ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : আদালতত ৪ খন পি আই এলৰ শুনানি

শ্যামকানু মহন্তৰ অধিবক্তাক ১৬ মাৰ্চৰ দুপৰীয়া ২ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজা পৰ্যন্ত সুযোগ আদালতৰ ৷

Zubeen garg death
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত আদালতত ৪ খন পি আই এলৰ শুনানি
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 8:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা ৪ খনকৈ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আৱেদনৰ শুনানি শুকুৰবাৰে গ্ৰহণ কৰে । শুনানি কালত গোচৰীয়া পক্ষৰ অধিবক্তাই জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰ সংক্ৰান্তত বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত দাখিল কৰা আঢ়ৈ হাজাৰ পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামা অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে আদালতৰ পৰা সময় বিচাৰে ।

সেই অনুসৰি আদালতে সময় প্ৰদান কৰি অহা ২ এপ্ৰিলত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদনকেইখনৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰে । উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ‌ চি বি আই তদন্তকে ধৰি কেবাটাও পৃথক পৃথক আৰ্জিৰে আছাম পাব্লিক ৱৰ্কছসহ আন কেবাজনো লোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আৱেদন দাখিল কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত আছাম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ সভাপতি অভিজিত শৰ্মাই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ ছিংগাপুৰৰ মৃত্যুক লৈ কথাটো হৈছে যে কোনে লৈ গৈছিল তাক লৈ তদন্ত হ'ব লাগিছিল । হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে জুবিনক এজনে হত্যা কৰিছে বাকী ৪ জনে সহযোগ কৰিছে । তাৰ পিছতে আমি ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আৱেদন দাখিল কৰিলোঁ মই আৰু পলাশ ৰঞ্জন বৰুৱাই । আজি তাৰ শুনানি আছিল । আঢ়ৈ হাজাৰ পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামা কাকো দিয়া নাই । আমি গোচৰীয়া পক্ষই পাইছোঁ । আমাৰ উকিলে আজি পঢ়িব । বিহুৰ আগত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ দাবী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ চি বি আইক তদন্ত দিব লাগে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে । শ্যামকানু মহন্তৰ কোম্পানীৰ বিষয়ববীয়াসকলক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে । য়টত থকা অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে ।"

ইফালে ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালততো শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় । এই শুনানিকালত শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাসহ আটাইকেইগৰাকী অভিযুক্তক ভাৰ্ছুৱেলী আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । লক্ষণীয়ভাৱে অভিযুক্ত শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে গোচৰৰ যাৱতীয় নথি-পত্ৰ লাভ নকৰা বুলি এখন আৱেদন আদালতত দাখিল কৰে । কিন্তু অসম চৰকাৰৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিশেষ লোক অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে এই আৱেদনখনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে । চৰকাৰী পক্ষৰ এনে বিৰোধিতাৰ বাবে অভিযুক্ত শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তাই আৱেদনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।

আনহাতে আদালতে অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ অধিবক্তাক অহা ১৬ মাৰ্চত দুপৰীয়া ২ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ আদালতত যাৱতীয় নথি-পত্ৰ পৰীক্ষণৰ বাবে আন এক সুযোগ প্ৰদান কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো অতিৰিক্ত সময় প্ৰদান কৰা নহ'ব বুলিও আদালতে নিৰ্দেশনাত স্পষ্ট কৰি দিছে ।

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
আছাম পাব্লিক ৱৰ্কছ
জুবিন গাৰ্গ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.