বিদেশলৈ পলায়ন কৰাৰ আশংকা আছে ! শ্যামকানুৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে আদালতত চৰকাৰী অধিবক্তা

বিদেশলৈ পলায়ন কৰাৰ আশংকা আছে ! শ্যামকানুৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে আদালতত চৰকাৰী অধিবক্তা
শ্যামকানু মহন্তই কিয় জামিন লাভ কৰিব নালাগে, চৰকাৰী অধিবক্তাৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন । ২৯ মে'লৈ শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখে আদালতে ।
Published : May 25, 2026 at 8:30 PM IST
গুৱাহাটী: সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ ৰায়লৈ । লগতে মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ জামিন আবেদনক লৈয়ো প্ৰতিগৰাকী জুবিন অনুৰাগীয়ে আদালতৰ ফালে অধীৰ আগ্ৰহেৰে চাই আছে । ইতিমধ্যে দুয়োটা গোচৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলি আছে ।
ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় যদিও সেয়া সম্পূৰ্ণ নহ'ল । দুয়োপক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পাছত আদালতে জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত শ্যামকানুৰ জামিনৰ ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখিলে ।
উল্লেখ্য যে ২২ মে'ত শ্যামকানু মহন্তৰ অধিবক্তাই আদালতত জামিন বিচাৰি যুক্তি দৰ্শাইছিল । কিন্তু চৰকাৰী অধিবক্তাই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুক্তি দিবলৈ সময় বিচাৰে । ইয়াৰ পিছত সোমবাৰে চৰকাৰী অধিবক্তাই জামিন নাকচৰ সপক্ষে যুক্তি দৰ্শায় । দুয়োপক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পাছত আদালতে অহা ২৯ মে'লৈ শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখে ।
ইফালে সোমবাৰৰ শুনানি সন্দৰ্ভত অধিবক্তা বি এন চৌধুৰীয়ে কয়, "আজি দুয়োপক্ষৰ যুক্তি আদালতে শুনিলে । ইয়াৰ পূৰ্বে শ্যামকানুৰ অধিবক্তাই যুক্তি দৰ্শাইছিল । আজি আমাৰ চৰকাৰী অধিবক্তাৰ যুক্তি দৰ্শোৱাৰ দিন আছিল । আমাৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই আদালত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে । আমাৰ তৰফৰ পৰা শ্যামকানু মহন্তক এইটো স্তৰত জামিন দিব নালাগে বুলি কোৱা হৈছে ।"
অধিবক্তাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমাৰ যুক্তিত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে এইটো এটা পৰিকল্পিত হত্যা হয় । গোটেই কেইগৰাকীৰে ইয়াত ভূমিকা আছে । চাৰ্জশ্বীটৰ ভিত্তিত যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তাৰে ভিত্তিত মহাধিবক্তাই কৈছে । তাত যিখিনি তথ্য আছে সেইখিনি আমাৰ সপক্ষে আছে । লগতে শ্যামকানুই জামিন লাভ কৰিলে বিমানযোগে অন্য ঠাইলৈ পলায়ন কৰাৰো শংকা আছে । এই সকলোবোৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি জামিন অগ্ৰাহ্য কৰিবলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁ জুবিন গাৰ্গক কেনেদৰে সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইটো তেওঁৰ ভতিজীয়ে ফেচবুক পোষ্টত উল্লেখ কৰিছিল, সেই কথাও আদালত কোৱা হৈছে । লগতে জুবিনে অনুষ্ঠান কৰিবলৈ নগ'লে শ্যামকানুৱে আত্মহত্যা কৰিম বুলিও কৈছিল । এইসমূহ তথ্যও আজি আদালতত কোৱা হৈছে । অনুষ্ঠানবোৰলৈ নি কম পইচা যে আগবঢ়ায় সেই কথাও কোৱা হৈছে । লগতে আমাৰ মূল যুক্তিটো আছিল যে তেওঁ ঘটনাৰ পাছত পলায়ন কৰি গুচি গৈছিল । এইসমূহ কথা কোৱা হৈছে ।"