সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনৰ কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু আদৰণি সমিতিৰ সমন্বয়ৰ অভাৱৰ বাবে আৰু একাংশ সদস্যৰ মইমতালিৰ বাবে খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । লক্ষণীয় কথা এই যে অধিবেশনৰ কাৰ্যসূচীৰূপে সাহিত্য সভাত সভাপতিক লৈ এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও অনিবাৰ্যকাৰণত শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰা নহ'ল । সম্প্ৰতি অধিবেশনৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীৰ লগতে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হোৱা চূড়ান্ত অৰাজকতাই সকলো সাহিত্যপ্ৰেমীক হতাশ কৰিছে ।