ETV Bharat / state

আৰু কিমান দীঘলীয়া হ'ব জুবিন হত্যা গোচৰৰ শুনানি ? বিশেষ আদালতৰ দাবী আকৌ জনালে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে

জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ তিনি অভিযুক্তৰ পৃথক পৃথক আৱেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ । ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত পৰৱৰ্তী ৰায়দান ।

Hearing of separate petitions of the three accused in the Zubeen Garg murder case
আদালতত পামী বৰঠাকুৰ-গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 13, 2026 at 5:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰ সংক্ৰান্তত শুকুৰবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি অনুষ্ঠিত হয় । আজিৰ আদালতে মূলত তিনি অভিযুক্ত ক্ৰমে শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শেখৰ জ্যোতি গোস্বামীয়ে দাখিল কৰা পৃথক পৃথক আৱেদনৰ ওপৰত শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।

ইয়াৰ বিপৰীতে অসম চৰকাৰৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিশেষ লোক অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে আৱেদনসমূহৰ বিৰোধিতা কৰে । পিছত উভয় পক্ষৰ যুক্তি শুনি আদালতে অভিযুক্তৰ আৱেদনসমূহৰ সন্দৰ্ভত অহা ১৬ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীত ৰায় প্ৰদানৰ বাবে দিন ধাৰ্য কৰে ।

জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ তিনি অভিযুক্তৰ পৃথক পৃথক আবেদনৰ শুনানি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে বেংক একাউণ্ট জব্দ কৰাৰ বিৰোধিতা আৰু গোচৰৰ যাৱতীয় নথি-পত্ৰ লাভ নকৰা বুলি অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তই আদালতত আৱেদন দাখিল কৰিছিল । একেদৰে, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই গোচৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়া, ছিংগাপুৰৰ কʼৰনাৰ্ছ আদালতৰ তথ্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে আৱেদন দাখিল কৰে ।

বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়েও আদালতত গোচৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ বাবে নতুনকৈ আৱেদন দাখিল কৰে । এই আৱেদনসমূহৰ ওপৰতে আজি আদালতে শুনানি গ্ৰহণ কৰি অহা ১৬ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীত ৰায় প্ৰদানৰ বাবে দিন ধাৰ্য কৰে ।

ইপিনে আজিৰ শুনানিৰ পিছত অভিযুক্তৰ অধিবক্তাই ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াটো ইচ্ছাকৃতভাৱে লেহেমীয়া কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ লোকে ।‌ এই সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "মূলতঃ গোচৰৰ প্ৰধান অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই গোচৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ বাবে আৱেদন কৰিছিল ৷ তাৰ শুনানি অহা ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব । আনহাতে আজি শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে আৱেদন দাখিল কৰিছে সেয়া ১৬ তাৰিখে শুনানি হ'ব । শ্যামকানু মহন্তৰ অধিবক্তাই তথ্য-পাতিৰ কথাত খেলিমেলি কৰি আছে । অধিবক্তাজন কনফিউজ যেন লাগিছে । অহা ১৬ তাৰিখে চাওঁ কি হয় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি বাৰে বাৰে বিশেষ আদালতখনৰ কথা কৈ আছোঁ । নহ'লে নহ'ব । নহ'লে ইমান দিন ধৰি শুনানি চলি থাকিব বছৰ বছৰ ধৰি সেইটো জুবিন গাৰ্গৰ লগত, এনেকুৱা এটা বিশেষ কেছত এনেকুৱা এটা কথা হোৱাটো সম্ভৱ নহয় । ৰাইজে যিমান পাৰে ক্ষীপ্ৰতাৰে ৰায়দান বিচাৰিছে । শেষ উত্তৰ এটা পাব লাগে । দোষী ইতিমধ্যে সাব্যস্ত হৈছে । দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে । কোনোধৰণ‌ৰ স্থিৰতা লাভ কৰা নাই । অভিযুক্ত সকলৰো কোনো ধৰণৰ অনুসূচনা নাই । কটকটীয়া বিচাৰ হ'বই লাগিব । ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া ভালদৰে হ'ব লাগিব দোষীয়ে শাস্তি পাবয়ে লাগিব ।"

ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে কয়, "নথি-পত্ৰ আদান প্ৰদানৰ বাবে আজিৰ শুনানি গ'ল । সেইখিনিয়ে বৰ দীঘলীয়া কৰিছে । অভিযুক্তৰ অধিবক্তাই প্ৰক্ৰিয়াটো‌ লেহেমীয়া কৰি গৈ আছে । আমি বিচাৰিছোঁ যিমান সোনকালে হ'ব পাৰে ৰায়দান হ'ব লাগে । সেয়েহে আমি বিশেষ আদালতৰ কথা কৈ আছোঁ । এই লেহেমীয়া প্ৰক্ৰিয়াটো বাদ দিব লাগে । অভিযুক্তৰ অধিবক্তাই ইচ্ছাকৃতভাৱে লেহেমীয়া কৰি আছে । ৰায়দান সোনকালে হ'ব লাগে । আমি বহুত ধৈৰ্যৰে আছোঁ । এই ধৈৰ্যৰ বেছি পৰীক্ষা নকৰাই ভাল ।"

ইপিনে শুনানিৰ পিছত অধিবক্তা অপূৰ্ব শৰ্মাই কয়, "শ্যামকানু মহন্তই দাখিল কৰা ৩ খন আৱেদনৰ শুনানি সম্পন্ন ।‌ ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰায়দান দিব আদালতে । আনহাতে সিদ্ধাৰ্থই দাখিল কৰা ৩ খন আৱেদনৰো শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে আদালতে । গোচৰটোৰ পৰা তেওঁক ৰেহাই দিয়া, ছিংগাপুৰৰ কৰনাৰ্ছ আদালতৰ প্ৰতিবেদন, ছিংগাপুৰৰ আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰা তথ্য সমল আদি বিচাৰি তিনিখন আৱেদন দাখিল কৰিছিল ।"

তেওঁ কয়, "আনহাতে আজি শেখৰ জ্যোতি আৱেদন দাখিল কৰিছে এই গোচৰৰ পৰা ৰেহাই দিবলৈ । এতিয়ালৈ গোচৰটোৰ নথি-পত্ৰ আদান প্ৰদানৰে কাম চলি আছে । এনেকৈ হ'লে ২০ বছৰতকৈও অধিক সময় লাগিব ৰায়দানৰ ক্ষেত্ৰত । আমি সেয়ে বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ বিশেষ আদালত গঠন কৰি দৈনিক শুনানি কৰিবৰ বাবে । এনে নকৰিলে অসমবাসী ৰাইজে বহু যুগ ৰ'ব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক: 'বেলকনিত ভগৱান'লৈ ২০২০ৰ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোণোৱালক কিয় ইমান বেয়া পায় ! কথাটো বুজি পোৱা নাই গৌৰৱ গগৈয়ে

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
HEARING OF ZUBEEN MURDER CASE
ZUBEEN GARG DEATH CASE HEARING
ZUBEEN GARG JUSTICE
ZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.