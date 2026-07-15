ETV Bharat / state

গছৰ তলত বিচনী মাৰি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে মৰাণত ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে

২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ । বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ গ্ৰাহকে ফোন কৰিলেও কোনো সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ ।

Power Crisis in Assam
২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ (Power Crisis in Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 11:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ : ৰাজ্যত অভাৱনীয়ভাৱে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে । উৎকট গৰমৰ মাজতে ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰাদি সঘনাই বিদ্যুৎ কর্তন হৈ আছে । বহুতে দিনৰ ভাগত গছৰ তলতে কটাবলগীয়া হৈছে । যিমানে গৰম বৃদ্ধি পাইছে সিমানেই ৰাজ্যখনত বিদ্যুৎ কর্তনো বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰাত জনগণ অতিষ্ঠ হৈছে।

এতিয়া ২৪ ঘণ্টাত কিমানবাৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰে তাৰ কোনো হিচাপ নাই । বহু ঠাইত বিদ্যুৎ মাজে সময়েহে আহে বুলি মন্তব্য কৰি ৰাইজে বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে ।

গছৰ তলত বিচনী মাৰি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে (Power Crisis in Assam)
heat waves hits Assam,Irregular power supply in Dibrugarh
গছৰ তলত বিচনী মাৰি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে (Power Crisis in Assam)

চৰকাৰে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ হৈ পৰিছে । ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙত অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানে ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰিছে । সেয়েহে ৰাইজে খোৱাং অঞ্চলত বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।

উৎকট গৰমৰ মাজতে দিনটোৰ অধিক সময় বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাত খোৱাঙৰ ৰাইজে শক্তি বিভাগক ধিক্কাৰ দিছে । খোৱাং কাৱৈমাৰীত বহু পুৰুষ-মহিলা একত্ৰিত হৈ গছৰ তলত বিচনী মাৰি বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰাৰ দাবী জনাইছে ।

উল্লেখ্য় যে সমগ্ৰ খোৱাং অঞ্চলৰ ৫০ খনৰো অধিক গাঁ‌ৱৰ ৰাইজে এই সমস্যা ভোগ কৰিব লগা হৈছে । সামান্য এজাক বৰষুণ দিলেই খোৱাং অঞ্চলত ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ থাকে । বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ গ্ৰাহকসকলে ফোন কৰিলেও কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নাপায় ।

heat waves hits Assam,Irregular power supply in Dibrugarh
গছৰ তলত বিচনী মাৰি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে (Power Crisis in Assam)

বিদ্যুতৰ মাচুল নিয়মিত আদায় দিয়াৰ লগতে অধিকাংশ পৰিয়ালে স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা পাছতো বিদ্যুৎ নিয়মীয়াকৈ নোপোৱাত ৰাইজ একপ্ৰকাৰৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে । অঞ্চলটোত শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া নকৰিলে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ ৰাইজে হুংকাৰ দিছে ।

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়,"এই চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ো বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰিব নোৱাৰাটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা । জনপ্ৰতিনিধি বা প্ৰশাসনৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা লাভ নকৰাৰ লগতে বিভাগীয় বিষয়া, কৰ্মচাৰীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঠিক উত্তৰ লাভ কৰিব নোৱাৰে । দিনটোৰ বেছি সময় যেতিয়া কাৰেন্ট নাথাকে গতিকে বিদ্যুৎ বিভাগে আমাৰ অঞ্চল সমূহৰ পৰা বিদ্যুৎ একেবাৰে কৰ্তন কৰাটোৱেই আমি বিচাৰো । "

খোৱাঙৰ এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই কয়, "দিনটোৰ ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত ৬ ঘন্টা সময়ে কাৰেন্ট নাথাকে। সৰু বতাহ এজাক দিলেই কাৰেন্ট নোহোৱা হয় । চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা পাছতো সময়ত বিদ্যুৎ যোগান দিব পৰা নাই । বিদ্যুৎ বিভাগলৈ ফোন কৰিলে কেৱল ব্যস্ত দেখাই । সময়মতে বিদ্যুত মাছুল দিয়াৰ পাছতো বিদ্যুৎ যোগান নোপোৱাত সমস্যাত পৰিব লগা হৈছে । গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।"

লগতে পঢ়ক:চকলং প্ৰথাৰে অনুষ্ঠিত কৰিলে এখন অসবৰ্ণ বিবাহ

এ পি ডি চি এলত ভূত ওলাইছে ! গৰাকী মৃত, মিটাৰৰ সংযোগো বিচ্ছিন্ন, বিল আহিল ২৪ হাজাৰ

TAGGED:

বিদ্যুৎ যোগান
ইটিভি ভাৰত অসম
বিদ্যুৎ কৰ্তন
ASSAM POWER CRISIS
IRREGULAR POWER SUPPLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.