জুবিনবিহীন প্ৰথমটো কাতি বিহু; প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ বাবেও জ্বলাইছে বন্তি

জুবিনবিহীন প্ৰথমটো কাতি বিহু; প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ বাবেও জ্বলাইছে বন্তি
আমগুৰিৰ জালুক গাঁওৰ বৰনামঘৰত প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো ৰাজহুৱাভাৱে কাতি বিহু উদযাপন । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গাঁওবাসীৰ ।
Published : October 18, 2025 at 9:21 AM IST
আমগুৰি : আজি কাতিবিহু । ৰাজ্যৰ চহা অসমীয়াই উদযাপন কৰিছে বাপতিসাহোন কাতি বিহু । মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক অকালতে হেৰুৱাই সকলো অসমীয়া মৰ্মাহত যদিও সাধাৰণভাৱেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে সকলোৱে । লখিমীক আহ্বান জনাই তুলসীৰ তলত বন্তি জ্বলাইছে ।
উল্লেখ্য যে অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন বিহু তিনিটাৰ অন্যতম হৈছে কাতি বিহু বা কঙালী । এই বিহুত প্ৰতিটো পৰিয়ালে তুলসীৰ তলত বন্তি জ্বলায় । শ্ৰমজীৱী লোকৰ পথাৰখনেই জীৱিকাৰ মাধ্যম । সেয়ে কৃষিকৰ্মৰে জীৱন-যাপন কৰা অসমীয়াৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাতি বিহু ।
প্ৰথমে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমগুৰিৰ জালুক গাঁওৰ বৰনামঘৰ প্ৰাংগণত পুৱাৰে পৰা কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা পালন কৰা হৈছে । নামঘৰৰ বাটচ'ৰাত জুবিন গাৰ্গৰ ফটোত ধূপ-চাকি জ্বলাই তুলসীৰ তলত গাঁৱৰ কিশোৰ-কিশোৰীসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে । যুৱক-যুৱতী তথা মহিলাসকলে দিহানাম পৰিৱেশন কৰি উঠি অহা প্ৰজন্মক কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা সম্পৰ্কে জ্ঞান দিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "জুবিনবিহীন প্ৰথমটো কাতি বিহু এইবাৰ অসমীয়াই পালন কৰিব । কোনো উৎসাহ নাই যদিও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কাতি বিহু পালন কৰিছো । আমাৰ গাঁৱৰ অপায়-অমংগল দূৰ হওক, সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে অৱজ্ঞা নকৰি যাতে কাতি বিহু উদযাপন কৰে তাৰ বাবে আমি সকলোৱে মিলি ইয়াক উদযাপন কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনৰ এটা বিশেষ দিন । তিনিটা বিহুৰ ভিতৰত কাতি বা কঙালী বিহুৰ আছে বিশেষ তাৎপৰ্য ৷ কৃষি সম্পৰ্কীয়, ধৰ্মীয় তথা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এই বিহুটিৰ সৈতে সংপৃক্ত হৈ আছে ৷ শস্যৰ সুৰক্ষা আৰু কৃষক ৰাইজৰ মংগল আৱাহন কৰি তুলসী তলত বন্তি জ্বলোৱাৰ নিয়ম তথা পৰম্পৰা অসমৰ জনজীৱনৰ অভিন্ন লোকাচাৰ । গেৰ ধৰা সেউজীয়া পথাৰখন পুৱাতেই চহা কৃষকে শস্য-শ্যামলা হ'বৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা লগতে সন্ধিয়ালৈ চাকি-বন্তি জ্বলাই অপায়-অমংগল দূৰ কৰিবলৈ তুলসীৰ তলত সেৱা জনাই প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
যদিও ৰঙালী আৰু ভোগালীৰ দৰে এই বিহুত ৰং-ধেমালিৰ প্ৰাধান্য নাই তথাপিও কাতি বিহুৱে অসমীয়া সমাজত গ্ৰহণ কৰি আহিছে এক স্বকীয় ভূমিকা । এই বিহুৱে আমাৰ পৰম্পৰা, স্বকীয় কৃষ্টিৰ এক নিজস্ব পৰিচয় দাঙি ধৰে । কাতি বিহুৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোত অসমবাসীৰ মংগল কামনাৰে ভগৱন্তৰ ওচৰত সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনায় । যাতে তুলসী তলৰ চাকি আৰু আকাশবন্তিৰ আলোকে চহা ৰাইজৰ ভঁৰাল উজলাই তোলে, লখিমীৰে উপচি পৰে ভঁৰাল ।
