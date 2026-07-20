ETV Bharat / state

উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠক স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ

বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত প্ৰয়োজনীয় ঔষধৰ পৰ্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত কৰা, জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে বিশেষ মেডিকেল টীম গঠনৰ ওপৰত নিৰ্দেশ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ ৷

Health Minister holds meet with DCs
জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠক স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 10:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে যোৰহাট, চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চযোগে এখন জৰুৰী বৈঠকত মিলিত হয় । এই বৈঠকত তেওঁ সকলো বিভাগক সষ্টম আৰু সজাগ হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

লগতে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত প্ৰয়োজনীয় ঔষধৰ পৰ্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত কৰা, জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে বিশেষ মেডিকেল টীম গঠন কৰি সাজু কৰি ৰখা, স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ৷ লগতে যিকোনো স্বাস্থ্যজনিত জৰুৰী পৰিস্থিতি তৎকালে মোকাবিলা কৰি বানাক্ৰান্ত লোকসকলক সকাহ আৰু প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান নিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

Health Minister holds meet with DCs
জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠক স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰী সিংহলে লগতে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যসেৱাক অধিক শক্তিশালী, জনমুখী আৰু তৃণমূল পৰ্যায়লৈ অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাক লৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা সভাও অনুষ্ঠিত কৰে ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই সভাত জিলাকেইখনৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ সামগ্ৰিক অৱস্থা, চিকিৎসালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি, চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ উপলব্ধতা, বিভিন্ন চৰকাৰী স্বাস্থ্য আঁচনিৰ ৰূপায়ণ আৰু জনসাধাৰণক আগবঢ়োৱা চিকিৎসা সেৱাৰ মানৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ৷

সভাত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰসূতি মাতৃ আৰু নৱজাতকৰ সুৰক্ষাক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে চিকিৎসকৰ জৰিয়তে চি-ছেকচন (Cesarean Section) অস্ত্ৰোপচাৰ সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে, জটিল প্ৰসৱৰ ক্ষেত্ৰত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক দূৰ-দূৰণিৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হ্ৰাস কৰাৰ লগতে সময়মতে উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিটো সমষ্টিতে এই সেৱা উপলব্ধ হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে মাতৃ আৰু শিশু মৃত্যুৰ হাৰ অধিক হ্ৰাস কৰা, বিপদাশংকাপূৰ্ণ গৰ্ভধাৰণ আগতীয়াকৈ চিনাক্ত কৰি উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত কৰা, বিনামূলীয়া ডায়েলাইচিছ সেৱাৰ সুবিধা অধিক সংখ্যক ৰোগীৰ কাষলৈ লৈ যোৱা আৰু বিভিন্ন স্বাস্থ্য সূচকৰ উন্নতি সাধনৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

লগতে পঢ়ক: কৃত্ৰিম বানৰ কবলত নগাঁও জিলাৰ ৰাঙলু অঞ্চল, পেট্ৰ’ল পাম্পৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ

TAGGED:

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল
শিৱসাগৰ জিলা
যোৰহাটত বান
কোকৰাঝাৰ
MINISTER ASHOK SINGHAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.