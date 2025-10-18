জুবিনবিহীন প্ৰথমটো কাতি বিহু; প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ বাবেও জ্বলাইছে বন্তি

ETV Bharat / state

আমগুৰিৰ জালুক গাঁওৰ বৰনামঘৰত প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো ৰাজহুৱাভাৱে কাতি বিহু উদযাপন । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গাঁওবাসীৰ ।

Kati Bihu 2025
আমগুৰিৰ জালুক গাঁওৰ বৰনামঘৰত কাতি বিহু উদযাপন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2025 at 9:21 AM IST

আমগুৰি : আজি কাতিবিহু । ৰাজ্যৰ চহা অসমীয়াই উদযাপন কৰিছে বাপতিসাহোন কাতি বিহু । মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক অকালতে হেৰুৱাই সকলো অসমীয়া মৰ্মাহত যদিও সাধাৰণভাৱেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে সকলোৱে । লখিমীক আহ্বান জনাই তুলসীৰ তলত বন্তি জ্বলাইছে ।

উল্লেখ্য যে অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন বিহু তিনিটাৰ অন্যতম হৈছে কাতি বিহু বা কঙালী । এই বিহুত প্ৰতিটো পৰিয়ালে তুলসীৰ তলত বন্তি জ্বলায় । শ্ৰমজীৱী লোকৰ পথাৰখনেই জীৱিকাৰ মাধ্যম । সেয়ে কৃষিকৰ্মৰে জীৱন-যাপন কৰা অসমীয়াৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাতি বিহু ।

ৰাজ্যজুৰি জুবিনবিহীন প্ৰথমটো কাতি বিহু উদযাপন (ETV Bharat)

প্ৰথমে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমগুৰিৰ জালুক গাঁওৰ বৰনামঘৰ প্ৰাংগণত পুৱাৰে পৰা কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা পালন কৰা হৈছে । নামঘৰৰ বাটচ'ৰাত জুবিন গাৰ্গৰ ফটোত ধূপ-চাকি জ্বলাই তুলসীৰ তলত গাঁৱৰ কিশোৰ-কিশোৰীসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে । যুৱক-যুৱতী তথা মহিলাসকলে দিহানাম পৰিৱেশন কৰি উঠি অহা প্ৰজন্মক কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা সম্পৰ্কে জ্ঞান দিছে ।

Kati Bihu 2025
কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা আমগুৰিবাসীৰ (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "জুবিনবিহীন প্ৰথমটো কাতি বিহু এইবাৰ অসমীয়াই পালন কৰিব । কোনো উৎসাহ নাই যদিও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কাতি বিহু পালন কৰিছো । আমাৰ গাঁৱৰ অপায়-অমংগল দূৰ হওক, সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে অৱজ্ঞা নকৰি যাতে কাতি বিহু উদযাপন কৰে তাৰ বাবে আমি সকলোৱে মিলি ইয়াক উদযাপন কৰিছোঁ ।"

Kati Bihu 2025
জালুক গাঁওৰ বৰনামঘৰত কাতি বিহু উদযাপন (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনৰ এটা বিশেষ দিন । তিনিটা বিহুৰ ভিতৰত কাতি বা কঙালী বিহুৰ আছে বিশেষ তাৎপৰ্য ৷ কৃষি সম্পৰ্কীয়, ধৰ্মীয় তথা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এই বিহুটিৰ সৈতে সংপৃক্ত হৈ আছে ৷ শস্যৰ সুৰক্ষা আৰু কৃষক ৰাইজৰ মংগল আৱাহন কৰি তুলসী তলত বন্তি জ্বলোৱাৰ নিয়ম তথা পৰম্পৰা অসমৰ জনজীৱনৰ অভিন্ন লোকাচাৰ । গেৰ ধৰা সেউজীয়া পথাৰখন পুৱাতেই চহা কৃষকে শস্য-শ্যামলা হ'বৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা লগতে সন্ধিয়ালৈ চাকি-বন্তি জ্বলাই অপায়-অমংগল দূৰ কৰিবলৈ তুলসীৰ তলত সেৱা জনাই প্ৰাৰ্থনা কৰে ।

Kati Bihu 2025
তুলসীৰ তলত শৰাই আগবঢ়াইছে গাঁওবাসীয়ে (ETV Bharat)

যদিও ৰঙালী আৰু ভোগালীৰ দৰে এই বিহুত ৰং-ধেমালিৰ প্ৰাধান্য নাই তথাপিও কাতি বিহুৱে অসমীয়া সমাজত গ্ৰহণ কৰি আহিছে এক স্বকীয় ভূমিকা । এই বিহুৱে আমাৰ পৰম্পৰা, স্বকীয় কৃষ্টিৰ এক নিজস্ব পৰিচয় দাঙি ধৰে । কাতি বিহুৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোত অসমবাসীৰ মংগল কামনাৰে ভগৱন্তৰ ওচৰত সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনায় । যাতে তুলসী তলৰ চাকি আৰু আকাশবন্তিৰ আলোকে চহা ৰাইজৰ ভঁৰাল উজলাই তোলে, লখিমীৰে উপচি পৰে ভঁৰাল ।

