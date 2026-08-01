বানাক্ৰান্তৰ বাবে বিশাল চিকিৎসা শিবিৰৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে
স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰতিটো দিশৰ উন্নয়নৰ বুজ লয়...
Published : August 1, 2026 at 8:12 PM IST
নগাঁও : ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগ উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্ত এলেকাৰ লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হৈ আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্ত এলেকাত বিশাল চিকিৎসা শিবিৰ আয়োজনৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে।
"এই শিবিৰত বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাৰ লগতে বিনামূলীয়া ঔষধৰো যোগান ধৰা হ'ব । বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা চলি আছে ।" এই মন্তব্য অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ । শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে নগাঁৱত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকি এই মন্তব্য কৰে।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰে । প্ৰথমে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে তেওঁ এক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছত চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি আন্তঃগাঁথনিৰ বুজ লয় ।
নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে চিকিৎসা সেৱাৰ মান আদিও পৰ্যবেক্ষণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ।
নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে শৈক্ষিক দিশো যথেষ্ট উন্নত বুলি উল্লেখ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে কয়, "নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো বিভাগৰে চিকিৎসা সেৱা উপলব্ধ কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় ৰাইজৰো সহায় সহযোগিতা প্ৰয়োজন আছে । কিয়নো নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ইতিমধ্যেই চিকিৎসা সেৱাত জড়িত বিভিন্ন সামগ্ৰী চুৰি হৈছে । সাধাৰণ জনতাক চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰী চুৰি হোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ।"
পৰৱৰ্তী সময়ত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এমবিবিএছৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতেও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে মত বিনিময় কৰে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভাৱ, অভিযোগ সন্দৰ্ভত বুজ লৈ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "সকলো সমস্যা সমাধানৰ বাবে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন । একেবাৰতে সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰাটো সম্ভৱ নহয় । বহু ৰাজ্যৰ শ্ৰেষ্ঠ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ তুলনাত অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি যথেষ্ট উন্নত ।"
শনিবাৰে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ভ্ৰমণৰ সময়ত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সঞ্চালক পি অশোক বাবুৰ লগতে নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, বঢ়মপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী, নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :
বানাক্ৰান্ত কৃষকৰ বাবে মাকুমৰ কৃষকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ, তিনি জিলালৈ কঠীয়া প্ৰেৰণৰ প্ৰস্তুতি