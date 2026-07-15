গছৰ তলত বিচনী মাৰি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে মৰাণত ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে
২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ । বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ গ্ৰাহকে ফোন কৰিলেও কোনো সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ ।
Published : July 15, 2026 at 11:57 AM IST
মৰাণ : ৰাজ্যত অভাৱনীয়ভাৱে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে । উৎকট গৰমৰ মাজতে ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰাদি সঘনাই বিদ্যুৎ কর্তন হৈ আছে । বহুতে দিনৰ ভাগত গছৰ তলতে কটাবলগীয়া হৈছে । যিমানে গৰম বৃদ্ধি পাইছে সিমানেই ৰাজ্যখনত বিদ্যুৎ কর্তনো বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰাত জনগণ অতিষ্ঠ হৈছে।
এতিয়া ২৪ ঘণ্টাত কিমানবাৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰে তাৰ কোনো হিচাপ নাই । বহু ঠাইত বিদ্যুৎ মাজে সময়েহে আহে বুলি মন্তব্য কৰি ৰাইজে বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে ।
চৰকাৰে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ হৈ পৰিছে । ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙত অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানে ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰিছে । সেয়েহে ৰাইজে খোৱাং অঞ্চলত বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।
উৎকট গৰমৰ মাজতে দিনটোৰ অধিক সময় বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাত খোৱাঙৰ ৰাইজে শক্তি বিভাগক ধিক্কাৰ দিছে । খোৱাং কাৱৈমাৰীত বহু পুৰুষ-মহিলা একত্ৰিত হৈ গছৰ তলত বিচনী মাৰি বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰাৰ দাবী জনাইছে ।
উল্লেখ্য় যে সমগ্ৰ খোৱাং অঞ্চলৰ ৫০ খনৰো অধিক গাঁৱৰ ৰাইজে এই সমস্যা ভোগ কৰিব লগা হৈছে । সামান্য এজাক বৰষুণ দিলেই খোৱাং অঞ্চলত ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ থাকে । বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ গ্ৰাহকসকলে ফোন কৰিলেও কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নাপায় ।
বিদ্যুতৰ মাচুল নিয়মিত আদায় দিয়াৰ লগতে অধিকাংশ পৰিয়ালে স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা পাছতো বিদ্যুৎ নিয়মীয়াকৈ নোপোৱাত ৰাইজ একপ্ৰকাৰৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে । অঞ্চলটোত শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া নকৰিলে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ ৰাইজে হুংকাৰ দিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়,"এই চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ো বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰিব নোৱাৰাটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা । জনপ্ৰতিনিধি বা প্ৰশাসনৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা লাভ নকৰাৰ লগতে বিভাগীয় বিষয়া, কৰ্মচাৰীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঠিক উত্তৰ লাভ কৰিব নোৱাৰে । দিনটোৰ বেছি সময় যেতিয়া কাৰেন্ট নাথাকে গতিকে বিদ্যুৎ বিভাগে আমাৰ অঞ্চল সমূহৰ পৰা বিদ্যুৎ একেবাৰে কৰ্তন কৰাটোৱেই আমি বিচাৰো । "
খোৱাঙৰ এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই কয়, "দিনটোৰ ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত ৬ ঘন্টা সময়ে কাৰেন্ট নাথাকে। সৰু বতাহ এজাক দিলেই কাৰেন্ট নোহোৱা হয় । চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা পাছতো সময়ত বিদ্যুৎ যোগান দিব পৰা নাই । বিদ্যুৎ বিভাগলৈ ফোন কৰিলে কেৱল ব্যস্ত দেখাই । সময়মতে বিদ্যুত মাছুল দিয়াৰ পাছতো বিদ্যুৎ যোগান নোপোৱাত সমস্যাত পৰিব লগা হৈছে । গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।"
লগতে পঢ়ক:চকলং প্ৰথাৰে অনুষ্ঠিত কৰিলে এখন অসবৰ্ণ বিবাহ
এ পি ডি চি এলত ভূত ওলাইছে ! গৰাকী মৃত, মিটাৰৰ সংযোগো বিচ্ছিন্ন, বিল আহিল ২৪ হাজাৰ