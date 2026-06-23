মন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে অসংসদীয় শব্দৰ অভিযোগত সাবিত্ৰী ভৰালী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি?

মন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে অসংসদীয় শব্দৰ অভিযোগত সাবিত্ৰী ভৰালী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি?
শপত গ্ৰহণৰ দিনা স্কুলৰ সন্মুখত মন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ বাহন থিয় কৰোৱা হৈছিল, তাৰ পাছতেই লাগিল লেঠা...
Published : June 23, 2026 at 5:27 PM IST
গুৱাহাটী : মন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে অসংসদীয় শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত গুৱাহাটীৰ এখন বিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহিত দিয়া হৈছে । ঘটনাৰ স্থান গুৱাহাটীৰ ওদালবাক্ৰাস্থিত সাবিত্রী ভৰালী হাইস্কুল আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী হৈছে সন্তোষ ভৰালী । আনহাতে মন্ত্রীগৰাকী হৈছে অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ ।
দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি :
স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সোমবাৰে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হোজাইয়ে এক নিৰ্দেশ যোগে তৎকালে কাযৰ্কৰী হোৱাকৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক সন্তোষ ভৰালীক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ে । তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে তেওঁক ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকৰ সকলো দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে । কেৱল সহকাৰী শিক্ষক হিচাপেহে দায়িত্ব পালন কৰিব ।
বিদ্যালয়খনৰ সমীপৰে বাসিন্দা অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ :
উল্লেখ্য যে বিদ্যালয়খনৰ সমীপৰে বাসিন্দা প্ৰথমবাৰৰ বাবে মন্ত্রিত্ব লাভ কৰা অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ । অভিযোগ অনুসৰি ৫ জুনৰ দিনা মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ শপত গ্ৰহণৰ বাবে ওলাই যোৱাৰ সময়ত বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত বহু লোক সমবেত হৈছিল । শুভাকাংক্ষী আৰু স্থানীয় লোকসকলে বিদ্যালয়খনৰ গেটৰ সন্মুখত নিজৰ বাহনসমূহ ৰখাই মন্ত্রীগৰাকীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছিল ।
অভিযোগ অনুসৰি সেই সময়ত বিদ্যালয়খনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক সন্তোষ ভৰালীয়ে গালি-গালাজ কৰাৰ লগতে অসংসদীয় ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰি বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা বাহনসমূহ জ্বলাই দিয়াৰ ভাবুকি দিছিল ।
মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকৰ পত্ৰ :
এই সন্দৰ্ভত যোৱা ২২ জুনত ওদালবাক্ৰা অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত শিক্ষকগৰাকীক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকে।
মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকে জাৰি কৰা জাননীখনত এই অভিযোগৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । জাননীখনত কোৱা হয় যে এজন ৰাজহুৱা সেৱকৰ ফালৰ পৰা এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতি এনে আচৰণ কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে ।
যাৰ বাবে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত সাবিত্ৰী ভৰালী হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক সন্তোষ ভৰালীক প্ৰধান শিক্ষকৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে ।
স্কুলৰ সন্মুখত বাহনৰ দীঘলীয়া শাৰী আছিল :
ইফালে, এই সমস্ত অভিযোগ আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা শিক্ষকগৰাকীৰ আছুতীয়াকৈ কথা পতা হৈছিল।
