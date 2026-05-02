কোৰাণ পাঠ, নাম-প্ৰসংগৰে নগাঁৱৰ ডাকৰঘাটত উন্মোচন জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি

শনিবাৰে নাগঁৱৰ ডাকৰঘাটত উন্মোচন কৰা হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৷

কোৰাণ পাঠ, নাম-প্ৰসংগৰে নগাঁৱৰ ডাকৰঘাটত উন্মোচন জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 2, 2026 at 10:08 PM IST

নগাঁও : হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত কায়িকভাবে নথকা প্ৰায় আঠমাহ অতিক্ৰম কৰিলে ৷ এই আঠমাহত হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে দল, সংগঠন, ব্যক্তি বিশেষে ৷ শনিবাৰে নগাঁৱৰ ডাকৰঘাটত উন্মোচন কৰা হ'ল হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি । উক্ত অনুষ্ঠানত দেখা গ'ল ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য ৷ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত কৰা হ’ল কোৰাণ পাঠ । নাম-প্ৰসংগৰ সমান্তৰালকৈ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনি অনুষ্ঠানত দেখা গ'ল কোৰাণ পাঠ কৰা ৷

নগাঁও চহৰৰ পৰা প্ৰায় ৮ কিলোমিটাৰ নিলগৰ ডাকৰঘাট হাইস্কুল চৌহদত স্থাপন কৰা হৈছে সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তিটো । শনিবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, “জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ লগতে জুবিন গাৰ্গক আমাৰ হিয়াত স্থান দিব লাগিব । জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব বিচাৰিলে শিল্পীসকলক আদৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব ।"

তেওঁ লগতে কয়,"জুবিন গাৰ্গে কৈছিল যে শ্ব মাষ্ট গ' অন... ৷ সেয়ে আমি জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানত বিহু মঞ্চ উকা কৰি ৰাখিলে জুবিনৰ আত্মাই শান্তি নাপাব। সকলোৱে আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব। সেয়ে আমি সুন্দৰকৈ বিহু অনুষ্ঠান পাতি যাব লাগিব ।”

জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাৱৰ সদস্য মোজাম্মিল হকে কয়," জুবিন গাৰ্গৰ যি সপোন সেয়া সাগৰ তলিত শুবলৈ দিলে নহ'ব ৷ তেওঁ যি বৰ অসম গঢ়াৰ সপোন দেখিছিল তাৰ বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব ৷ তেওঁ আমাৰ মাজত কায়িকভাবে নাই যদিও গীতৰ মাজেৰে, তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজীক জীয়াই ৰাখিব লাগিব ৷"