সাক্ষাৎকাৰত সন্তোষ ভৰালীয়ে সকলো অভিযোগ খণ্ডন কৰি কয়, "সিদিনাখন আছিল ৫ জুন । মই স্কুলৰ সামগ্ৰী আনিবলৈ বাহিৰত আছিলো । আহি দেখা পাও যে মোৰ স্কুলৰ সন্মুখত বাহনৰ দীঘলীয়া শাৰী । স্কুলৰ প্ৰৱেশ পথ বন্ধ হৈ পৰিছিল । মই ওচৰৰে অটো চালকসকলক সোধাত তেওঁলোকে ক'লে যে মন্ত্রিত্ব লাভ কৰা অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে শপত ল'বলৈ যাব আৰু তাৰ বাবে এই ভিৰ হৈছে । মই ক'লো যে বাহনবোৰ আঁতৰাই দিলে ভাল আছিল । কাৰণ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ গাড়ী আহিব । মই বহুতক সুধিলো যদিও বাহনবোৰ কাৰ উলিয়াব নোৱাৰিলো । অৱশেষত মই মন্ত্রী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰকে বাহনখিনি থকাৰ অসুবিধাৰ কথা সদৰি কৰিলো । লগে লগে তেওঁ স্কুলৰ সন্মুখৰ পৰা বাহনসমূহ আঁতৰ কৰাৰ বাবে কৈ দিলে ।"
দোকানীয়ে গাড়ীসমূহ জ্বলাই দিবলৈ কৈছিল :
তেওঁ পুনৰ কয়, "তাৰ পিছত মই উভতি অহাৰ সময়ত ওচৰৰে দোকানী এজনে মোক উত্তেজিত ভাৱে ক'লে যে আপুনি শপত গ্ৰহণৰ দিনা হৈ-হাল্লা কৰিছে । মই এনেকুৱা কৰিব নালাগে বুলি কৈ তেওঁ মোক গাড়ীসমূহ জ্বলাই দিবলৈ ক'লে । তেতিয়া মোৰ খং উঠিল আৰু মই ক'লো যে মই এজন শিক্ষক আৰু মোক এইবোৰ কি কথা কৈছে । মধ্যাহ্ন ভোজনৰ গাড়ী আহিব বাবেহে আঁতৰাব কৈছো । আন কোনো কথা নাই ।"
তেওঁ লগতে আকৌ কয়, "ইয়াত গাড়ী জ্বলোৱাৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল । যোৱা কথা গ'ল । মই বিষয়টো লৈ একো ভৱাই নাই । সাধাৰণ কথা এটা ইমান ডাঙৰ কথা হ'ব বুলি মই ভৱাই নাছিলো; কিন্তু কালি যেতিয়া মই নিৰ্দেশটো পালো তেতিয়া মই আচৰিত হৈ পৰিলো । কাৰণ মই কোনো ভুল কাম কৰা নাই । কাকো মই গালি দিয়া নাই । এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে মোৰ কাৰোবাক অশালীন কথা কোৱাৰ কোনো মানসিকতা নাই। মই যিখিনি কৰিছো ৰাইজৰ কাৰণে কৰিছো, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কৰিছো । বাহনখিনি আঁতৰোৱাৰ এক মিনিট পাছতে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ গাড়ী আহিছিল ।"
শিক্ষকগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মোক লিখিতভাৱে একো দিয়া নাই যদিও ফোনত নিৰ্দেশনাটো পাইছো । মোক প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিছে আৰু সহকাৰী শিক্ষকৰ দায়িত্ব দিছে । ২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মই প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিলোঁ ।"
মোক বেয়া পোৱা মানুহ অনেক আছে :
ইপিনে, স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ দিয়াৰ প্ৰসংগত শিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "মোক বেয়া পোৱা মানুহ আছে যেতিয়া অভিযোগ দিবই । আগতে ইয়াৰ পৰা বহুতে পানী নিছিল, মই তলা লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে যোগ দি কয়, "আগতে স্কুলত বহুতে বেয়া বস্তু খাই স্কুলখনৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছিল । সেইবোৰ বন্ধ কৰিলো । স্কুলৰ সন্মুখত কিছুমান দোকান দিছিল, সেইবোৰ আঁতৰ কৰিলো । সেই সকলো কাম মই স্কুল আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাৰ্থত কৰিছো । ইয়াত মোৰ কোনো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ নাই । তেনেস্থলত মোক বেয়া পোৱা মানুহখিনিয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিয়াটো স্বাভাৱিক কথা ।"
ভাঙি যোৱা স্কুলখন গঢ়া বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়," ভাল কাম কৰিলে বেয়া পোৱা মানুহ নিশ্চয় থাকিব । মোৰ ক্ষেত্রত যিটো নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সেইটো মোৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । এইক্ষেত্রত বিবেচনা কৰিলে ভাল হয় । মই যি কৰিছো স্কুলখনৰ বাবে কৰিছো । মোৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আনিছে তাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই; কিন্তু স্কুলৰ সন্মুখত বাহন ৰখোৱাৰ কথাটো নিৰ্দেশনাটোত উল্লেখ আছে ।"
অটো চালক সন্থাৰ দুখ প্ৰকাশ :
ইফালে, এই ঘটনাত স্থানীয় অটো চালক সন্থায়ো দুখ প্ৰকাশ কৰিছে । আনকি তেওঁলোকে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীলৈ পত্র দি নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু এনে অৱাঞ্চিত ঘটনাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:চাকৰিৰ লগতে সপোনৰ ব্যৱসায় : উজানবজাৰত জনপ্ৰিয় চকলেট পাস্তা
পুত্ৰৰ অকথ্য নিৰ্যাতনত হতাশগ্ৰস্ত প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীক বিচাৰিলে সহায়